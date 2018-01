Las jubilaciones de la Caja subieron 27,1% en el año

El haber medio se ubicó en $28.445, muy por encima de los poco más de $10 mil de Anses. Asimismo, el alza superará al menos por dos puntos la inflación anual. En diciembre, 46% de los beneficiarios recibió mejoras producto del aumento salarial a los activos. También subió el tope jubilatorio

La prestación media que abona la Caja de Jubilaciones de la Provincia alcanzó al cierre de 2017 $28.445, 27, uno por ciento más respecto a la vigente un año atrás.

El aumento se ubicará entre dos y tres puntos porcentuales por encima de la inflación que la semana próxima difundirá la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia, que se estima rondará entre 24 y 25 por ciento.

Asimismo, se sitúa por delante de las paritarias promedio de los agentes públicos en general. El dato no es menor porque, a simple vista, resulta inconsistente respecto al mecanismo de actualización que tienen las jubilaciones, que se rige por los índices salariales sectoriales, producto del aumento a los trabajadores en actividad.

En paralelo, la prestación media que paga la Provincia es casi dos veces superior a la que abona la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).

Por lo demás, comparando con el salario medio de los activos provinciales, la jubilación promedio equivale a 94 por ciento del valor de referencia, informó la Caja, siempre con relación al salario neto de los trabajadores en actividad.

Con la liquidación de diciembre se actualizaron los haberes previsionales de 47.050 beneficios, 46,5 por ciento del total de la población cubierta por el sistema previsional provincial.

Los aumentos generaron una expansión del gasto previsional de la Caja de $28,9 millones al mes, esto es, 1,1 por ciento del gasto mensual corriente. En función de los aumentos de salarios sectoriales otorgados a los agentes activos se liquidaron 72 subas correspondientes a 66 sectores, entre los que se encuentran 24 correspondientes a la administración pública provincial, dos reparticiones autárquicas, dos sectores correspondientes a la Municipalidad de Córdoba y 38 a municipios del interior.

En términos de impacto económico, 64,4 por ciento del aumento del gasto corriente se explica por la movilidad otorgada a ex agentes de la administración central, 28,6 por ciento a beneficiarios de la Municipalidad, 6,9 por ciento corresponde a beneficiarios del interior provincial, y el 0,1 por ciento restante proviene de erogaciones a ex agentes de reparticiones autárquicas.

En el caso del sector público provincial, se incrementaron los haberes de los ex empleados de 24 reparticiones. Los aumentos, con vigencia desde noviembre de 2017, benefician a 39.213 jubilaciones y pensiones, con un alza promedio por beneficio de $464.

Buena parte de las subas, concretamente a los ex agentes de la Administración Pública Provincial, se origina en la aplicación del mecanismo automático de corrección (claúsula gatillo) acordado con los gremios representativos del sector.

Por la participación en el incremento del gasto y la cantidad de beneficios con aumento, se destaca el sector de la Policía de la Provincia. El aumento beneficia a más de 15.200 pasivos. El haber medio del sector se incrementó en $462 y llegó a $21.837.

En cuanto a los municipios, el aumento que mayor impacto generó fue el otorgado a los pasivos de la Municipalidad de Córdoba. Sus beneficiarios percibirán un aumento de 3,08 por ciento, vigente desde noviembre de 2017. De esta forma, el haber promedio de quienes revistieron en planta permanente pasó a $46.929, y para ex autoridades se ubicó en $56.583.

Por lo demás, también sube el tope jubilatorio determinado por el 82 por ciento del sueldo del gobernador. Ahora, ese tope será de 104.666 pesos. Hay más de 600 jubilados que se rigen por ese mecanismo. En tanto, para pasivos del Poder Judicial y de la Policía, no rige ese límite.