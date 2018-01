Los giros de Nación suben 35% pese a la reforma tributaria

El Ministerio de Hacienda por ahora no difunde los envíos diarios. No obstante, fuentes consultadas señalaron que los ingresos no muestran aún signos del impacto de las reformas. Córdoba todavía tiene problemas para gravar con IIBB los servicios desde plataformas a distancia. Fuerte alza de metros declarados vía web.

Los envíos nacionales a Córdoba mostraron en los primeros 20 días de enero un crecimiento en torno a 35% interanual, incluso por encima del 34% promedio que mostró la coparticipación a provincias en 2017.

El dato, si bien aún provisorio y con apenas pocos días del primer mes del año en el cómputo, sirve al menos como indicio de cómo puede evolucionar la recaudación nacional y los giros a las provincias luego de los cambios aplicados a partir de la Ley de Reforma Tributataria, prórroga con modificaciones del impuesto al cheque, pacto fiscal y Presupuesto 2018.

Por lo pronto, el Ministerio de Hacienda no viene publicando las transferencias diarias a las provincias, tal como lo hacía hasta diciembre pasado inclusive.

Fuentes del sector consultadas por Comercio y Justicia admitieron que la demora en informar esos datos obedece a que se está en pleno proceso de modificación de los diferentes ítemes que componen los envíos, entre otros puntos.

En ese marco, a diferencia de lo que ocurría hasta diciembre pasado, no puede observarse aún la comparación diaria de los envíos respecto a 2016 o años anteriores.

Si bien el cotejo de datos parciales dentro de un mes es ciertamente poco relevante a los efectos de hacer una proyección de cómo pueden evolucionar los recursos en el año, sirve como primera señal luego de los contundentes cambios impositivos que rigen desde este año.

Por lo pronto, hubo modificaciones en el impuesto a las Ganancias, el impuesto al cheque ya no coparticipa como antes y se incorporaron como impuestos a distribuir el revalúo de activos y el impuesto a la Renta Financiera, entre otros.

El punto es que alguno de los tributos impactan a mes vencido, por lo que enero refleja datos de diciembre cuando aún no se habían concretado las modificaciones.

En cuanto a la recaudación provincial, el escenario es similar.

En el caso de los cambios en el impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB), por ejemplo con la eliminación de la alícuota agravada para contribuyentes de extraña jurisdicción, recién rige desde el 1 de enero.

Con todo, el impuesto que se recauda por estas horas es reflejo de lo ocurrido en diciembre cuando los cambios aún no habían operado.

De esta forma, no podrá enero ser parámetro para revelar el impacto en los cambios.

En cuanto al aporte de las nuevas alícuotas que gravan los servicios que se ofrecen desde plataformas en la web -por ejemplo Netflix, Spotify o bien alquiler de propiedades a través de sitios en Internet-, aún no está operativo.

La semana pasada, la Secretaría de Ingresos Públicos informó una serie de normativas que apuntan a activar ese gravamen. Será a través de las tarjetas de crédito que actuarán como agentes de percepción.

Sin embargo, según pudo conocer este medio, el tema todavía está en etapa de implementación.

Al parecer, hubo planteos de los bancos emisores y responsables de los plásticos respecto a la obligación que tendrán en adelante para actuar como agentes de percepción de la Provincia.

Sin ese mecanismo operativo es imposible comenzar a recaudar por esa vía, admitieron fuentes consultadas.

Tampoco por ahora hay novedades respecto al cobro de IIBB al juego on line, cuya percepción se concretará bajo la misma modalidad de los servicios desde plataformas web en general.

La recaudación que pueda llegar por esas vías es por ahora una incógnita; sólo hay algunas simulaciones, que deberán corroborarse en los hechos.

Por el contrario, las fuentes del Ejecutivo contactadas por este medio admitieron que “viene bien” la recaudación de impuestos patrimoniales, esto es el Inmobiliario y el Automotor.

Particularmente el primero muestra hasta ahora un desempeño ciertamente superior al de enero del año pasado.

Allí tallan varios aspectos. Por un lado, hubo un revalúo tanto en el Urbano pero particularmente en el Rural.

Sin embargo, también se hizo fuerte hincapié en los beneficios por el pago de la cuota única y también por medios electrónicos, previo al vencimiento de la cuota anual o primera cuota que operará en los primeros días de febrero.

De todas formas, si bien la intención es ir fortaleciendo la participación de tributos patrimoniales en la recaudación total, el fuerte sigue siendo IIBB y en menor medida Sellos. El primero aún no muestra pistas de cómo será el impacto efectivo de los cambios que ya operan desde este mes.

Declaración de metros

En otro orden, la Provincia informó que el procedimiento de declaración de mejoras vía web, implementado en el último cuatrimestre de 2017 por Catastro, permitió incrementar en casi 60% los metros cuadrados de construcción reportados comparados con los informados en 2016 mediante el antiguo sistema presencial.

En 2017 se declararon 5.836.767 de metros cuadrados mientras que en 2016 fueron 3.702.101 metros, de acuerdo con estadísticas elaboradas por el Ministerio de Finanzas.

Del total de 2017, 3.230.502 fueron informados vía web sólo entre septiembre y diciembre, cuando entró en funcionamiento el nuevo mecanismo, mientras que en los ocho meses anteriores (enero-agosto) se habían informado 2.606.265 metros cuadrados. En 2017, el procedimiento online permitió sumar 2.134.666 de metros cuadrados más que en 2016, es decir 57,6%.

El sistema de declaraciones online de mejoras implementado por Catastro ofreció al contribuyente la posibilidad de declarar nuevos metros cuadrados construidos, de manera simple y a través de Internet, o sea, sin necesidad de dirigirse a oficinas de atención ni presentar formularios en papel.