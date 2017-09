Industriales metalúrgicos reclaman una reforma laboral e impositiva “a corto plazo”

La presidente de la cámara sectorial, Isabel Martínez, aseguró que los empresarios están “librando una batalla sin cuartel” para alcanzar competitividad; y que si los distintos estamentos de gobierno le procuraran esa condición a la industria, no necesitarían nada más para producir, generar trabajo y exportar

Por Cecilia Pozzobon – cpozzobon@comercioyjusticia.info

La presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba (Cimcc), Isabel Martínez, reclamó en nombre del sector la aplicación, en el “corto plazo”, de una reforma laboral e impositiva que le permita a la industria recuperar competitividad.

En el marco de la celebración del Día de la Industria y la inauguración de la MetalExpo, Martínez dijo: “La actividad industrial está librando una lucha sin cuartel, incansable y permanente para alcanzar competitividad, porque lo que hacemos internamente en las empresas para lograr mayor productividad, reducir costos, invertir en tecnología y capacitación, no es suficiente, no alcanza”.

Según adelantó la dirigente empresarial, “está listo” el Observatorio Metalúrgico del segundo cuatrimestre del año que realiza la consultora Economic Trends -que dirige el economista Gastón Utrera-.

“Los empresarios metalúrgicos de todos los sectores -autopartistas, agropartistas, de la construcción y del sector del petróleo, gas y minería- dicen que al momento de imaginar una agenda sectorial para ganar competitividad piensan en una baja en los costos laborales no salariales y los impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales. Recuerdo que en el año 1999, Brasil devaluó su moneda y Argentina no hizo nada para compensarlo, y así llegamos al 2001. Ahora Brasil hizo una tremenda reforma laboral ¿Y Argentina? Confío en que se está analizando tanto una reforma laboral como una reforma tributaria que corrija las distorsiones y disminuya la presión, en la que todos paguen para obtener los beneficios, y sea equitativo para todos. No que paguemos siempre los mismos para mantener al resto”, dijo, y agregó: “Confío en que en el corto plazo se pondrán en marcha estas reformas. De lo contrario, ya conocemos hacia dónde nos dirigimos”.

Asimismo, frente al ministro de Industria, Comercio y Minería, Roberto Avalle; su par de Trabajo, Omar Sereno, y otros funcionarios provinciales, y el secretario de Modernización, Comunicación y Desarrollo Estratégico de la Municipalidad de Córdoba, Marcelo Cossar, Martínez consultó retóricamente: “¿Qué les diría a los gobiernos? Les diría que si procuran que la industria sea competitiva, no necesitamos nada más. Podemos dedicarnos a lo que sabemos hacer: a producir, a fabricar productos, generar valor agregado, a crear empleo y a exportar”.

Finalmente, subrayó: “Es una responsabilidad compartida entre todas las jurisdicciones vigilar la competitividad. Si cuidan la competitividad, les aseguro que todas las demás variables se van a acomodar solas. Sólo con competitividad el crecimiento sostenido será posible”.