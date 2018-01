Entre el dólar y la inflación, un BCRA “cauteloso” bajó la tasa sólo 75 puntos

La disminución fue menor que la esperada por los mercados y los sectores productivos. En tanto, ayer la cotización del dólar cedió y cerró en $19,29 para la venta minorista. Especialistas opinan sobre el efecto la decisión del Central en los precios y en el tipo de cambio

Luego de que el Gobierno nacional corrigió las metas de inflación para el año en curso, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) redujo ayer la tasa de política monetaria sólo 75 puntos básicos y la estableció en 28%.

En este sentido, el organismo monetario advirtió de que será “cauteloso en la adecuación de la política monetaria al nuevo sendero de desinflación”.

Si bien días pasados los analistas y los mercados esperaban una reducción (la primera en más de un año), ést fue menor que las cifras de los pronósticos, que apuntaban a un recorte de hasta 200 puntos básicos. Algunos especialistas calificaron la baja como “testimonial”.

En un comunicado, el Central se refirió a los cambios en las metas del costo de vida y sostuvo: “Si se busca una menor velocidad de desinflación que la planeada originalmente, corresponde un sendero de política monetaria menos contractivo que el que antes se preveía”.

Y agregó: “Esa moderación en el sesgo contractivo sólo podrá sostenerse en el tiempo en la medida en que la evolución de la desinflación sea compatible con la trayectoria buscada”.

Destacó el BCRA en un comunicado: “Si bien se estima que el IPC de diciembre reflejará el fuerte aumento de precios regulados (en especial gas y electricidad) y cierta incidencia directa de esos precios en la inflación núcleo, en la visión del Banco Central el proceso de desinflación se ha encarrilado a lo largo del último semestre”.

La decisión de bajar la tasa fue tomada durante la primera reunión del Comité de Política Monetaria. Puede ser interpretada por el mercado como una señal de confirmación respecto de los criterios del presidente del Central, Federico Sturzenegger, quien a fines de 2017 afirmó: “Será necesario mantener altas las tasas de interés de política monetaria por algunos meses más para lograr que la inflación núcleo se ubique cerca a 1% en abril”.

En tanto ayer, el organismo sostuvo que “la inflación núcleo de los últimos tres meses se ubicó, en términos anualizados, cerca de 18% y los datos de alta frecuencia indican que esta dinámica favorable persistió a lo largo del mes de diciembre y en los primeros días de enero”.

Y consideró: “En este contexto, una baja en la tasa de interés de referencia evita que se incremente el sesgo contractivo de la política monetaria”.

Dólar

Por su parte, el dólar retrocedió ayer 5 centavos, al cerrar en $19,29 para la venta minorista, después de que el lunes terminó levemente por debajo del máximo histórico de $19,46, alcanzado el 28 de diciembre pasado.

De esta forma, en el mercado minorista el dólar quedó en $18,79 para la compra y $19,29 para la venta, según el precio promedio operado por las entidades que releva el BCRA.

En tanto, la cotización del billete del Banco Nación quedó en $18,70 y $19,20 para la compra y la venta, respectivamente.

En el segmento informal, el dólar blue terminó en $19,11 y $ 19,51 para la compra y la venta, respectivamente.

Mientras, en el mercado mayorista la divisa quedó en $18,83 para la compra y $18,93 para la venta, 10 centavos por debajo del cierre del lunes.

Por último, en el mercado de futuros de Rosario, Rofex, se operaron 490 millones de dólares, de los cuales más de 40% se operó a fin de enero a $19,14, y el plazo más largo fue julio a $20,95.

Interpretaciones

Sobre el impacto de la leve reducción en la tasa de política monetaria del BCRA en los precios y en el tipo de cambio, Comercio y Justicia consultó a especialistas.

“Lo que hay que entender es que el manejo de las tasas tiene el objetivo de operar sobre la cotización del dólar”, dijo a este medio Víctor Beker, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE), de la Universidad de Belgrano.

“Esto no tiene que ver con el incremento de precios. En ese sentido, se puede ver que la inflación de 2017 -cercana a 25%- no está lejos de la que se estimaba en diciembre de 2015”, indicó el especialista.

“En realidad, gran parte de la inflación no tiene que ver con sectores ligados a la tasa de interés sino que el incremento de los precios está relacionado -por ejemplo- con la política de tarifas”, agregó Beker.

En tanto, sobre el tipo de cambio, indicó que “el Gobierno no tiene una meta en la cotización del dólar sino que va a evaluar el efecto que produce la baja de la tasa”, y agregó que “igualmente, considero que el tipo de cambio no tiene un gran recorrido por delante y no habrá subas significativas”.

Por su parte, Nadin Argañaraz, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), indicó que -a su criterio- con esta leve reducción anunciada en la ayer “el Central ha bajado la tasa en relación a lo que esperaba el Gobierno, priorizando la inflación” .

No obstante, advirtió de que “de todos modos, la tasa real de interés ya ha bajado al subir las expectativas de inflación y eso va a coadyuvar para que la economía no pierda dinamismo”, y señaló que “hay que ver cómo se acomodan las demás variables”.

Respecto del valor del dólar, Argañaraz analizó que “el hecho de bajar poco la tasa de interés tiene un impacto sobre aquél. A mi entender, se generan las condiciones para que el tipo de cambio suba en relación a la inflación”.