Mestre anticipó rebajas, en previa del presupuesto que también presenta Schiaretti

El intendente de Córdoba, Ramón Mestre, adelantó que en 2018 habrá reducción en diferentes tasas, entre ellas las vinculadas con los servicios como la electricidad y el gas.

El jefe comunal anticipó algunas de las decisiones que estarán plasmadas en el paquete de proyectos económicos que mañana ingresarán al Concejo Deliberante para su análisis.

En tanto, la Provincia enviará hoy a la Legislatura los proyectos de Ley de Presupuesto, Código Tributario y Ley Impositiva Anual.

Respecto al municipio, Mestre dijo que, entre otros puntos, planean “reducir 20% la tasa de contribución que incide sobre la energía eléctrica para las industrias”.

También hizo referencia el intendente a una “reducción de 30% de la contribución para la financiación del desarrollo local y regional de obras de gas y otras de interés general, para industrias y estaciones de servicio”.

En la misma línea, Mestre aseguró: “Vamos a mantener los descuentos por pago en término, y para los consumidores domiciliarios una reducción de 20% sobre la contribución que se aplica sobre la factura del gas y otras de interés general”, agregó.

Paralelamente, el jefe comunal admitió que el municipio apunta a adherir al régimen de responsabilidad fiscal, tal como anticipó días atrás Comercio y Justicia.

“Va a haber equilibrio fiscal”, señaló y aseguró que los gastos del municipio “sólo van a subir por inflación”.

Si bien no se refirió a la política tributaria en general, trascendió que acompañará la inflación.

En cuanto al paquete de proyectos económicos de la Provincia, cuyos trazos gruesos ya adelantó este medio, ayer se conoció un pronunciamiento crítico por parte de las entidades nucleadas en la Mesa de Enlace.

El documento cuestiona la política tributaria que la Provincia implementará desde 2018 para el sector y que, según se informó, incluirá aumentos en el Inmobiliario Rural de entre 27 y 42%, segmentados por tamaño y valuación de la propiedad.

La Mesa de Enlace consideró que ese tipo de políticas atenta contra la producción y la creación de empleo.

En esa línea, reclamaron que mientras la Provincia sube la presión fiscal al sector, no avanza en un “rediseño” del sector público para “eficientizar el gasto”, política que permita bajar la presión tributaria.

Señala el comunicado que el aporte fiscal del campo creció 600% en términos reales desde 2001 y que, sin embargo, eso no se reflejó en obras o mejoras para apoyar la producción.