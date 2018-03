Mestre sale a tomar deuda por $350 millones

La Letra Serie XXIX será a 360 días y se colocará el 26 próximo. Es la primera del año y la de mayor monto histórico desde que la administración municipal hizo pie en el mercado en 2012. Los recursos se utilizarán para cubrir necesidades de caja y serán claves si es que avanza la decisión del Ersep de limitar las tasas municipales atadas a las facturas de agua y energía

La Municipalidad de Córdoba saldrá a emitir deuda por $350 millones, la mayor colocación en Letras del Tesoro desde el debut de esos instrumentos, en 2012.

Si bien desde entonces los ingresos y gastos del municipio evolucionaron a la par de la inflación, lógica de la que no es ajeno el monto de las letras a colocar, la cifra es $150 millones mayor que la Serie XXIV, emitida a comienzos del año pasado.

Como fuere, la estrategia apunta a fondear a la comuna para afrontar necesidades de caja específicas.

El flujo de ingresos cobrará valor extra si es que, tal como ordenó el Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep), las distribuidoras de electricidad y agua comienzan a facturar sólo el servicio y excluyen las tasas municipales ancladas a esos cedulones.

Esa medida debería regir desde abril. En el caso del agua, la exclusión de ese extra privaría a la comuna de recaudar cerca de $200 millones este año -en rigor son $251 millones los presupuestados para 2018, aunque una parte ya ingresó en los primeros meses-.

En cuanto a la tasa relativa a la factura de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), la pérdida será menor porque los ingresos que produce se utilizan en su mayoría para cubrir los costos del alumbrado público y de edificios estatales, concepto que no fue cuestionado por el Ersep.

De todas formas, ambas medidas fueron recurridas por la Municipalidad mediante sendas cartas documento que, sin embargo, hasta ayer no habían recibido respuesta.

En cuanto a la Letra Serie XXIX, será la primera del año y se colocará el lunes 26 próximo. La herramienta será por $350 millones a 360 días de plazo. Al igual que colocaciones anteriores, amortizará capital al vencimiento y pagará intereses trimestrales.

En ese marco, para los primeros tres meses se tomará una tasa de 26%, mientras que para los siguientes se pagará Badlar Bancos Privados más el márgen que resuelva convalidar la comuna mediante el mecanismo de subasta holandesa modificada.

Ayer, la tasa de referencia se ubicaba en 22,937 por ciento.

A diferencia de emisiones anteriores, la situación del mercado aparece diferente.

Luego de la expectativa de fines del año pasado por una inflación decreciente y un Banco Central que podría reducir la tasa de referencia de manera paulatina, el panorama cambió ya sobre el cierre de 2017.

Por lo pronto, los precios, lejos de mermar, registraron picos ciertamente elevados que incluso obligaron al Gobierno a recalcular las metas de inflación para los años siguientes y al Central a mantener elevada la tasa por medio de su política monetaria.

En ese marco, difícilmente las letras vayan a convalidar un interés muy diferente del que pagaron instrumentos similares el año pasado.

En definitiva, el costo del dinero será elevado para la administración de Ramón Mestre, muy por encima de la inflación, aunque en principio menor que la evolución de la recaudación que, si bien aún no se publicó para el año en curso, podrá estar por encima de 30% más que la del año pasado.

Por lo demás, el programa financiero de letras para el año en curso fue calificado en Baa2.ar por Moody’s.

Como en años anteriores, la Municipalidad confirmó por decreto la decisión de contratar al Banco Municipal de Rosario y a su subsidiaria BMR Mandatos y Negocios SA para que actúen como agentes organizadores, de garantía y de pago de las emisiones de Letras del Tesoro por hasta $770 millones, que colocará durante este año.

En paralelo, también se avala la contratación del Mercado Argentino de Valores SA, a la vez que se habilita a pactar con una calificadora y un asesor legal. Se trata, en todos los casos, de agentes que ya actuaban para el municipio y que fueron ratificados como parte del negocio, por el que percibirán la comisión correspondiente.

El Presupuesto para este año votado por el Concejo Deliberante faculta al Ejecutivo municipal a emitir títulos de deuda de mediano plazo por hasta $1.105 millones, a la vez que letras por $770 millones.

El dato aparece reflejado en el Capítulo III de la ordenanza, relativo a Financiamiento Municipal.

En ese apartado, el artículo 16 faculta al Ejecutivo a “crear, implementar y ejecutar un Programa de Financiamiento de Corto Plazo a través de la emisión de Letras del Tesoro por un valor nominal que en circulación, en cualquier momento, no podrá superar la suma de 770 millones de pesos o su equivalente en otras monedas”.

Sin embargo, el artículo siguiente autoriza al municipio a “implementar un Programa Financiero de Mediano Plazo mediante la realización de operaciones de crédito público por un monto total de hasta la suma de pesos equivalente a una vez y media el valor nominal del Programa de Financiamiento de Corto Plazo”, esto es $1.105 millones.

Con todo, si se apunta a “reconversión de la deuda”, ésta “podrá ampliarse transitoriamente hasta dos veces el valor nominal de dicho programa (de Letras)”. De esta forma, la comuna podrá emitir hasta $1.540 millones. Esa facultad podrá concretarse “mediante la emisión de Títulos de Deuda, Bonos, operaciones de leasing y/o cualquier otro instrumento financiero utilizado habitualmente en el mercado, con un plazo máximo de amortización de hasta 48 meses”.

Por lo demás, al igual que el año pasado, participarán en la colocación los bancos de Servicios y Transacciones, Industrial Valores y Ciudad; el Grupo SBS, Macro Securities SA y Puente.