La Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (Fetap) resolvió ayer suspender, a partir del 1 de enero próximo, los planes Boleto Educativo Gratuito (BEG); Boleto Adulto Mayor (BAM) y Boleto Obrero y Social (BOS), como consecuencia de una deuda que mantiene el Gobierno provincial con las empresas asociadas a la entidad, que ronda 80 millones de pesos.

El dato, anticipado ayer por Comercio y Justicia, fue confirmado por la entidad empresarial. Ésta, subrayó que la medida se mantendrá hasta tanto se regularice la situación con todas las empresas asociadas y se “establezcan claramente las condiciones futuras en que se desarrollarán los programas mencionados, cuyas condiciones estuvieron, durante 2016, signadas por un trato arbitrario y unilateral por parte del Gobierno de la Provincia”.

Por su parte, el secretario de Transporte de la Provincia, Gabriel Bermúdez, admitió que existe una deuda pendiente aunque dijo que está en proceso de regularización.

“Hay una deuda que en algunos casos se remonta a septiembre pero estamos en el proceso administrativo para cancelarla”, señaló en declaraciones a Radio Universidad.

La puja entre las partes no es nueva pero eclosionó ahora, cuando concluye el año, porque las empresas deben afrontar el pago de un bono de 5.000 pesos a los choferes nucleados en la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (Aoita) quienes ayer, luego de fracasar una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo de la Nación, sede Córdoba, comenzaron con asambleas informativas en la terminal que complicaron la prestación del transporte interurbano.

Respecto a este tema, César Suárez, titular de la Fetap, dijo a Comercio y Justicia que el pago, acordado en el ámbito nacional entre Fatap y la Unión Tranviarios Automotor (UTA), se hará efectivo si la Nación envía los recursos correspondientes.

De hecho, ese dinero llega mediante subsidios nacionales. Ocurre que en el caso de Córdoba, hay unos mil choferes (sobre un total de 4 mil) que trabajan en empresas con recorridos de más de 60 kilómetros que no reciben aporte alguno.

En ese marco, Suárez anticipó que hasta que no lleguen los recursos nacionales no sabrán qué monto podrán pagarle a cada trabajador. De cualquier forma, se desprende que, aún llegando los fondos, no alcanzarán para pagarles los 5 mil pesos a todos.

En tanto, Bermúdez dijo que en caso de desencadenarse un conflicto, la Provincia pediría la conciliación obligatoria para evitar que el servicio se resienta antes de las fiestas.