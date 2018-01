“Los pequeños productores no estamos en la agenda de este Gobierno”

Agustín Pizzichini, vicepresidente de la Federación Agraria Argentina (FAA) detalló la “complicada” situación que atraviesan quienes no se dedican al cultivo de trigo, soja, maíz o a la cría de ganado. Asegura que muchos prefieren “quedarse callados por temor a que vuelva Cristina”. Por Cecilia Pozzobon – cpozzobon@comercioyjusticia.info

Los integrantes del Consejo Directivo de la Federación Agraria Argentina (FAA), se reunieron el pasado jueves 25 en la ciudad de Rosario, Santa Fe, y coincidieron en un difícil diagnóstico para los chacareros: “El presidente Macri le dijo a los CEO de las multinacionales en Davos que él corta el pasto para que ellos jueguen. Mientras tanto, los pequeños y medianos productores venimos perdiendo por goleada”, aseguraron.

Así, advierten sobre el deterioro constante de los pequeños y medianos productores y ratifican lo que la conducción de la entidad le había planteado al ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, en audiencia a comienzos de enero.

En diálogo con Comercio y Justicia, Agustín Pizzichini, vicepresidente de FAA, explicó la situación por lo que atraviesan los pequeños productores.

-¿Son varios los reclamos para hacerle a este Gobierno?

-Tenemos varios problemas, fundamentalmente, que este Gobierno no nos tiene en cuenta. Se cree que esta gestión apoya al campo pero no es así, o no apoya a todo el campo sino sólo a una parte. Creemos que está muy bien la idea de convertirnos en el supermercado del mundo, pero nosotros no estamos en esa agenda. En la reunión del jueves había más de 30 directores de FAA de todo el país y todos coincidimos en lo mismo: este Gobierno mira para arriba y no para abajo, no mira a los pequeños productores. Y creemos que tenemos que decirlo, porque parece que si no sos macrista, sos kirchnerista, y el campo es tan diverso que no cabe en un partido político.

-¿Qué es lo que reclaman?

-Nosotros decimos que hay que diferenciar a los pequeños productores, que debe haber políticas diferenciadas según el tamaño del productor, y eso no tienen nada que ver con un partido político. Lamentablemente, estamos en un país en el que si no sos macrista, sos kirchnerista. La grieta también está en el campo. Y la situación es mala. Hay muchos productores que, si bien no están fundidos, están muy endeudados y prefieren quedarse callados por temor a que vuelva Cristina (Fernández). Macri nos está matando, pero prefieren no decir nada con tal que no vuelva Cristina.

-¿Por qué aumentó el endeudamiento, a qué se debe?

-Como somos pequeños productores, muchos no llegan a ser sujetos de crédito en el sistema bancario. Entonces trabajamos, por ejemplo, con la cooperativa de Agricultores Federados Argentinos (AFA), que tiene entre 18 mil y 20 mil asociados y es la que otorga financiamiento para lo que es la compra de insumos para el campo. La deuda de los productores para con la cooperativa, el año pasado se incrementó 20%. Ésa es la realidad y fuimos a planteársela al ministro (Etchevehere) para ver si se puede otorgar financiamiento a la cooperativa, para que ésta se lo traslade al productor. Pero nos dijeron que no hay plata. El dinero parece que está en otro lado, como la timba financiera. El pedido era para varias cooperativas, como la que nuclea a los productores de cerdo, también. Porque hay que decir claramente que el campo no es sólo trigo, maíz, soja y ganado, que son a los que les va medianamente bien. Hay muchas producciones más. Están todas las economías regionales: ciruela, durazno, yerba, bananas, azúcar, entre otras. Nosotros lo que pedimos es que haya políticas diferenciadas. Un precio diferencial para el gasoil, por ejemplo. Todo para que los chacareros puedan seguir produciendo. No queremos subsidios, queremos poder seguir trabajando, porque -si no- cada vez va a estar más concentrada la producción.

-Eso es lo que sucede con los tambos ¿verdad?

-Claro, nosotros tenemos contabilizado alrededor de 500 tambos que son los que han desaparecido el año pasado. Han desaparecido porque fueron comprados por otras unidades productivas más grandes. Y lo mismo sucede con los que tienen 50 ó 70 hectáreas: prefieren ponerlas en alquiler en vez de trabajarlas ellos porque terminan siendo poco rentables.

-¿Se benefician en algo con la reforma impositiva?

-La estuvimos haciendo analizar por los técnicos: no hay ni un renglón que favorezca a los pequeños productores. Estamos complicados.

-¿Y con la reciente autorización para la circulación de bitrenes?

-No, con eso tampoco. Los que se benefician de ahí son los acopios. Al productor no le van a trasladar la baja en los costos, al menos por ahora. Ojo, ésa es una buena medida, las cooperativas y los acopios se ahorran una parte, pero seguro que no se lo van a trasladar al productor.

-En síntesis, el panorama no es para nada alentador…

-No es alentador porque la política que impuso este Gobierno no llega a los pequeños productores. Como para que tener una idea, había un programa que se llamaba Fondagro que era un fondo que tenía 7.000 millones de pesos y ya no existe más. Y Agricultura Familiar, que nosotros nucleamos a prácticamente todos los productores que ingresarían en esa categoría, no tiene fondos ni registración, es decir, no saben cuántos son, qué producen ni cuánto producen para tener una idea de cómo ayudarlos. Inclusive, se dice que quieren sacar esa secretaría de la órbita de Agroindustria y pasar a que dependa de Jefatura de Gabinete como para que no molestemos a Etchevehere.

-¿Van a hacer protestas?

-No, no hay ánimos. Vamos a trabajar con los gobernadores y con los intendentes para ver cómo llegar a este Gobierno. Para con ellos, y más ahora que hay cosas que negociar en el Congreso, siempre hay moneda de cambio. Queremos hacer visible lo mal que están los productores.