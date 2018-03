Exenciones: La provincia de Córdoba se las otorgó a autopartista e “invitó” a la Municipalidad a volver a concederlas

El Gobernador extendió a la firma Proma los beneficios de la promoción industrial que consisten en eximir de 100% del pago de Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario. Además, subsidiará los puestos de trabajo y la energía eléctrica

En medio de la puja que encuentra al intendente Ramón Mestre reclamando por el reparto de la coparticipación para con los municipios y al Gobernador Juan Schiaretti defendiendo su posición de que eso no corresponde, la Provincia selló ayer un convenio con la compañía autopartista Proma SSA SA, mediante el cual le otorgó a esa firma los beneficios contemplados en el régimen de Promoción Industrial vigente, e “invitó” a la Comuna de la ciudad a que “disponga en favor de la empresa exenciones de tributos municipales”.

“Hace varios años, la Municipalidad adhería a las promociones industriales que tenía la Provincia y brindaba la exención de la tasa de Comercio e Industria. Aspiramos a que eso se agregue como un elemento importante”, explicó el ministro de Industria, Comercio y Minería, Roberto Avalle, ante la consulta de la prensa, aunque aclaró que “la decisión queda en manos del intendente”.

“Yo creo que por sobre todas las cosas están los intereses de los cordobeses y a los cordobeses les interesa la creación de puestos de trabajo, y el empleo se genera promoviendo la inversión y brindando las condiciones naturales que requieren las empresas que hacen las inversiones”, remarcó tras recordar que la relación entre ambos jefes de Estado no está atravesando sus mejores momentos.

Más allá del condimento político, el acto por la radicación de la empresa Proma, que -en rigor- está produciendo en serie desde el 15 de noviembre del año pasado, confirma -según las palabras de Schiaretti- que “Córdoba sigue siendo el principal destino de las inversiones privadas en nuestra patria por las condiciones que tiene la provincia y las condiciones económicas de apoyo que impulsa el Gobierno provincial”.

“Córdoba seguirá siendo un polo de producción automotriz, de terminales y de autopartistas, porque para la industria no sólo hay que tener tamaño de mercado, sino también la posibilidad de producir autopartes y la posibilidad de contar con mano de obra calificada”, dijo el Gobernador.

Al consultar sobre los reclamos por el “costo Córdoba”, Avalle indicó: “Yo me remito a los hechos, y la verdad es que Córdoba en estos dos años ha tenido 1.800 millones de dólares de inversión, las automotrices radicadas están ampliando sus inversiones y han traído compañías del exterior, es decir que condiciones de facilidad no faltan”.

El convenio concede a la empresa autopartista de origen italiano la exención del pago del 100% de los impuestos a los Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario. Asimismo, le otorga un subsidio por cada puesto de trabajo generado y un descuento en el costo de la energía eléctrica por un período de cinco años. Por otra parte, colaborará con la capacitación del personal, según detalló Avalle.

Por su parte, la firma desarrollará un programa por una inversión total de 5,5 millones de euros, que permitirá la creación directa de 100 nuevos puestos de trabajo, de los cuales ya están en funciones 60, según precisó a Comercio y Justicia la CEO del grupo, Milagros Isaia Brasca.

Además, deberá priorizar la compra a proveedores radicados en la provincia de Córdoba.

La compañía se dedica a la fabricación de las estructuras de los asientos y paragolpes que actualmente provee a Fiat, aunque pretende llegar a todas las terminales radicadas en la provincia. Cuenta con tecnología de punta, “muy avanzada y robotizada”, según describió el Ministro de Industria.

Schiaretti estuvo acompañado además, por el presidente de Proma SSA, Francisco Servidio.