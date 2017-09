Nación prorrogó sin cambios el impuesto al cheque y se trunca la rebaja de IIBB

Seguirá por dos años más. Ahora, el 70% que iba al Tesoro irá a Anses y el resto se coparticipa. Schiaretti había pedido una “señal” para eliminar alícuotas agravadas a contribuyentes foráneos. “Es una decepción”, dijo el ministro Giordano. Faltan planillas anexas al proyecto para conocer detalles sobre el fondeo del déficit de la Caja y obras para la provincia

El ministro de Finanzas de la Provincia, Osvaldo Giordano, calificó como “decepcionante” la decisión del Gobierno nacional de prorrogar sin cambios el impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios (“al cheque”), modificación que el gobernador Juan Schiaretti había puesto como condición para avanzar en la eliminación de las alícuotas agravadas del impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB) a contribuyentes de extraña jurisdicción.

“Esperábamos algún cambio en función de lo que el propio Gobierno nacional venía señalando y de la reforma tributaria ya anunciada”, señaló Giordano a Comercio y Justicia luego de conocida la decisión de la administración de Mauricio Macri.

Ahora, todos los cambios impositivos pasarán para el proyecto de reforma que se presentará luego de las elecciones de octubre.

Con todo, la prórroga sin cambios del impuesto al cheque es todo un dato para el contexto que se aproxima.

El martes pasado, en el marco de su disertación invitado por la Bolsa de Comercio de Córdoba, Schiaretti había insistido con esa posibilidad.

Incluso días atrás, cuando participó junto a gobernadores del resto de las provincias de un encuentro para unificar posturas por el debate del Fondo del Conurbano bonaerense, el tema había sido deslizado por Córdoba, números en mano.

La idea era que la Nación redujera el impuesto al cheque y a su vez mejorara el porcentaje de coparticipación a las provincias. En contrapartida, los Estados federales se comprometían a eliminar las denominadas “aduanas internas” que representan las alícuotas agravadas de IIBB a contribuyentes de otras jurisdicciones. El monto en juego se situaba en torno a 2 mil millones de pesos.

Pero con el proyecto de Presupuesto ya presentado y, más aún, con la prórroga sin cambios, por dos años, del impuesto al cheque, que también entró el viernes, la negociación quedó sin sustento.

En rigor, sí hubo un cambio. Ahora, el 70 por ciento de ingresos de ese tributo que iban al Tesoro, irán a la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). En tanto, el 30 por ciento restante seguirá coparticipándose con las provincias. Schiaretti pretendía que ese porcentaje subiera a 50 por ciento.

Según el proyecto de Presupuesto para 2018, la Nación prevé recaudar 201.737,9 millones de pesos por el impuesto a los créditos y débitos bancarios, esto es 18,9% extra respecto al año en curso.

La importancia del aporte de ese impuesto queda reflejada en su incidencia en el total de recursos tributarios para 2018. Luego de los impuestos al Valor Agregado (IVA) y Ganancias, es el que más pondera, casi 10% sobre los 2.152.496,2 millones de pesos de ingresos tributarios previstos.

Por lo demás, la iniciativa presentada el viernes en el Congreso adolece de datos claves para las provincias y en particular para Córdoba que, según indicó el ministro Giordano, esperan conocerlas en las próximas horas cuando se sumen nuevas planillas anexas al proyecto.

Concretamente, no están desglosados los datos sobre la cobertura de la Nación de los déficits de las cajas previsionales no transferidas. Córdoba pretende por ese concepto unos 7 mil millones de pesos.

Tampoco están detalladas obras claves que la Nación viene financiando en la provincia. En rigor, salvo la autovía a Río Cuarto, para el resto aún no giró fondos o no comenzó los trabajos, a excepción de un tramo de la autopista a San Francisco. Como fuere, ninguna está incluida en las planillas en las cuales se detallan obras con afectación de recursos presentes y futuros. En todos los casos, se espera que esta semana se conozcan datos sobre ambos temas.

Actualización 18-09-2017: Desde hoy transferencias electrónicas no pagan impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios, de acuerdo al decreto 485/2017.