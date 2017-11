La Provincia invitó a los municipios a unificar el cobro del impuesto al Automotor

La propuesta -que quedó abierta a la adhesión de cada intendente- fue oficializada en la última reunión de la mesa que reúne a ambos estamentos. Rentas realizaría la tarea de percepción y luego distribuiría el monto correspondiente a cada localidad.

El Gobierno provincial oficializó en las últimas horas a los municipios la posibilidad de avanzar en el cobro unificado del tributo al Automotor, que actualmente tiene una doble imposición: por un lado, por parte de Rentas y, por otro, de cada una de las localidades del territorio cordobés.

La chance, que había sido anticipada oportunamente por Comercio y Justicia, quedó plasmada en las últimas horas en la reunión de la Mesa Provincia-Municipios que se desarrolló el martes pasado.

El dato fue confirmado a este medio por el intendente de Mendiolaza, Daniel Salibi, quien participó de ese encuentro.

“Entre los temas que tratamos estuvo la posibilidad de unificar el cobro de ese tributo”, señaló.

Esa potestad está ahora en manos de cada municipio en función de la autonomía que tienen por Carta Orgánica.

Salibi dijo que, en función de simplificar los trámites a los contribuyentes, la posibilidad aparece interesante. Con todo, mostró sus reservas respecto a la distribución posterior de los fondos por parte de la Provincia.

Es que, en caso de avanzarse en esa línea, la que tendrá la responsabilidad del cobro será Rentas. Sin embargo, ocurre que hoy los municipios en general tienen una alícuota de 1,5 por ciento sobre la valuación fiscal del vehículo y la Provincia tiene una menor. En rigor, depende de la valuación del rodado.

En ese marco, Salibi dijo que habría que aceitar bien el mecanismo para la distribución correcta de los fondos además de los plazos de esa acreditación a los municipios.

Unificado el cobro, el monto será uno sólo pero en principio a los municipios les correspondería una cifra mayor que a la Provincia.

De todas formas, Salibi también admitió que la mecánica les ahorraría la tarea administrativa del cobro de la tasa, en el caso de las localidades. Un tema no menor para municipios que en algunos casos tienen una estructura de recaudación poco desarrollada o bien que insume costos importantes.

Por lo demás, aún no está del todo claro cuál será el mecanismo a implementar.

Por lo pronto, Rentas tiene vigente el descuento de 30 por ciento a contribuyentes cumplidores, además de un beneficio extra por pago por medios electrónicos.

Los municipios en general no disponen de ese tipo de descuentos. En todo caso, si la responsabilidad del cobro fuera de Rentas, sería el organismo recaudador provincial el que se encargaría de percibir y también de intimar a los eventuales morosos, fiscalización que, por cierto, tiene un costo importante.

La propuesta está lanzada y la idea es que entre en vigencia desde 2018.