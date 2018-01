Home > Economía > Licitan un parque en la ex cárcel de San Martín y analizan planes para Encausados

En el primer caso, el espacio verde ocupará parte de las seis hectáreas del predio e incluirá estacionamientos. Se avanzará luego sobre los pabellones, donde se proyecta un espacio cultural. El 22 próximo abren ofertas por el nuevo Centro Cívico

Por Alfredo Flury - aflury@comercioyjusticia.info

El Gobierno provincial lanzó el llamado a licitación pública para la construcción del “nuevo parque, sistematización de espacios verdes, estacionamientos, rejas y puertas de ingreso” en el ex Establecimiento Penitenciario Nº 2 de barrio San Martín, en la ciudad de Córdoba.

El proyecto, que tendrá un plazo de ejecución de195 días (180 días para la obra y 15 días para la elaboración del proyecto ejecutivo), se licita con un presupuesto de 36,9 millones de pesos, según consta en la convocatoria a la que tuvo acceso Comercio y Justicia. Con todo, los pliegos aún no fueron publicados aunque sí el llamado que tiene como fecha límite de presentación de ofertas el 19 próximo, día en que también se abrirán los sobres con las propuestas de los oferentes.

En paralelo, la Provincia avanza en alternativas para recuperar el predio y el edificio de la ex Cárcel de Encausados, en barrio Güemes. A falta de una iniciativa privada que tome el proyecto en su conjunto -en su momento de licitó y premió una propuesta de un estudio de arquitectos para desarrollar el lugar-, la idea es ahora avanzar por etapas y en una primera instancia revalorizar el perímetro y luego los patios interiores de esa antiquísima cárcel.

En ambos casos, hubo planteos incluso judiciales respecto a preservar determinadas áreas consideradas emblemáticas y hasta con posible valor como prueba por hechos ocurridos durante la última dictadura militar. Con todo, en el caso de San Martín, se acordó preservar determinados espacios y desarrollar el resto, siempre con una estrategia que apunte a revalorizar el espacio en conjunto para que pueda ser de uso público, luego de que en una primera instancia se analizó la posibilidad de un desarrollo inmobiliario, iniciativa que nunca llegó a plasmarse.

“La idea es avanzar por etapas. Ya terminamos con el tema de las demoliciones en determinadas áreas luego de acordar qué sectores podían intervenirse, y ahora vamos a licitar el parque”, indicó a Comercio y Justicia el secretario de Arquitectura, Daniel Rey.

En paralelo, se llamará a licitación para refuncionalizar los pabellones, que serán utilizados luego como espacios culturales y para otras actividades de extensión o vecinales.

“Será un espacio público, abierto. La idea es que los vecinos pero también el resto de la población se apropie de este nuevo sitio”, completó el funcionario.

Esos trabajos se realizarán al mismo tiempo que se concrete el parque, aunque será el espacio abierto el que se concluya primero. En relación con Encausados, Rey fue cauto pero anticipó algunas ideas. Fracasado el intento de que algún inversor privado asumiera la iniciativa que resultó ganadora del concurso lanzado por la Provincia en julio de 2013, que se adjudicó el grupo de arquitectos integrados por Alejandra Bohórquez, Facundo López, Federico Olmedo y César Sampaolesi para la construcción del “Centro Cultural, Comercial y Residencial Paseo de Güemes”, ahora la idea es ir por etapas.

“Necesitamos avanzar con el corredor de calle Belgrano hasta (avenida) Pueyrredón”, explicó Rey. Ese proyecto, trabajado en conjunto con la Municipalidad, fue lanzado en marzo del año pasado pero está demorado. Si bien el corredor llega hasta Pueyrredón, aún lejos de Encausados, su desarrollo al menos acercaría la puesta en valor hasta la cárcel, ubicada cuadras abajo sobre calle Belgrano. La intención oficial, al igual que en San Martín, es trabajar por etapas.

“El perímetro sería un primer paso, después el patio interno”, explicó Rey.

Aún no está claro qué destino tendrá el edificio, pese a que el proyecto adjudicado en 2013 fijaba un desarrollo integral para el conjunto.

En el precio que se vaya recuperando se podría instalar una feria de artesanos, como alternativa para “darle vida” al lugar que aún se encuentra dentro de un área deprimida y lejos del auge comercial y cultural del corazón de Güemes, próximo al centro.

El proyecto desvela a los funcionarios que buscan darle “alguna vuelta” para traccionar el sector.

La idea original, que fue premiada por el ex gobernador José Manuel de la Sota, era avanzar en un desarrollo integral para el predio de 15 mil metros cuadrados de superficie, vacante desde 2012.

El proyecto que lanzó la Provincia apuntaban a desarrollar una superficie de 23.400 metros cuadrados cubiertos. De esa cifra, 4.300 m2 debían ser de espacios para actividades artísticas, 3.800 m2 para la actividad comercial, 800 m2 para uso común y un estacionamiento cubierto para 150 vehículos. En tanto, las residencias ocuparían 10 mil m2, asignados a 200 departamentos de un dormitorio en edificios que no podrían superar los siete pisos. Los ganadores cobraron el premio en disputa pero su proyecto nunca llegó a plasmarse. Ahora se apunta a avanzar por etapas, al menos para dar el “puntapié inicial” que traccione eventuales interesados en el sector privado.

El contexto es muy diferente a aquellos años, admiten los desarrollistas. Con todo, por ahora sólo la Provincia avanzaría en acuerdo con el municipio en el predio.