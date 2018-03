Ersep ordenó facturar sólo energía y abrió otro frente con cooperativas y municipios

Ningún prestador podrá incluir en la factura percepciones extrañas a la electricidad demandada. En el caso de las tasas municipales para alumbrado, incluidas como porcentaje en los cedulones, deberán recaudar lo necesario para cubrir esos costos. Las medidas fueron cuestionadas por las cooperativas del interior. Muchas municipalidades recibirán menos ingresos. Córdoba asegura que, tras ajustar norma a industrias, tendrá impacto neutro

La decisión del Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep) de exigir a las distribuidoras eléctricas que facturen a los usuarios sólo por la prestación efectiva, eliminando cualquier extra anexo al cedulón y, al mismo tiempo, percibir y girar a los municipios únicamente los recursos necesarios para financiar el gasto en alumbrado público, generó ayer el rechazo de las cooperativas y preocupación en muchos intendentes.

La determinación tendrá incidencia efectiva en las facturas que reciban los usuarios de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), pero principalmente de las cooperativas.

En el caso de la ciudad de Córdoba, fuentes del Ejecutivo municipal aseguraron a Comercio y Justicia que la determinación no tendrá mayor efecto.

Con todo, otros informantes señalaron que el municipio recibe recursos de más respecto a los que efectivamente destina al pago del alumbrado público y de dependencias oficiales.

En tanto, el titular de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE) Córdoba, Omar Marro, cuestionó la decisión y defendió el pago de servicios anexos en las facturas. Asimismo, dijo que analizan recurrir por vía administrativa la decisión del Ersep.

Desde Fecescor, la otra entidad que nuclea a las cooperativas, también plantearon reparos.

La resolución del Directorio del Ersep que fue votada por cinco de los seis directores del organismo -sólo votó en disidencia el vocal de la UCR Facundo Cortez Olmedo- incluye tres puntos.

Por un lado, ordena efectuar la facturación en forma independiente de cualquier otro concepto que resulte ajeno o no asociado a la prestación del servicio de energía eléctrica.

El modelo de factura que dará las certezas señaladas, previo a su implementación, deberá ser presentado por las prestatarias ante el ente de control para su aprobación en el término de 30 días de publicarse la resolución en el Boletín Oficial, pudiendo proponerse un sistema de troquelados. No se podrá incorporar a la factura ítem alguno que no haya sido autorizado previamente por este regulador.

En segundo término, el Ersep apunta a la función de las distribuidoras como agentes de percepción o retención de tasas municipales o comunales. En este sentido, resolvió que las distribuidoras sólo podrán percibir lo facturado por energía eléctrica consumida estricta y efectivamente para el uso público, como lo es el alumbrado y la semaforización.

Por último, se dispuso -respecto al uso del espacio público para la prestación del servicio de energía eléctrica- que deberá respetarse su carácter gratuito a todas las prestatarias.

“La determinación obedece a los múltiples reclamos de usuarios y apunta a evitar situaciones confusas que distorsionan la determinación de las tarifas y su facturación, llevando claridad y simplicidad en las mismas”, señaló el presidente del Directorio del ente, Mario Blanco.

“Quieren matar al mensajero en vez de aclarar que la energía eléctrica es un servicio escaso y caro, cuyo valor se viene actualizando de manera periódica en los últimos meses”, señaló Marro a este medio.

El dirigente recordó que la decisión de cambiar o no la facturación la pueden tomar los socios de las cooperativas en las asambleas anuales.

Al mismo tiempo, apuntó que los servicios anexos, por ejemplo televisión por cable, telefonía o sepelios, son solicitados por los usuarios.

“Si no quieren más un servicio, pueden darlo de baja”, recordó.

En cuanto a la Ordenanza Impositiva Municipal (OIM) que EPEC o las cooperativas cobran como un porcentaje sobre los consumos eléctricos y luego remiten a cada municipio para el pago del servicio de alumbrado, semáforos o iluminación de edificios públicos, la decisión del Ersep obligará ahora a que sólo recaude lo justo y necesario para pagar esos consumos.

“Ocurre que en algunos lugares esos ingresos exceden el costo del servicio de alumbrado y anexos y en otros se quedan cortos”, explicó Blanco.

La idea es que ahora, EPEC o las cooperativas arbitren los medios para cobrar el monto exacto.

La tarea no será fácil.

“Si en el primer mes se detecta una diferencia, las prestatarias deberán ajustar la percepción para que cubra lo necesario”, dijo Blanco.

Fuentes de las distribuidoras eléctricas consultadas por este medio pidieron aguardar la reglamentación para ver cómo harán efectiva la medida. “A priori parece complicado. Habrá que buscar un mecanismo previsible y de aplicación práctica”, reveló un informante.

Si bien hay casos diferentes, en un ejemplo extremo se descubrió que un municipio que tenía una OIM de 20% anexa a la factura eléctrica, tenía ingresos extra muy superiores a sus gastos. Ese remanente iba a rentas generales. “En ese caso se detectó que para cubrir sus costos de alumbrado y demás debería cobrar una tasa del 8% y no del 20% como hasta ahora”, explicó una fuente.

En paralelo, también los municipios deberán abstenerse de cobrar a las distribuidoras eléctricas por el uso del espacio aéreo.

En algunos municipios se cobra hasta 8 pesos los 100 metros lineales de cableado. La ciudad capital no percibe esa tasa.

La idea de fondo del Ersep es, más allá del objetivo planteado, neutralizar -en parte- los abultados montos de las facturas eléctricas luego de los sucesivos aumentos tanto en el megavatio como en el transporte y en el Valor Agregado de Distribución (VAD).

Otro frente con Mestre

En el caso de la ciudad, la comuna aseguró que, desde que se redujo la alícuota a la industria este año, lo recaudado por la OIM alcanza justo para cubrir los costos de alumbrado y anexos. La alicuota es de 10%.

Los últimos datos disponibles son del tercer trimestre de 2017 y marcan que la comuna recibió por ese concepto 53,5 millones de pesos.

Fuentes contactadas ajenas al municipio aseguraron que en realidad a la comuna le sobran recursos respecto al gasto efectivo en energía eléctrica.

En cualquier caso, el dato deberá conocerse en breve.

Como fuere, el tema abre una polémica que se suma a la ya tensa relación entre la Provincia y la Municipalidad de Córdoba por el reclamo del intendente Ramón Mestre a Schiaretti respecto al reparto de fondos coparticipables.