En enero hubo 24.729 sujetos alcanzados, apenas 3 mil menos que en noviembre, antes de las modificaciones en el tributo. No obstante, el monto promedio retenido pasó de $4.760 a $3.159. Si la comparación es previa a los cambios aplicados por Macri a poco de asumir, las diferencias son mucho más pronunciadas. Las cifras cambiarán luego de las paritarias 2017. Por Alfredo Flury – aflury@comercioyjusticia.info

Los cambios dispuestos por ley en el impuesto a las Ganancias, que comenzaron a regir desde el primer día del año, determinaron una leve baja de la cantidad de sujetos alcanzados por el tributo aunque sí impactaron de manera más contundente en la retención promedio, que cayó 33,6 por ciento.

Así surge de las cifras informadas por la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba en función de las liquidaciones del mes de enero, con la aplicación plena de las modificaciones votadas por el Congreso a fines del año pasado. Se trata de una primera aproximación al impacto real que mostraron las variantes aplicadas al tributo, tanto respecto al mínimo no imponible como a las escalas.

Es que si bien se trata de un organismo previsional provincial, el universo de haberes pagados (casi 100 mil beneficios) y la similitud entre las prestaciones y los haberes de los activos del sector público son útiles como muestra para tener una noción de la incidencia de los cambios entre los trabajadores en general, al menos en relación con las variaciones que experimentaron los números después de las modificaciones en el tributo.

En ese marco, resulta más profundo aún un análisis que incluya el panorama en noviembre de 2015 (previo a la asunción de Mauricio Macri y los cambios aplicados desde 2016), en noviembre del año pasado (diciembre incluye aguinaldos que distorsionan las cifras de aportantes y retenciones) y enero de este año, cuanto las modificaciones votadas por el Congreso a fines de 2016 comenzaron a incidir.

En esa línea, el mes previo a la llegada de Macri, apenas 12% de los pasivos cordobeses tributaba Ganancias aunque la retención promedio para quienes pagaban era de 7.505 pesos sobre haberes promedio de 16.070 pesos. La masa total retenida alcanzaba 86,1 millones de pesos.

Entonces regía el decreto 1242/13 de la gestión de Cristina Fernández, que fijó un límite a partir del cual quienes cobraran por encima de ese tope, seguirían tributando, mientras que el resto no pagaría aunque sus beneficios subieran sustancialmente.

Esa situación generó que la cifra de alcanzados quedaba virtualmente congelada pero que cada vez tributaran monto superiores.

A poco de asumir Macri, éste dispuso cambios en el mínimo no imponible que rigieron con retroactividad a enero de 2016. Esas modificaciones derivaron en que muchos más pasaran a tributar aunque por montos menores. Sin embargo, sin cambios de fondo en el tributo y con las paritarias del año pasado, el solo aumento del mínimo no imponible fue quedando obsoleto. Así, en noviembre del año pasado ya eran 27.750 los aportantes de Ganancias en la Caja de Jubilaciones, esto es, 28,1 por ciento del total de beneficios que pagaba el organismo.

En tanto, la retención promedio había bajado a 4.760 pesos sobre haberes promedio de 21.078 pesos.

En definitiva, aquellos cambios aplicados en el mínimo por Macri y, principalmente, la derogación del decreto 1242/13, derivaron en una ampliación de la base de aportantes pero con una menor retención promedio.

El monto total retenido por la Caja en aquel mes fue de $132,09 millones.

Tras los últimos cambios con vigencia desde enero pasado, la situación se modificó una vez más aunque en línea con la variación que registró durante la gestión Macri, esto es siguió alta la cantidad de aportantes pero se redujo más el aporte promedio.

Según el Informe Estadístico de la Seguridad Social correspondiente a enero último, la cantidad de sujetos alcanzados cayó a 24.729, 24,8% del total. Sin embargo, la mayor variación se observó en la retención promedio, que fue de $3.159. En el primer caso, el número de aportentes cayó sólo 10,8% y, respecto a las retenciones promedio, la baja fue de 33,6%.

El haber promedio para enero último fue de 21.310 pesos. En tanto, la masa total retenida fue de 78,1 millones de pesos.

Las cifras parecen demostrar, en una primera instancia, una redistribución mayor de la carga fiscal sobre el universo de aportantes.

Por lo demás, el aumento de haberes que recibirán los pasivos de la Caja desde este mes y en definitiva todos los trabajadores en las paritarias 2017, seguramente modificará el porcentaje de alcanzados y la cifra promedio.

Con todo, los cambios aplicados, principalmente en las escalas, deberían implicar que esas variaciones no siguieran la misma lógica que en situaciones anteriores.