Idearon una tarjeta de compras y extracción para no bancarizados

Mercado Pago y MasterCard estiman alcanzar a 30% de los consumidores que no poseen plásticos de débito o crédito. Se lanzó al mercado en México, Brasil y Argentina.

Mercado Pago y MasterCard anunciaron ayer el lanzamiento de una nueva tarjeta prepaga que beneficiará con la inclusión financiera a un estimado de 30% de los consumidores no bancarizados y que por lo tanto, no poseen cuentas en entidades financieras, ni tarjetas de débito ni de crédito, en Argentina, México y Brasil.

El sistema apunta a un segmento del negocio de compras que movió en la región, a través de Mercado Pago, 12 mil millones de dólares en los últimos cuatro cuatrimestres registrados, el último de 2016 y los tres primeros de 2017.

La nueva tarjeta podrá ser tramitada a través de una página web y utilizada en cualquier comercio que acepte MasterCard, tanto en tiendas físicas u online, del país y el mundo, estimándose que abarcará a más de 34 millones de comercios y sitios on line que forman parte de esta red en todo el mundo.

El sistema permitirá a quienes tengan dinero en su cuenta de Mercado Pago o a aquellos que lo precarguen mediante alguno de los mecanismos previstos para este trámite, utilizarla tanto para realizar compras como para efectuar extracciones en cualquier cajero automático.

“Esta tarjeta que lanzamos junto a MasterCard apunta a la visión de Mercado Pago de construir una mayor inclusión financiera en Argentina. Nos basamos en ejes fundamentales como la seguridad de las operaciones, la comodidad para los usuarios y la reducción del uso del efectivo”, explicó Paula Arregui, vicepresidente de Producto de Mercado Pago.

“Nuestra apuesta es por un mercado que involucre cada vez a más personas, con más oportunidades para todos aquellos que hoy no acceden a instrumentos de pago tradicionales”, indicó.

A su vez Derek Newell, responsable de Market Development de MasterCard aseguró que “este lanzamiento junto a Mercado Pago permitirá que nuevas personas accedan a un medio de pago electrónico”.

Señaló, además, que “la estrategia de MasterCard a nivel global respecto a las tarjetas prepagas es hacer accesible los pagos electrónicos a todas las personas y, a la vez, permitir que nuevos rubros de comercios puedan aceptarlas en un ambiente seguro y eficiente. Es una tarjeta que permite olvidarse del efectivo y disfrutar de una gran cantidad de usos y de beneficios de una manera simple y segura”.

La tarjeta refleja el saldo de la cuenta de Mercado Pago y los usuarios podrán utilizar el dinero que reciben por cobros efectuados a través de la plataforma, o bien recargarla ingresando dinero en la cuenta de Mercado Pago en efectivo en cualquier Pago Fácil, Rapipago, Provincia.NET o Carga Virtual, con una transferencia de Red Link, o con tarjetas de débito Maestro y Cabal.

Este lanzamiento de Mercado Pago se suma a su oferta de soluciones que “buscan mejorar y facilitar las experiencias de compra para usuarios y vendedores, mientras se amplía la inclusión financiera, se reduce el uso del efectivo y se simplifican las operaciones”.

Los usuarios no tendrán que pagar costos de envío, emisión, mantenimiento, ni renovación. Sólo tiene costo la extracción en cajeros y hasta el momento el sistema funciona en Brasil, México y Argentina.

En Brasil se han emitido desde su lanzamiento el año pasado, 200.000 tarjetas, en México 80.000 y en Argentina, desde el mes de noviembre, se han entregado 25.000 tarjetas.