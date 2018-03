Municipios y cooperativas suman presión y Ersep analiza “limpiar” IIBB de la factura

Intimarán al ente para que se abstenga de avanzar con la orden de facturar sólo el servicio prestado. De no haber respuesta, los intendentes presentarán una cautelar. “El verdadero costo es de la energía y EPEC tiene la más cara del país”, dijo Javier Monte, del Foro de Intendentes de la UCR. FACE y Fecescor tienen un plenario mañana para resolver los pasos a dar. Ayer, el Ersep dispuso avanzar con una medida similar sobre el agua. Asimismo, estudia la percepción de Ingresos Brutos sobre la energía

Por Alfredo Flury - aflury@comercioyjusticia.info

La zaga por la disputa desatada a raíz de la decisión del Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep) de ordenar a las prestatarias de energía eléctrica que facturen sólo por el servicio ofrecido, sumó ayer un nuevo capítulo luego de que el ente avanzó en la decisión de incluir el servicio de agua potable como sujeto al mismo esquema que la electricidad.

La decisión no hizo más que acrecentar la tensión con los municipios y las cooperativas que ayer confirmaron que recurrirán la determinación del ente de control, al tiempo que volvieron a poner como eje del debate el costo de la energía eléctrica pero, en el caso de las cooperativas, también la incidencia de impuestos y tasas.

En tanto, ayer se sumó un nuevo actor en la polémica. Luz y Fuerza de capital salió a rebatir las críticas del intendente Ramón Mestre respecto del costo Córdoba, concretamente a partir de la “ineficiencia” de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC).

Mientras tanto, el presidente del Ersep, Mario Blanco, admitió a Comercio y Justicia que también se estudia el impacto de las percepciones (pago a cuenta) del impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) sobre la factura eléctrica que aplica EPEC, y desde este año también las cooperativas, por orden de Rentas. “Es un tema que estamos analizando”, reconoció Blanco.

No parece, a priori, que el ente vaya a avanzar sobre ese punto. Ocurre que, en función del espíritu de la norma dictada respecto a “limpiar” de las facturas de electricidad y gas de todos aquellos elementos que son ajenos a la prestación del servicio en sí, IIBB también debería quedar abarcado. “Es un pago a cuenta de un impuesto. Nada tiene que ver con una tasa que se cuelga de la factura para recaudar por otro concepto. Aquí, quien paga la factura eléctrica está pagando parte de un impuesto que de cualquier forma tiene que erogar”, explicó una fuente de la Provincia en defensa de la percepción que rige para todos los clientes, excepto los residenciales.

El argumento es atendible aunque puede colisionar con la orden del Ersep, analizada en sentido amplio.

Sí está claro que, en caso de que éste resuelva eliminar esa percepción, no sólo ocasionará un serio perjuicio a los ingresos provinciales sino que, principalmente, abrirá las puertas a que todos los agentes de retención y percepción nominados por Rentas reclamen igual trato. Las consecuencias serían imprevisibles.

Impuestos, 40% promedio

La discusión que disparó el Ersep, quizá alentada por las sucesivas subas del servicio y buscando una forma de morigerar su impacto, detonó en todo caso un debate amplio sobre diferentes aspectos que hacen a los servicios públicos.

Por lo pronto, el componente tributario dentro de una factura es ciertamente importante. Por ejemplo, en la factura eléctrica se incluyen IVA y tasas municipales para alumbrado. Pero también aparece IIBB, una tasa para financiar al Ersep y fondos específicos para obras eléctricas.

“En total suman el 40% de la factura y en algunos casos más”, señaló a este medio Omar Marro, titular de FACE, una de las dos federaciones que nuclean a las 203 cooperativas del interior.

Pero no es todo. El impuesto al Valor Agregado (IVA) puede ser de 21% en la mayoría de los casos, pero en otros es de 27% y llega hasta 40,5% en algunos comercios no categorizados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

En cuanto al costo de la energía, ayer el tema volvió a ponerse como eje del debate. “Todos sabemos que EPEC es cara; es cara e ineficiente”, dijo ayer el intendente Mestre, luego de participar de una reunión de la Mesa Provincia-Municipios en la que el titular del Ersep, Mario Blanco, explicó los alcances de las decisiones.

“Córdoba tiene la energía más cara del país y pretenden con esta medida (del Ersep) desviar el eje del debate. Acá se perjudica a las cooperativas y se avanza contra las autonomías municipales”, señaló -por su parte- Javier Monte, intendente de Río Segundo y tesorero del Foro de Intendentes de la UCR que se reunió ayer en la Casa Radical luego del encuentro de la Mesa Provincia-Municipio.

Monte confirmó el dato anticipado ayer por este medio: presentarán cartas documento a EPEC y al Ersep para que se abstengan de avanzar con la medida dispuesta por éste. “Caso contrario, presentaremos una cautelar en la justicia”, dijo.

Por su parte, Marro, titular de FACE, también coincidió en que el verdadero problema, además de los impuestos y tasas que mencionó, es el costo de la energía. Sin embargo, no todo el peso recayó sobre EPEC.

De hecho, un trabajo de técnicos de FACE y Fecescor informado en la edición de febrero de Valor +, reveló que la mayor incidencia por las subas del servicio desde enero de 2016 a la fecha fue por el aumento del megavatio dispuesto por la Nación, que explicó 60% del incremento; 29% fue por el Valor Agregado de Distribución (VAD) que aplican las cooperativas y el 11% restante por el costo extra que cobra EPEC, que es por “demanda” según la cooperativa reciba en alta, media o baja tensión, que podría asimilarse con la tarifa por el transporte de la energía hasta cada localidad.

“Está claro que la energía subió de manera exponencial pero también que EPEC nos cobra algunos conceptos que se deben clarificar”, señaló el titular de FACE. Por ahora, la empresa provincial de energía prefiere el bajo perfil.

De todas formas, insiste en que la compañía no es la responsable, sí sólo en parte, de la situación de las cooperativas. Y también asegura que EPEC no es la que tiene la energía más cara del país, como asegura el Foro de Intendentes radicales. En principio, la Empresa Provincial de Energía (EPE) de Santa Fe está algo por encima en algunas categorías. Igualmente, Córdoba está en el lote de adelante.

El debate, cruzado también por posiciones políticas, puso sobre la mesa la necesidad de “abrir” la factura y sincerar cada uno de sus ítemes.

Ese tema será, al fin, parte central del trabajo para la elaboración de un nuevo marco regulatorio eléctrico que el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, prometió para los próximos días. Un dato es ineludible: más allá de que el VAD que perciba cada prestataria -EPEC y las cooperativas- por brindar el servicio, el verdadero aumento llegó por el precio de la energía, que subió más de 1.000% en dos años y pasó, de ocupar una porción menor dentro de la factura, a ser un factor clave que explica el valor final. Los impuestos y tasas suman su parte: por ser porcentuales, impactan en paralelo a la suba de tarifas. En cuanto al VAD, está claro que cada prestataria deberá revisar detalladamente sus costos y la mayor o menor eficiencia con la que ofrece el servicio.

En ese marco, no es lo mismo el costo que tiene una cooperativa para distribuir energía en un paraje con poca densidad poblacional que el caso de EPEC en la ciudad de Córdoba, donde los clientes están concentrados en pocos kilómetros cuadrados.

Por lo demás, ayer, Marro intentó explicar por qué se produjeron subas desmedidas en algunas localidades que motivaron “puebladas” en su rechazo. “En algunos casos, habían decidido no trasladar a tarifas las subas autorizadas el año pasado y ahora tuvieron que aplicarlas todas juntas. Eso, sumado a un mayor consumo estacional, disparó el valor de las facturas”, dijo.