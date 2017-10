Los principales puntos del plan de Macri, luego de las elecciones

Sin informar medidas concretas, ayer el mandatario se refirió a la necesidad de bajar el gasto público y los impuestos. También habló sobre las reformas tributaria, laboral, judicial y previsional. Aseguró que éstas se realizarán en el marco de “consensos básicos” entre los sectores

El presidente Mauricio Macri anunció ayer un plan de reformas con tres ejes para combatir la pobreza, crear empleo y lograr equilibrio fiscal, y llamó a todos los sectores -políticos, sociales y económicos- a generar un acuerdo de “consensos básicos” en el que, advirtió, “cada uno” deberá “ceder un poco, perderle el miedo al cambio” y despojarse de “etiquetas y prejuicios”.

Macri dijo que su plan estará basado en tres ejes centrales: una mayor responsabilidad fiscal, la creación de empleo y el fortalecimiento de las instituciones con el objetivo de reducir la pobreza, en lo que calificó como “la principal meta” que se trazó su administración desde su asunción en 2015.

“Los convoco a lograr entre todos consensos básicos que nos permitan trazar un camino de futuro para lograr estabilidad y una Argentina más justa”, declaró el Presidente ante un auditorio compuesto por gobernadores, empresarios, jueces, sindicalistas y legisladores, en el noveno piso del Centro Cultural Kirchner (CCK).

El mandatario se refirió a la necesidad de bajar la inflación, el gasto público y los impuestos. También habló sobre creación de empleo y las reformas tributarias y de los sistemas previsional y laboral.

Entre otras cosas, el Presidente manifestó el interés de su gestión en “bajar el déficit fiscal” y en terminar con las “inequidades y los privilegios”, e insistió con la idea de “pensar una Argentina diferente y de reforma permanente”. También pidió “dejar de mirar al país como si viviéramos en otro siglo”.

Además, Macri habló sobre “modernizar el Estado”, porque “Argentina necesita un Estado ágil, que simplifica trámites, facilita procesos, jerarquiza el empleado público; un Estado íntegro y transparente”.

Por otro lado, al referise a las jubilaciones, el mandatario llamó a tener “una conversación adulta y honesta” sobre el sistema previsional, al que definió como un esquema que “esconde serias inequidades y no es sustentable”. Así, anticipó que hasta que “esa reforma entre en vigencia” el Gobierno presentará en los próximos días “algunas propuestas para la transición”.

En tanto, el discurso de Macri también tuvo críticas al sindicalismo, al señalar que “no puede ser que haya más de 3.000 sindicatos y sólo 600 que firman acuerdos salariales” (paritarias), y pregonó que el país “necesita sindicatos fuertes” y que eso forma parte de la agenda del diálogo con ese sector, al que también le apuntó por las obras sociales: “En la Argentina hay 280 obras sociales, de las cuales sólo 40 representan a 70 por ciento de los trabajadores y sus familias”.

Además, también hizo referencia a mejorar el Poder Judicial para que “siga en su respuesta a la demanda de una sociedad que ya no admite la impunidad ni la arbitrariedad ni demoras injustificables”. Habló asimismo sobre las universidades nacionales, al plantear que “en los últimos años la planta de personal docente y no docentes aumentó 30 por ciento pero la matricula sólo 13 por ciento” y que “esos incrementos no se correlacionan con la tasa de graduación”.

En una exposición de más de cuarenta minutos -una de las más extensas desde su asunción presidencial- el jefe del Estado adelantó que los instrumentos que apoyarán cada una de las medidas serán enviados en los próximos días al Congreso.

Detalles

En su discurso, el Presidente no dio precisiones sobre las reformas sino que sólo esbozó las líneas generales de éstas. Así, los ejes planteados ayer serán desarrollados en las próximas semanas por los ministros a cargo de las distintas áreas.

Mañana, el titular de Hacienda, Nicolás Dujovne, explicará los lineamientos de la reforma tributaria, y al mismo tiempo harán su presentación los ministros Francisco Cabrera, de Producción, y Andrés Ibarra, de Modernización, sobre un plan de desburocratización y de calidad institucional dentro del aparato estatal.

Repercusiones

Representantes de sectores empresariales se refirieron ayer a los anuncios realizados por el Presidente.

Así, el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, dijo que lo impresionó “el rol de liderazgo de Macri para ponerse al frente de temas tan importantes” y que, “si bien no se dieron detalles de los proyectos de reforma, con el correr de estos días se verá de qué se trata y cómo colaborar con cada uno”.

Por su parte, el tesorero de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), José Díaz, indicó que el discurso de Macri fue “fundacional”. “Fue propositivo y apunta a mirar un país abarcativo y a largo plazo. Coincide, en general, con la visión conceptual que tenemos sobre los temas que interesan al país”, dijo.

Mientras, el presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario, consideró que “el discurso del Presidente constituye un punto de inflexión en la política argentina y un mensaje esperanzador a la sociedad”. Destacó que “propuso reformas y transformaciones culturales y estructurales dirigidas a atacar la pobreza y fijar bases sólidas para crecer y desarrollarnos de forma sostenible”.

A su vez, el presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera), Marcelo Fernández, señaló que “es importante que salga algo consensuado y que no quede sector resentido”, y destacó la importancia de que baje la presión fiscal.

Mientras, el secretario General de la Cámara de Pequeñas y Medianas industrias Metalúrgicas (Camima), Aldo Lo Russo, observó que “en principio son las mismas reformas que se propusieron en la década del ’90 y no dieron los resultados esperados”, y dijo que “hacen falta condiciones para la producción nacional”.

Lo Russo agregó que le “preocupa en el discurso del Gobierno la falta de especificidad sobre dónde generar el empleo, en qué sectores”, pero reconoció que “sería bueno que se grave la renta financiera, lo que siempre la industria pidió; y un reordenamiento en los impuestos provinciales y municipales también sería positivo”.

Por otra parte, en un comunicado, el titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Fabián Tarrío, destacó las medidas orientadas a las pymes y señaló coincidencia en que “el objetivo principal debe ser atender la pobreza”.