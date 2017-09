La industria y la construcción mostraron alzas significativas

En el primer ítem la suba interanual fue de 5,1%, y en el segundo la expansión llegó a 13%. También se registraron incrementos en ambas actividades en el acumulado anual

La actividad industrial registró una suba interanual de 5,1 por ciento en agosto y la construcción tuvo el mes pasado un crecimiento de 13 por ciento en relación con igual período de 2016, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En tanto, de acuerdo con datos del Estimador Mensual Industrial (EMI), en los primeros ocho meses de 2017 la actividad industrial registró un crecimiento interanual de 1,4 por ciento, y el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) se expandió 9,5 por ciento en el mismo período, agregó el organismo.

Específicamente en lo referido a la industria, en la comparación de agosto de 2017 con respecto al mismo mes del año pasado, se observaron subas en las industrias metalmecánica -excluida la industria automotriz- (20,2 por ciento), metálicas básicas (19 por ciento), de minerales no metálicos (8,6 por ciento), automotriz (7,1 por ciento), y de refinación del petróleo (6,4 por ciento).

También registraron alzas la producción de caucho y plástico (5,3 por ciento), tabaco (5 por ciento), edición e impresión (4,5 por ciento), papel y cartón (3,7 por ciento), e la industria química (0,5 por ciento).

En cambio, se registraron retrocesos en las industrias alimentaria (2,6 por ciento) y textil (2,3 por ciento).

En la encuesta cualitativa industrial, que mide las expectativas de las firmas, 39,6 por ciento de ellas prevé un aumento de la demanda interna para el período septiembre-noviembre de 2017 respecto a igual período de 2016; mientras que 51,3 por ciento anticipa un ritmo estable; y 9,1 por ciento espera una baja. Por otro lado, entre las firmas exportadoras, 52,6 por ciento no prevé cambios en sus exportaciones totales en los próximos tres meses; 28,2 por ciento espera una suba; y 19,2 por ciento vislumbra una disminución, consignó el informe del Indec.

En relación con las exportaciones realizadas a países del Mercosur, 65 por ciento no advierte cambios en sus ventas para el período septiembre-noviembre ; 21,9 por ciento anticipa una suba; y 13,1 por ciento espera una baja.

Por otra parte, 62,2 por ciento de las firmas anticipa un ritmo estable en sus importaciones de insumos; 31,5 por ciento espera un crecimiento; y 6,3 por ciento, baja.

En relación con los puestos de trabajo, 76,2 por ciento de las empresas estima que no hará cambios en la dotación de personal durante el período septiembre-noviembre próximos respecto a igual período de 2016; 14,8 por ciento prevé un aumento, y 9 por ciento, una disminución.

En tanto, 65,3 por ciento de las empresas no anticipa cambios en la utilización de la capacidad instalada; 27,9 por ciento vislumbra una suba; y 6,8 por ciento, una baja.

Construcción

Como complemento del ISAC, el indicador de puestos de trabajo registrados en la actividad de la construcción en el sector privado registró en julio pasado una suba de 1,2 por ciento con relación al mes anterior, y un alza de 11,2 por ciento respecto del mismo mes del año pasado.

En tanto, la superficie a construir registrada por los permisos de edificación otorgados para la ejecución de obras privadas en una nómina representativa de 41 municipios, registró en agosto una suba de 10,6 por ciento con relación al mes anterior, y de 20,5 por ciento respecto del mismo mes de 2016.

La superficie cubierta autorizada acumulada durante los ocho primeros meses de 2017 en su conjunto registra una suba de 10,4 por ciento con respecto al mismo período del año anterior.

En el caso de los insumos para la construcción, el consumo en agosto mostró subas de 74 por ciento en asfalto; 34,9 por ciento en artículos sanitarios de cerámica; 32,7 por ciento en hierro redondo para hormigón; 18,7 por ciento en el resto de los insumos (incluye vidrio para construcción y tubos de acero sin costura); 12,6 por ciento en pinturas para construcción; 9,5 por ciento en ladrillos huecos; 7,4 por ciento en cemento, y 4,4 por ciento en placas de yeso.

Mientras tanto, se registró en esta comparación una baja de 0,4 por ciento en pisos y revestimientos cerámicos.

En la encuesta cualitativa de la construcción, grandes empresas del sector mostraron expectativas favorables con respecto a la actividad esperado para el período septiembre-noviembre, tanto en obras privadas como públicas.

En efecto, 64 por ciento de las empresas que realizan obras privadas prevé que el nivel de actividad del sector aumentará durante los próximos tres meses, mientras que 32 por ciento estimó que no cambiará y 4 por ciento cree que disminuirá. Entre las empresas dedicadas a la obra pública, 54 por ciento opinó que la actividad aumentará durante los próximos meses.