Fueron 1.053 en Córdoba, 39,5% menos que en 2016. En sólo un mes hubo 3.300 instalaciones menos. Nación bajó la presión fiscal a estacioneros pero la suba de la electricidad evitó que pudieran trasladar el beneficio a precios. Norma municipal obliga a que sigan tributando aun si compran a comercializadoras

Las conversiones de vehículos a Gas Natural Comprimido (GNC) alcanzaron en abril, en Córdoba, 1.053 operaciones, 39,5 por ciento menos que en igual mes del año pasado. Asimismo, la cifra de abril fue la menor del año y hay que remontarse a 2009 para observar un número inferior.

La evolución a la baja, mencionada ya por Comercio y Justicia, muestra al fin y al cabo las consecuencias de un negocio que decae como secuela de la suba del precio del GNC, que el mes pasado registró una nueva alza en la mayoría de las estaciones de servicio. El aumento se produjo sin que hubiera mayores movimientos en el precio de las naftas, al menos de la súper, que es la que compite en ese segmento de usuarios.

En paralelo, también cayó la cantidad de vehículos impulsados por GNC.

Según los datos del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), en abril se registraron en Córdoba 284.905 unidades activas. En un año, esa cifra bajó en más de 7.200 vehículos.

Para registrar un número inferior en el parque automotor total de vehículos a GNC en Córdoba hay que remontarse a septiembre de 2015. En tanto, el pico histórico se registró en marzo del año pasado con 294.742 unidades. Desde entonces, el descenso del parque total fue casi constante.

Pese a que el Gobierno nacional reglamentó la normativa que permitía desde este mes a las estaciones de servicio adquirir el GNC a comercializadoras o en boca de pozo, por ahora no hay posibilidades de celebrar contratos con esos actores.

Esa posibilidad les permitiría reducir el impacto en cascada de los diferentes impuestos y tasas que inciden sobre el costos de los estacioneros, que tanto reclamo generó el año pasado.

“Por ahora no podemos comprar porque no hay comercializadoras disponibles”, reveló a este medio Gabriel Bornoroni, de la Federación de Expendedores de Combustibles (Fecac).

En paralelo, la Municipalidad de Córdoba emitió una resolución que obliga a los “agentes de recaudación de la Contribución para la Financiación del Desarrollo Local y Regional de Obras de Gas Natural y Otras de Interés General a comenzar a actuar como tales” una vez publicada la normativa.

Según el texto, quedan alcanzadas por el Régimen de Recaudación “aquellas operaciones de venta-adquisición que impliquen producción, comercialización, distribución y/o provisión de gas por redes para ser consumido y/o usado en el ámbito de la jurisdicción municipal de Córdoba”.

Esto, en la práctica implica que aun comprando en comercializadoras o en boca de pozo, el tributo seguirá impactando en las estaciones de servicio.

“Sabemos de esa decisión y vamos a ver como se aplica”, señaló Bornoroni sobre el tema.

Mientras tanto, en las últimas horas se notificó a las estaciones una baja en el impuesto a las transferencias de combustibles y en otra tasa específica sobre el uso del recurso hídrico. “La medida impacta en unos 35 centavos en el valor del surtidor”, explicó Julio Kademian, referente del sector. Con todo, el estacionero dijo que ese beneficio no se va a trasladar al surtidor.

“La boleta de EPEC está llegando con aumentos muy importantes que neutralizan totalmente esa baja”, explicó, y reveló que, por ejemplo, una factura que antes era de $45 mil, ahora llegó de $80 mil.

Respecto de la resolución municipal, el estacionero dijo que en la práctica no cambiará nada. “Igual ya lo veníamos pagando. La diferencia es que ahora, pese a la decisión de la Nación de permitir comprar en boca de pozo, igual lo vamos a tributar”, aseguró con resignación el empresario.

En cuanto al negocio de las conversiones, Kademian consideró que seguirá deprimido. “Un volumen que debería estar en 10 mil o 12 mil autos por mes, hoy está entre 3.500 y 4 mil operaciones”, dijo.