Mestre cargó contra Schiaretti por blindar fondos: $315 millones sólo en enero

Dijo que la Provincia retiene recursos que corresponden a los municipios. Cuestionó el denominado costo Córdoba y condicionó una baja de tasas a que el Gobierno provincial distribuya lo que corresponde por ley. Los ministros Giordano y Massei rebatieron al intendente. De todos modos, éste dijo que reclamará por la vía del diálogo

El intendente Ramón Mestre renovó ayer su embestida contra el Gobierno provincial por la supuesta retención indebida de fondos coparticipables y condicionó una reducción de la presión fiscal municipal a que la Provincia gire los recursos que le corresponden a la comuna por ley.

En tanto, por la Provincia, el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, y su par de Gobierno, Carlos Massei, rebatieron la exigencia y aseguraron que Córdoba recibe muchos más fondos que los fijados por norma.

Mestre ratificó su postura crítica con relación a la distribución de fondos en el marco del discurso de apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante.

En una alocución que se extendió por más de una hora, Mestre eligió ese reclamo para “inaugurar” su discurso que luego transitó por sitios comunes: repaso de gestión y anuncios.

“Dicen nuestra Constitución y nuestra Carta Orgánica que somos autónomos. La realidad es que no nos dejan ser”, contextualizó.

“Ahora que salimos de la discriminación nacional, debemos avanzar en desafíos que incluyan el diálogo profundo, sereno y transparente sobre realidades de nuestra Provincia”, señaló como prólogo y luego disparó: “el Gobierno de la Provincia debe coparticipar los fondos a los municipios… Córdoba incluida. Debemos dialogar, acordar y corregir eso”.

En ese marco, cuestionó el denominado costo Córdoba que, dijo, “duplicó la presión fiscal en 10 años, lo que afecta nuestra competitividad”. Lo ubicó incluso por encima del de Santa Fe o Buenos Aires.

Entonces desafió: “Si se respeta la coparticipación, es decir, los recursos que son de cada ciudadano que vive en las ciudades y los pueblos, vamos a bajar nuestras tasas y contribuciones, a vecinos, industrias y comercios. Simple y concreto: distribuir correctamente hace bajar la presión fiscal”.

El reclamo no es nuevo aunque ahora tiene otros argumentos.

Por lo pronto, el secretario de Economía, Hugo Romero, le puso cifras al planteo. Según el funcionario, sólo en enero la Provincia retuvo $315 millones a la Municipalidad de Córdoba.

El monto surge de calcular tanto el 20% de la coparticipación neta de impuestos que recibe la Provincia desde la Nación como el 20% de la recaudación del Inmobiliario e Ingresos Brutos en enero.

Esos porcentajes y de esos tributos o envíos son los que, por ley, debe la Provincia coparticipar a los municipios.

Los datos sobre la recaudación de uno y otro concepto pueden visualizarse todos los meses en las webs de la Nación y de Finanzas.

El 20% de ese conjunto suma $2.000 millones, que es el monto que reclama el municipio para el mes de enero y que difiere de los $1.701,7 millones que recibió en concepto de coparticipación por parte de la Provincia.

Con todo, también hay $14,7 millones que corresponden al 20% del fondo compensador que recibe la Provincia desde este año por los cambios en el impuesto a las Ganancias.

En definitiva, la diferencia final son $315 millones que, dice el municipio, la Provincia no giró.

Parte de esos recursos no girados surgen de los denominados fondos específicos que se recaudan con el impuesto Inmobiliario Rural y que la Provincia no coparticipa. Planteo éste que ya lleva años por parte de la ciudad de Córdoba y de otros municipios.

El resto es por la no coparticipación tras los cambios en Ganancias por la eliminación del denominado Fondo del Conurbano. Anualizado, los $315 millones, son casi $3.800 millones, una cifra nada menor para el municipio.

La réplica de la Provincia

La respuesta del Gobierno provincial fue casi instantánea.

Es que el ministro de Gobierno, Carlos Massei, era el representante de la Provincia en el acto que encabezó Mestre y el nexo institucional con municipios y comunas.

“Respecto a todo lo que venimos haciendo, hay más de $23 mil millones que estamos invirtiendo en la ciudad: las obras de Circunvalación, las obras maestras de cloacas, los gasoductos troncales, el tema del Teatro Comedia, el tema del puente Mestre. Estamos aportando para salud y educación, cosa que no hicieron anteriores gobernadores”, recordó.

Paralelamente, con relación a las críticas por el denominado costo Córdoba, Masse recordó que “de todas las inversiones que llegaron a Argentina, Córdoba es uno de los principales lugares donde llegaron esas inversiones. Recuerda usted la importante inversión de Fiat. Córdoba es la capital productiva del país”, recordó.

Asimismo, dijo: “Disminuimos los impuestos de Ingresos Brutos y ahora -con este impacto del consenso fiscal- hay un ítem que tiene que ver con la responsabilidad de los municipios. Ahí los municipios van a tener que trabajar en las tasas que cobran”, alertó Massei.

Recordó también que el ámbito de debate de los temas entre ambas jurisdicciones es la Mesa Provincia-Municipios, que en dos años se reunió 20 veces. “Mestre sólo fue a tres reuniones”, ironizó y le recomendó al intendente que “debe informarse más”.

De todas formas, aseguró que la Provincia siempre está abierta al diálogo.

Por su parte, el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, dijo que “el accionar de la Provincia va en la misma línea que el Consenso Fiscal, en un acuerdo que involucra a 23 de las 24 jurisdicciones del país”.

Sobre los fondos que recibe la Municipalidad de Córdoba, Giordano recordó que, “en 2017, el municipio obtuvo $685 millones más por acuerdos de financiamiento de salud y educación; sumado a la rebaja en las contribuciones patronales a la Caja por $316 millones. Además, en el marco de Fondo de Desarrollo Urbano la Provincia giró a la Municipalidad $220 millones en concepto de obras. Todo esto representa en total más de $1.200 millones. A pesar de ese escenario favorable, no mejoraron los servicios ni bajaron los impuestos municipales”, replicó y concluyó: “Que haga este tipo de reclamos suena más a excusas por inoperancia en la gestión, o quizá tiene la atención demasiado puesta en las elecciones de 2019”.