Moody’s mejoró nota y Mestre ultima emisión de nueva deuda

Calificó con A2.ar el programa de Letras del Tesoro, por encima de la puntuación que le había otorgado en 2017. El lunes pasado, la comuna pagó $164,6 millones por la Serie XXV, y el próximo abonará otros 9,7 millones de intereses por la Serie XXVII. Ahora prepara la primera salida del año para cubrir necesidades de caja. Evalúan condiciones de mercado

La Municipalidad de Córdoba quedó habilitada para debutar en el mercado de capitales 2018 luego de que ayer la calificadora Moody’s Latin America fijó la nota para el programa de Letras del Tesoro que, según la autorización del Concejo Deliberante, podrá alcanzar un monto de 770 millones de pesos.

En ese marco, fuentes consultadas por Comercio y Justicia confirmaron que la comuna saldrá a colocar la Serie XXIX “en el transcurso de marzo”, por un monto que, si bien aún no se fijó, puede ser de al menos 200 millones de pesos, cifra que está en línea con los pagos que concretará este mes el municipio por un total de 175,3 millones de pesos.

Se trata del pago de 164,6 millones de pesos concretado el lunes pasado, producto de la cancelación de capital e intereses de la Letra Serie XXV, y de otros 9,7 millones de pesos que se pagarán el lunes próximo como tercer servicio de intereses de la Serie XXVII, cuyo vencimiento opera en mayo.

En ese marco, la intención ahora es salir a colocar la primera letra de 2018 en un contexto ciertamente diferente al del año pasado.

Por un lado, Moody’s mejoró la nota respecto a la que había asignado el año pasado.

Si bien esa mejora debería redundar en el pago de una tasa menor, no necesariamente el mercado convalidará el cambio como un beneficio para el municipio.

En todo caso, los inversores ya conocen la trayectoria de la comuna en la colocación de ese tipo de herramientas y en su solidez a la hora de atender a los pagos, sustentada en un programa financiero que debutó en 2012.

El dato clave será al fin el contexto general signado por el costo del dinero que convalida el Banco Central, que ayer retocó levemente a la baja las tasas de las Lebac y que promete, en función de una prometida baja gradual de la inflación, seguir el sendero descendente progresivamente.

Como fuere, la decisión de la comuna es volver a apostar a un instrumento como la letra, que le ha servido para cubrir necesidades coyunturales de caja pero también, en una primera instancia, para hacer sus primeras armas en un mercado de capitales y abrir el camino para emisiones de mayor volumen y plazo, no sólo en el mercado doméstico sino también en el exterior.

Respecto al debut, las fuentes señalaron que se están completando todos trámites para lograr la convergencia de la mayor cantidad de inversores en la licitación y, en paralelo, evaluando el monto que se buscará recaudar.

“Con la calificación ya asignada, sólo falta que el expediente que ya pasó por el Ministerio del Interior y por Economía, vaya ahora al Banco Central para que nos habilite a que participen los bancos como inversores”, dijo anoche el informante.

Respecto del monto, éste aseguró que aún no está decidido, aunque en todos los casos tendrá como piso el monto que terminará de cancelarse entre el lunes pasado y el próximo.

“Pagamos con recursos propios”, recordó el informante, quien señaló que aún deben evaluar la trayectoria de la recaudación -por estas horas se sigue pagando la media cuota del Inmobiliario y la cuota única del Automotor- para ver cuáles son las reales necesidades de caja.

El Presupuesto para este año votado por el Concejo Deliberante faculta al Ejecutivo municipal a emitir títulos de deuda de mediano plazo por hasta 1.105 millones de pesos, a la vez que letras por 770 millones de pesos.

De todas formas, el programa de mediano plazo podría ampliarse hasta 1.540 millones de pesos en caso de utilizarse parte de los fondos para refinanciar deuda en mejores condiciones.

Por ahora, las fuentes del Ejecutivo consultadas por este medio aseguraron que no está proyectada una colocación de mediano plazo ni en el mercado de cabotaje ni en el exterior, pese a estar habilitada para hacerlo por un monto de hasta 1.540 millones de pesos.

Calificación

En cuanto a la nota asignada por Moody’s para el programa de Letras 2018, fue de B2 para escala global de obligaciones en moneda local y de A2.ar para la escala nacional.

El año pasado, la puntuación había sido Baa2.ar, esto es un escalón por debajo del asignado para este año.

“Estas calificaciones -señaló la agencia- se hallan en línea con las calificaciones de la Municipalidad como emisora de largo plazo en moneda local, las cuales presentan una perspectiva estable”.

Entre los fundamentos que fijó la calificadora para decidir las notas a la comuna, señaló que “reflejan la opinión de Moody’s en el sentido de que la voluntad y la capacidad de la Municipalidad de Córdoba de honrar las letras del tesoro de corto plazo y se encuentran alineadas con su calidad crediticia de largo plazo reflejada en las calificaciones B2/A2.ar a nivel de emisor”.

Y concluyó: “Dadas las fuertes interrelaciones macroeconómicas y financieras entre los soberanos y los sub-soberanos, una suba en las calificaciones de los bonos soberanos de Argentina y/o una mejora en su perspectiva podrían conducir a una suba o a una mejora en la perspectiva de las calificaciones de los sub-soberanos. Contrariamente, una baja en las calificaciones de los bonos de Argentina y/o un deterioro adicional sistémico y/o mayor deterioro de los riesgos idiosincráticos de los sub-soberanos podrían ejercer una presión bajista en las calificaciones asignadas y traducirse en una baja en el corto a mediano plazo”.

Al igual que años anteriores, la Municipalidad confirmó la contratación del Banco Municipal de Rosario y de su subsidiaria BMR Mandatos y Negocios SA para que actúen como agentes organizadores, de garantía y de pago de las emisiones previstas. En paralelo, también se avaló la contratación del Mercado Argentino de Valores SA.