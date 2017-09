La Provincia alerta: Córdoba quedó a la zaga de la inversión en obras

Los $2.506 millones pautados para obras representan $759 per cápita, muy por debajo de los $1.766 de Santa Fe, por ejemplo. Sin embargo, hay cinco provincias que tienen incluso menos fondos por habitante que Córdoba. El ministro Giordano calificó de “preocupante” la asignación de recursos a la Provincia. Presentaron recurso ante la Corte por Fondo del Conurbano

El ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, calificó de “preocupante” la asignación de fondos para Córdoba incluidos en el proyecto de Presupuesto 2018 que el Ejecutivo nacional giró al Congreso y alertó sobre que la pauta deja a la Provincia entre los últimos lugares en el reparto de obras públicas por habitantes.

El funcionario admitió que el proyecto “condiciona” el armado del Presupuesto provincial para el año próximo que, no obstante, recién se deberá presentar en la Legislatura antes del 15 de noviembre próximo.

“Después de conocer el detalle de obras y demás conceptos que prevé para Córdoba concluimos que resulta preocupante no sólo en función de las promesas ya efectuadas sino en la comparación con otras provincias”, señaló Giordano a Comercio y Justicia.

Es que, tal como lo anticipó ayer este medio, las nuevas planillas anexas que se conocieron en las últimas horas,y que desglosan el gasto por ubicación geográfica, dejan al descubierto una pauta claramente mezquina respecto a las obras prometidas e incluso licitadas y adjudicadas en territorio provincial.

El caso más emblemático es el de la autopista a San Francisco, en el que sólo figuran partidas por 23,5 millones de pesos, cantidad que representa 0,38 por ciento del presupuesto por el que se adjudicó la obra: más de 6.100 millones de pesos.

En cuanto al reparto por provincia, si bien Córdoba aparece rezagada respecto al resto, hay cinco provincias que están por debajo en el ranking.

En todo caso, la comparación con sus pares por tamaño de población y Producto Bruto Geográfico, como son Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Santa Fe, la muestran relegada.

En ese marco, si se dividen los 2.506,1 millones de pesos presupuestados en obras para 2018 por los 3.304 mil habitantes que determinó el Censo 2010 para Córdoba, el monto de obras por habitante es de 759 pesos.

La misma operación para CABA da 4.343 pesos, para Santa Fe 1.766 pesos y para Provincia de Buenos Aires, 866 pesos.

Este medio cotejó todas las provincias y las comparó con datos poblacionales de 2010. Si bien esas cifras de habitantes ya están perimidas, a los efectos de la división respecto a la pauta de inversión prevista permiten concluir con datos comparables por distrito.

La más beneficiada será Río Negro con 7.180 pesos por habitante, siempre en relación con el presupuesto en obras.

En tanto, en el pelotón de atrás, por debajo de Córdoba figuran Salta, con 729 pesos, San Luis con 687 pesos, Chaco con 597 pesos, Santiago del Estero con 466 pesos y Tucumán con un presupuesto per cápita en obras de 388 pesos. La radiografía permite ver que las últimas son provincias gobernadas por signos políticos opositores al Gobierno nacional.

Más frentes abiertos

Pero si esos datos generaron preocupación en el Ejecutivo provincial, no menos complicados son los vinculados con otros puntos claves relativos al reparto de fondos.

Este medio ya hizo referencia al tema de los recursos para cubrir el déficit de la Caja. No aparecen en el Presupuesto fondos específicos por provincia y sí una partida genérica de $14 mil millones para las 13 cajas no transferidas.

“El monto es igual en términos nominales al de este año”, lamentó Giordano. Evidentemente, esos recursos no alcanzarán para las apetencias de cada distrito. Por ejemplo, Córdoba pretende este año por ese concepto $7 mil millones, la mitad de todo el presupuesto para ese fin.

Por lo demás, no es menor el dato que la Nación no coparticipará el nuevo impuesto al revalúo para corregir balances por inflación. Si bien es incierto lo que puede recaudar ese tributo, algunas estimaciones lo ubican en torno a $25 mil millones.

Si se coparticipare como el impuesto a las Ganancias, unos 20 mil millones de pesos irían a distribuirse entre las provincias por coeficientes de coparticipación. A Córdoba le corresponderían al fin casi 2 mil millones de pesos el año próximo.

La Provincia apunta a cerrar filas con los gobernadores y buscar modificaciones del proyecto, incluso del vinculado con la prórroga sin cambios del impuesto al cheque.

Como fuere, la iniciativa se discutirá recién en noviembre y diciembre próximos. Para entonces, la Provincia ya deberá haber presentado ante la Unicameral el Presupuesto, Código Tributario y Ley Impositiva Anual para 2018. “Evidentemente, todos esos elementos nos condicionan a la hora de prever con qué recursos vamos a contar”, concluyó Giordano.