Nación reflota obras viales por más de US$2 mil millones para Córdoba

Incluye construcción, operación y mantenimiento de autopistas y rutas. La mayoría se ejecutará por medio de concesiones mediante la Participación Público Privada (PPP). Los contratos serán a 15 años de plazo, el financiamiento a cargo de las empresas y el retorno mediante fondos del Tesoro y el cobro de peaje, cuyos futuros valores aún se desconocen

Los contratos de Participación Público Privada (PPP) para el desarrollo de obras públicas además de los proyectos a ejecutar por Vialidad Nacional, incluyen trabajos viales en la provincia de Córdoba con inversiones por más de 2 mil millones de dólares.

Así surge del lanzamiento de la licitación pública para contratar proyectos de ejecución bajo el esquema de PPP, aprobado tiempo atrás mediante una ley específica por el Congreso.

Se trata de proyectos de inversión para la primera tanda de obras que abarca 2.800 kilómetros de autopistas y 4.000 de rutas, cuyos anteproyectos de pliegos están disponibles en la web.

En el caso de los vínculos mediante PPP, los contratos serán a 15 años de plazo y las inversiones correrán por cuenta de las empresas que resulten adjudicatarias, las que luego recuperarán mediante el cobro de peaje, entre otras fuentes de ingresos.

La mayoría de los corredores a concesionar son los mismos que hoy aparecen a cargo de diferentes consorcios que fueron adjudicados en la década pasada y cuyos vínculos, ya vencidos originalmente, fueron prorrogados hasta el 21 de abril del año próximo.

Concretamente, el Gobierno nacional pretende avanzar en un plan con inversiones por más de 12 mil millones de dólares hasta 2019 y por 35 mil millones de dólares hasta 2027.

En rigor, el plan de largo plazo se anunció el año pasado e incluía como año base el 2015.

En el caso de la provincia de Córdoba, la presentación incluye la concesión por PPP de diferentes corredores.

Con todo, muchos de los que hoy ya están concesionados contemplan rutas que también discurren por otras provincias, de ahí que no es posible discriminar con exactitud las inversiones previstas específicamente dentro de Córdoba.

De hecho, entre todos los corredores en los que se intervendrá por medio de PPP o bien en los que Vialidad Nacional realizará obras y que tienen a Córdoba como epicentro o bien como parte de los tramos a concesionar, se prevén erogaciones por 3.586 millones de dólares en los próximos cuatro años. Están divididos en cuatro áreas identificadas con letras y cuyas concesiones se licitarán en la primera y segunda etapa de las tres que prevé la PPP.

De hecho, esta semana se lanzaron los proyectos a licitar cuyos pliegos estarán disponibles para su consulta.

La presentación de ofertas está prevista para febrero de 2018 y la toma de posesión en abril del año próximo, en el caso de la primera etapa.

Dentro de ese cronograma están la autopista Córdoba-Rosario y la ruta 9 norte, además de la ruta 7 que atraviesa la provincia de manera transversal en el extremo sur, próximo al límite con La Pampa.

En tanto, para la segunda etapa se listaron las rutas 19 (futura autopista a San Francisco), la 8 -que discurre en forma paralela- a la 7 pero a la altura de Río Cuarto, la 36, la A005 y la 158.

Para esos corredores la presentación de ofertas está prevista para mayo del año próximo y la toma de posesión, para julio.

Las empresas que tomen a su cargo esas rutas deberán realizar las inversiones correspondientes que luego recuperarán mediante el cobro de peajes y fondos del Tesoro nacional, según señala el texto oficial de presentación de la PPP.

La incógnita por estas horas es ver qué nivel de precios tendrán los peajes en los corredores a licitar y que seguramente formarán parte de las propuestas de los oferentes.

Llama la atención en el esquema presentado que no figure la ruta nacional 38, que discurre por el valle de Punilla.

Esa vía pasará del esquema de concesión actual a la órbita de Vialidad Nacional, según consigna el documento.

Por lo demás, el informe difundido por la Dirección Nacional de Vialidad y el Ministerio de Finanzas incluye una discriminación respecto de la tipificación de cada obra a concretar en las diferentes rutas del país.

Así, como nueva autopista figura la ruta 9 norte en el tramo hasta Villa del Totoral.

Curiosamente, la ruta 19, cuya licitación para realizar una autopista ya fue adjudicada, no está como tal y aparece “pintada” con un color que no está en la “paleta” de tonalidades que figuran como alternativas para cada segmento vial.

En tanto, como “autopista construida” figuran la 36 (es una autovía y la construyó la Provincia) y la Córdoba-Rosario.

Asimismo, como “ruta segura” aparece la 158, desde Villa María hasta el límite con San Luis, la ruta 7 y la 8.

Finalmente, como “rehabilitación” se incluyen la 158 en el tramo San Francisco-Villa María, la 38, la 9 norte desde Villa del Tototal hasta el límite con Santiago del Estero y la 60 hasta el límite con Catamarca.

La licitación por PPP promete el interés de consorcios de peso.

Según trascendió, además de empresas argentinas que ya operan estos corredores, se anotarían grupos alemanes, estadounidenses, coreanos, chinos, indios, italianos, ingleses, mexicanos, brasileños, españoles, turcos y franceses, de acuerdo con fuentes del Ministerio de Transporte de la Nación.