La recaudación provincial creció 35% y neutralizó baja de Ingresos Brutos

Alcanzó a $6.808 millones. En tanto, los envíos nacionales habían trepado 37,5%, en ambos casos muy por encima de la inflación. La mejora en la actividad y la inflación contrarrestaron la baja de alícuotas por eliminación de aduanas internas y suba de mínimos no imponibles o con descuento para industrias y comercios. El Inmobiliario mejoró 43,5% en el bimestre

La recaudación provincial superó 6.800 millones de pesos en febrero, 35% por encima de igual mes del año pasado. La mejora, sumada al alza de 37,5% de los envíos nacionales en igual mes, redondeó ingresos por más de 13 mil millones de pesos en el segundo mes del año, con un contundente crecimiento real de los recursos, muy por encima de la inflación del período. Febrero mostró al menos dos datos claves.

Por un lado, la performance de Ingresos Brutos y también la del Inmobiliario.

En el primer caso, el tributo recaudó 3.676 millones de pesos, 35% más que en igual período del año pasado.

Si bien el aumento, claramente positivo en términos reales, no difiere sobremanera de los registrados con antelación -incluso está en línea con la evolución del IVA en igual mes- el dato saliente es que en el mes pasado impactó de lleno la eliminación de las denominadas aduanas internas, además de otras reducciones específicas de alícuotas de Ingresos Brutos y, paralelamente, la suba de los mínimos no imponibles para pagar alícuota reducida en comercios e industrias.

En ese marco, era una incógnita cómo podía llegar a evolucionar la recaudación de ese tributo.

“Al menos en febrero no pareció sentir esa baja”, admitió a Comercio y Justicia el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, quien junto al secretario de Ingresos Públicos, Heber Farfán, encabezaron una presentación sobre la evolución del impuesto Inmobiliario y el crecimiento del pago electrónico como medio de cancelación, para acceder a un descuento extra en el tributo.

Respecto a la buena evolución de Ingresos Brutos, los funcionarios señalaron que se debió a la mejora en la actividad económica y al impacto de la inflación que en enero llegó en Córdoba a 2,3% (la recaudación de Ingresos Brutos muestra la foto del mes inmediato anterior).

Giordano eludió precisar qué pasará este mes o los siguientes, concretamente respecto a si actividad e inflación -sumadas a una mejora en la fiscalización- podrán neutralizar la baja de alícuotas en contribuyentes de extraña jurisdicción.

En todo caso, por lo bajo admiten que difícilmente el impuesto siga recaudando porcentualmente en valores tan elevados respecto al año anterior.

Inmobiliario

El otro dato clave de febrero pasado -en rigor, de todos los primeros bimestres de cada año- es la recaudación del Inmobiliario, tanto el Urbano como el Rural. La mejora en 2018 fue de 43,5% promedio, confirmaron fuentes de Finanzas.

De esta forma, acumuló en enero y febrero poco más de $3 mil millones. La mejora se asentó en los fuertes incentivos para el pago de cuota única que, sumado al descuento de 30% por contribuyente cumplidor y el beneficio extra por pago por medios electrónicos, generó una mejora en el cumplimiento del tributo.

Con todo, también impactó el alza de las alícuotas, principalmente en el caso del Rural.

Como fuere, en Finanzas ponderaron la mejora en la recaudación del impuesto y de la estrategia adoptada respecto al pago electrónico.

En ese marco, se informó que la proporción de cuentas que usó medios electrónicos de pago pasó de 61% a 73%. Esta forma de pago fue especialmente aprovechada por los contribuyentes en días feriados, fines de semana y de paros bancarios, momentos en los cuales trepó a 25%.

Otro indicador que muestra mejoras es el del pago en cuota única: 72% para el Inmobiliario Urbano y 74%, para el Rural. La incorporación de la fan page de Facebook de Rentas para atender consultas creció también de manera exponencial: pasó de 209 consultas en julio de 2017, a 3.947 en diciembre y a 13.349 en febrero de 2018.

Por lo demás, creció la proporción de contribuyentes que pagó cuota única. En el caso del Urbano llegó a 46% (el año pasado fue de 44%) y en el Rural pasó de 47 a 52%. Sin embargo, hubo menos cuentas que pagaron con premio por contribuyente cumplidor.

Ocurre que este año, Rentas resolvió que el descuento sólo se lograría si el contribuyente tiene todos sus impuestos al día y no sólo el Inmobiliario, en este caso.

Giordano repasó asimismo los principales ejes de materia tributaria para este año: profundización del Programa de Equidad Impositiva (PEI); actualización de las bases imponibles según inflación; revalúo inmobiliario en ciudades como Río Cuarto, San Francisco y Villa María; aumentos adicionales en el rural según el tamaño de la propiedad; el cobro de adicionales por baldíos con fines especulativos y el uso de nuevos canales de atención al público, tales como Facebook, entre otros.

El ministro anticipó que este año se avanzará con un nuevo revalúo que se aplicará desde 2019 aunque evitó hablar de eventuales porcentajes en la suba del cedulón que deberán pagar los contribuyentes.