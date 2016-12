Luego de que el Senado le dio media sanción al proyecto -consensuado entre Gobierno, CGT, gobernadores y legisladores-, fue analizado durante una hora por Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja, que finalmente lo avaló

Cambiemos, con el apoyo del massismo, Progresistas y otras facciones del peronismo disidente, consiguió ayer dictamen de comisión favorable en Diputados para el proyecto de reforma del impuesto a las Ganancias, que horas antes había obtenido la media sanción del Senado.

La propuesta consensuada a partir de un acuerdo del Gobierno nacional con la Confederación General del Trabajo (CGT) y los gobernadores obtuvo dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el macrista Luciano Laspina, y será tratado en el recinto hoy a las 11, en una sesión especial convocada dentro del período extraordinario.

El Frente para la Victoria (FpV), en tanto, ratificó que rechazará lo aprobado por el Senado e insistirá con la media sanción de Diputados; el Frente de Izquierda y los Trabajadores también anticipó su oposición a la propuesta.

El texto aprobado por el Senado, que envió a Diputados en segunda revisión con modificaciones al proyecto votado por la oposición, eleva el mínimo no imponible de 37.000 pesos brutos (30.500 de bolsillo) para casados, con dos hijos, y a 27.941 pesos brutos (23.200 de bolsillo) para solteros.

La iniciativa debe ser avalada por 129 votos positivos dado que requiere de la mayoría absoluta, debido a que se trata de la reforma de un impuesto que es coparticipable y afecta los fondos provinciales. El oficialismo estima que con el apoyo del massismo y del bloque Justicialista que lidera Diego Bossio, se podrá alcanzar y superar esta cantidad de sufragios: contará con 140.

Para alcanzar esa cifra aportará más de 80 votos, el massismo unos 30 ó 35 (puede haber algunas abstenciones), el bloque Justicialista una quincena, y a eso se sumarán los santiagueños, que tienen seis legisladores; Progresistas unos ocho y cinco de Juntos por una Argentina, y seis del Movimiento Evita.

De esta manera, el proyecto que se votará para reformar la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias eleva 23% el mínimo no imponible, que es la base a partir de la cual se aplica el tributo, luego de los descuentos.

Mantiene las deducciones por hijo, cónyuge, padres y empleada doméstica pero permite descargar viáticos hasta 40% aunque, en el caso del transporte, no se pondrán limites, y 40% los alquileres de vivienda con un monto tope de 51.000 pesos.

El costo fiscal de la reforma de la cuarta categoría será de unos 50.000 millones de pesos, de los cuales 27.000 millones están incluidos en el Presupuesto y el resto se compensará con impuestos al juego, aumento de consumo; y los 6.000 millones de coparticipación que aportarán las provincias se compensará con el 2% destinado a Aportas del Tesoro Nacional (ATN).

Al abrir la reunión de comisión, el macrista Luciano Laspina destacó el acuerdo alcanzado entre el Gobierno, la CGT y los mandatarios provinciales, y pidió respaldar los cambios introducidos por el Senado.

En tanto, el diputado Axel Kicillof (FpV) dijo que “es mucho peor este proyecto que el que había enviado el Gobierno”, y aventuró que si se hubiera votado la iniciativa aprobada por Diputados “los trabajadores tendrían más beneficios y las provincias ningún costo fiscal adicional, pero este Gobierno siempre privilegió los sectores concentrados”.

El radical Miguel Bazze cuestionó lo votado por Diputados y se preguntó por qué el “kirchnerismo no hizo la reforma, si era tan sencillo como dice Kicillof”, y celebró que “se haya recuperado el diálogo”.

Aumenta el monotributo

- El máximo de facturación aceptado para ser considerado monotributista pasará de $400.000 a $700.000 para quienes prestan servicios, y de $600.000 a $1.050.000 para las ventas de bienes muebles, en tanto que las cuotas aumentarán 75%.

- También se modificaron los valores máximos de facturación por escala, y se establecieron de la A a la K. Así, para la primera categoría, A (ex B), la facturación máxima se fijó en $84.000 anuales, de los actuales $44.000, que pagará una cuota de $68.

- Para ser de la segunda categoría, B (ex C), no se podrá tener ingresos brutos mayores de $126.000, y la cuota será $131.

- La tercera categoría, la C (ex D) tendrá un tope de facturación de $168.000, y la cuota será de $224, en lugar de $128.

- En el caso de la cuarta categoría, D (ex E), lo máximo que se podrá facturar son $252.000, en vez de $144.000; y lo que se abonará por mes pasará de $210 a $368.

- El monotributista de la quinta categoría, E (ex F), no deberá superar $336.000, y pagará $700 en vez de $400.

- Para el caso de la sexta categoría, F (ex G), el tope se fija en $420.000 y el pago mensual aumenta de $550 a $963.

- La séptima categoría, G (ex H), pasará a tener un máximo de ingresos brutos de $504.000 y una cuota de $ 1.225.

- La facturación máxima de la octava categoría, H (ex I), pasará de $400.000 a $700.000, y la cuota de $1.600 a $2.800.

- En todos los casos hay que sumarles $157 de aportes al Sistema Previsional Argentino (SIPA), y $419 a la obra social.