La inflación en Córdoba no cede, ahora por tarifa eléctrica

Trepó a 2,48% y acumula 4,88% en el primer bimestre. Otra vez los servicios fueron los que traccionaron al alza. Para Indec, los precios subieron 2,4% con la misma lógica. Con la dinámica del inicio de año, se activaría en mayo cláusula gatillo para docentes

El Índice de Precios al Consumidor Córdoba (IPC-Cba) registró en febrero un incremento de 2,48 por ciento, acumuló 4,88 por ciento en el primer bimestre y ya suma 26,82 por ciento en los últimos doce meses.

En tanto, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que el IPC subió 2,4 por ciento en febrero.

Al igual que en meses anteriores, la inflación local -y, en rigor, también la nacional- fue traccionada por el rubro servicios.

En el caso de Córdoba, en febrero, fue el aumento de la electricidad el que impulsó el indicador general.

Concretamente, en el segundo mes del año, la energía eléctrica subió 8,15 por ciento. En el año acumula 20,89 por ciento y, respecto a febrero del año pasado, el alza es de 77,88 por ciento.

Sin embargo, en el interanual, no fue ese rubro el que más subió. Si bien no tuvo mayores movimientos en enero y en febrero, el gas acumula un alza de 101,46 por ciento en los últimos doce meses.

Como fuere, el aumento de precios no cede por ahora.

De hecho, con esta dinámica y suponiendo aun una leve desaceleración en los meses siguientes (en abril impactará la suba del gas), el alza obligaría a la Provincia a activar la cláusula gatillo para los docentes antes del segundo escalonado anual del acuerdo paritaria acordado. (ver recuadro).

En el desglosado por rubros, Alimentos y Bebidas avanzó 1,9 por ciento y acumuló 3,71 por ciento en el año; Propiedades, combustibles, agua y electricidad, 2,63 por ciento y 7,51 por ciento respectivamente; Salud, 2,01 por ciento y 3,38 por ciento en lo que va del año; Transporte y Comunicaciones, 4,60 por ciento (por suba en Comunicaciones) y 7,05 por ciento en 2018; Enseñanza, 3,80 por ciento en febrero y 5,28 por ciento en el año; Esparcimiento 1,79 por ciento y 6,77 por ciento en el bimestre, Equipamiento y Mantenimiento del Hogar 1,10 por ciento y 2,38 por ciento, respectivamente; Indumentaria y Bienes y servicios varios, 2,43 por ciento y 4,82 por ciento en los primeros dos meses del año.

Párrafo aparte para el rubro Indumentaria y Calzado. Según los datos oficiales, en febrero subió sólo 0,38 por ciento y en el primer bimestre acumula una baja de 0,75 por ciento. En tanto, en el último año apenas aumentó 11,26 por ciento, muy por debajo del indicador general.

Por lo demás, los bienes, que representan 59 por ciento de la canasta, tuvieron una variación de 1,94 por ciento respecto al mes anterior, mientras que los servicios, que representan el restante 41 por ciento de la canasta tuvieron una variación de 3,23 por ciento.

En tanto, los bienes y servicios estacionales registraron un incremento respecto al mes anterior de 0,52 por ciento. Por su parte los regulados tuvieron un aumento de 4,02 por ciento (allí se encuentran los servicios públicos), mientras que el resto de los productos que componen la canasta de IPC aumentaron 2,03 por ciento. En este último caso se trata de la denominada inflación núcleo.

Para Indec, igual

En el caso de la medición del organismo estadístico nacional, la suba del IPC en febrero fue de 2,4%, también impulsada por las tarifas.

Todos los rubros cerraron en alza, con excepción del ítem “Prendas de vestir y calzado”, que -por las ofertas de fin de temporada- mostró un retroceso de 0,6 por ciento.

El informe del Indec precisó que la suba de febrero en el índice general se debió esencialmente al incremento de 4,8 por ciento que mostraron los servicios regulados; mientras que el IPC Núcleo marcó un alza de 2,1 por ciento y los productos estacionales mostraron una merma intermensual de 0,7 por ciento. De esta forma, en el primer bimestre del año el índice de precios al consumidor alcanzó un avance acumulado de 4,2 por ciento, con una suba de 7,1 por ciento en los valores de los servicios regulados.

Por regiones, el Gran Buenos Aires y Cuyo fueron las zonas que registraron los incrementos más importantes en febrero, con una suba de 2,6 por ciento en ambos casos, seguido por la región Pampeana (2,3 por ciento), Noreste (2,1 por ciento) y Noroeste (2,0 por ciento).

El IPC Nacional abarca a 39 aglomerados urbanos de todas las provincias del país, entre las que se encuentran cabeceras de provincias como La Plata, Córdoba, Santa Rosa, Paraná, Santa Fe, San Salvador de Jujuy, Salta, San Miguel de Tucumán, San Fernando del Valle de Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Corrientes, Posadas, Gran Mendoza, Río Gallegos y Ushuaia, entre otras.

Más allá de esas cifras, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, consideró en las últimas horas que -para el Gobierno- es “fundamental” alcanzar este año la meta de inflación de 15 por ciento.

En el sector privado proyectan para 2018 una inflación superior a 20 por ciento, como es el caso de las consultoras Econométrica (21,6%), M&F (20,3%), Empiria Consultores (20,1%) y Ecolatina (20%). Con una visión más optimista, BMI Research proyecta una inflación de 16,1 por ciento; Goldman Sachs de 16,8 por ciento; Oxford Economics, 16,9 por ciento; y Citigroup,17 por ciento.