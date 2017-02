El Presidente admitió “errores” por parte de su Gobierno en el tratamiento de ambas cuestiones y agregó que lo “importante es no persistir”. También dijo que no era “infalible”.

Luego de una semana en la que se hicieron escuchar las críticas al Gobierno nacional desde distintos sectores, el presidente Mauricio Macri anunció ayer que dio la orden de anular la resolución por la cual se cambiaba el método de cálculo del aumento de los haberes a los jubilados, al brindar una rueda de prensa en Casa de Gobierno.

El mandatario también informó que se volverá a “foja cero” en la negociación de la deuda que la empresa Correo Argentino -perteneciente a su familia- mantiene con el Estado nacional.

Respecto del primer punto, Macri admitió “errores” por parte del Poder Ejecutivo y agregó que “lo importante es no persistir”.

“Todavía la resolución no fue publicada en el Boletín Oficial, ya lo verán mañana, pero se liquidará como siempre”, dijo el mandatario y agregó que “el equipo técnico dijo que se está aplicando mal la ley, se trata de un tecnicismo matemático”.

El Gobierno había cambiado la fórmula por la cual se determinan los incrementos de las jubilaciones y pensiones dos veces al año reduciendo el porcentaje, lo que generó críticas desde sectores de la oposición y de distintas organizaciones y consultoras privadas.

El cambio implicaba una merma de 0,3 por ciento en las jubilaciones respecto del cálculo original. De esta manera, el próximo aumento que se estimaba en 12,96 por ciento, iba a ser de 12,65 por ciento.

Antes de este anuncio, el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, dijo a la agencia de noticias Télam que se revisaría la modificación y que paralelamente se buscarán consensos entre todas las fuerzas políticas sobre la fórmula más conveniente a aplicar.

Basavilbaso señaló que la controversia surge a partir de la resolución 6 del año 2009, emitida por la secretaría de Seguridad Social, responsable de establecer cómo se computa el ajuste jubilatorio.

“Esa resolución no modificó la ley 24241 ni la fórmula de movilidad social, pero establece cómo se calcula”, aclaró.

El ajuste jubilatorio tiene en cuenta las modificaciones de salarios y de recursos que recibe Anses. “Ese número de recursos tributarios es anual y la resolución establece que para la fórmula se divide el número anual por 2 y esos ajustes se aplican en marzo y septiembre”, explicó Basavilbaso.

Por una cuestión matemática, “esa fórmula era inexacta, y la modificación simplifica ese cálculo”, aseveró.

De nuevo al principio

En tanto, respecto del tema del Correo Argentino, Macri admitió que que su administración “no pensó” un mecanismo adecuado como para “resolver controversias judiciales”, al tiempo que respaldó al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, al afirmar que actuó “conforme a la ley”.

“No hay ningún hecho consumado en el tema del Correo, no se pagó, no se cobró. Llegamos a esta situación porque no pensamos en un mecanismo para controversias judiciales. El ministro Aguad actuó conforme a la ley”, sostuvo ayer el mandatario durante una rueda de prensa en Casa Rosada.

De esta forma, el jefe de Estado se refirió al acuerdo que se había establecido entre la empresa Correo Argentino SA y el Estado para cancelar la deuda que esa firma del grupo Socma tiene con el erario y anticipó que la Auditoría General de la Nación “supervisará la propuesta” que se formule a la Justicia.

“La deuda de la empresa Correo Argentino perjudica al Estado, que hace catorce años que no puede cobrar. La Auditoria General de la Nación auditará la propuesta que haga la Justicia, que dé su visto bueno y conforme para que se implemente este acuerdo”, remarcó el mandatario.

Macri aseguró además que le pidió a la Oficina Anticorrupción “fijar estándares elevados para crear un sistema que deje en claro cómo se van a resolver casos similares” a los de la empresa Correo Argentino SA.

“Queremos que la confianza se fortalezca cada día. Hubo errores de nuestra parte”, sostuvo.

Por último, el presidente anticipó que la semana que viene se reunirá con la diputada nacional Elisa Carrió, y admitió que la líder del ARI “no congenia con mi padre (Franco Macri)”, a quien definió como “un capítulo a parte”.

Denuncias e imputaciones

En el marco del conflicto por el acuerdo con el Correo Argentino, esta semana el ministro Aguad y Mauricio Macri fueron imputados por el fiscal federal Juan Pedro Zoni, quien consideró que en la disposición de quita de deuda se observaba un “perjuicio patrimonial multimillonario en las cartas del Estado”.

En tanto, ayer, el juez federal Sebastián Casanello recibió una denuncia penal contra el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el director de la Anses, Emilio Basavilbaso, por el reajuste del cálculo de aumento a los jubilados que se conoció el martes.

La denuncia fue interpuesta por el abogado Fernando Míguez, titular de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, que efectuó la presentación a título personal.