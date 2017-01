La Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (Fetap) anticipó que a la hora cero del jueves próximo suspenderá los programas oficiales Boleto Educativo Gratuito (BEG), Boleto Adulto Mayor (BAM) y Boleto Obrero y Social (BOS).

La decisión se adoptó ayer, en el marco de una asamblea de la entidad, luego de comprobar que el gobierno provincial “no cumplió con el pago total de la deuda preexistente”.

En tanto, la Provincia admitió el atraso en el pago y anticipó que hoy se convocó a los empresarios a una reunión con el director General de Transporte, Marcelo Mansilla, para intentar destrabar el potencial conflicto.

Previo a conocer esa convocatoria, Fetap informó que la suspensión de los programas de boletos gratuitos perdurará “hasta tanto el gobierno provincial regularice íntegramente las deudas mantenidas con todas las empresas prestatarias de los mismos”.

Asimismo, y frente a esta situación, la entidad hizo saber que “no están dadas las condiciones para que las empresas afiliadas puedan continuar con la prestación de dichos servicios durante el año 2017”.

Si bien la Provincia se redujo en parte la deuda que las empresas habían cuantificado en 80 millones de pesos, ahora a unos 50 millones de pesos, el punto es que el Gobierno se había comprometido a cancelar el pasivo el viernes de la semana pasada.

Al no ocurrir ese depósito, las empresas tomaron la determinación, según confirmó a Comercio y Justicia el vicepresidente de Fetap, Gustavo Mira.

“No hubo respuesta de las autoridades, así que la decisión está tomada”, señaló de manera contundente.

En rigor, no es la primera vez que la entidad amenaza con cortar los boletos subsidiados que tiene la Provincia.

Con todo, ahora Fetap asegura que no habrá marcha atrás, salvo que se abone la totalidad de la deuda.

De hecho, la última vez que advirtió respecto al corte del servicio fue a fines del año pasado aunque entonces el secretario de Transporte, Gabriel Bermúdez, que había admitido el pasivo, destrabó la situación con una promesa de pago que ahora parece haberse incumplido.

De los tres boletos subsidiados, el BEG se encuentra en receso hasta tanto se reinicie el ciclo lectivo.

No obstante, los otros dos, el BAM y el BOS están plenamente operativos.

De hecho, el primero es el más demandado. Entre ambos, superan los 200 mil beneficiarios.

De esta forma, un corte del servicio sería un duro golpe para los usuarios de ambos beneficios.