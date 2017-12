La construcción creció 25,3% y la industria 4,4%

En octubre pasado los resultados fueron favorables para ambas actividades, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)

La actividad de la construcción creció en octubre 25,3% en relación con igual mes de 2016, y la industria avanzó 4,4% en el mismo período, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Con estos resultados favorables, la actividad de la construcción acumuló un alza de 11,6 % entre enero y octubre contra igual lapso de 2016 -año que terminó con una baja de 12,7%-.

En tanto, en el sector fabril, la suba de octubre puso al acumulado del año con una variación positiva de 1,8% respecto al año pasado, que había cerrado con un retroceso de 4,6%.

Detalles

En octubre, 51,5% de las empresas que realizan obra privada estimó que la actividad continuará creciendo hasta enero inclusive, mientras que el restante 48,5% no previó mayores cambios.

Este optimismo se morigeró levemente entre las compañías que realizan obras públicas, de las cuales 50% asegura que aumentará la actividad, contra 3,3% que anticipa un retroceso y 46,7% que no vislumbra mayores cambios.

En este marco, 27,3% de las empresas que se dedican a la obra privada estima que tomarán más personal, contra 6,1% que anticipa una reducción, mientras que el 66,6% restante no prevé mayores cambios.

En el ámbito de la obra pública, 26% de los empresarios indicó que aumentará sus planteles, contra 3,3% que anticipó una merma, mientras que 7,1% no espera mayores cambios.

A la hora de identificar las políticas que pueden incentivar el sector, las empresas que realizan principalmente obras privadas señalaron en primer lugar la estabilidad de los precios, 24%, las cargas fiscales (20,5%), y los créditos de la construcción (20,4%), ente otros.

Por otro lado, rspecto del Estimados Mensual Industrial (EMI), el Indec registró un aumento de 16,5% en la producción de productos minerales no metálicos.

El EMI mostró además un alza de 16,1% en acero crudo, tanto en el destinado a la construcción como a la “línea blanca”, y de 2,5% en aluminio primario.

Otro factor que impulsó el incremento del sector fabril fue el alza de 25,6% en la producción de automotores.

En tanto, el resto de la industria metalmecánica subió 15,7% en octubre y -a dos meses de que termine el año- acumuló una mejora de 9%.

En lo que respecta a cuestiones cualitativas en el sector industrial, 46,9% de las empresas consultadas anticipó que prevé un ritmo estable de la demanda hasta enero, contra 43,2% que pronostica un aumento y 9,9% que contempla bajas.

Entre las firmas exportadoras, 30,1% espera una suba en sus ventas hasta enero, 16,3% vislumbra una disminución y 53,6% no anticipa cambios.

En lo referente a las importaciones, 30,2% anticipó una suba, 5,4% una baja, y el restante 64,4% de las firmas considera que habrá un ritmo estable.

Con este panorama, 18% de las compañías prevé un aumento en la dotación de personal, 9,8% anticipa una disminución y 2,2% de las empresas no espera cambios en la dotación de personal.