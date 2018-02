Energías renovables, la apuesta novedosa de Schiaretti en la apertura legislativa

Anunció el envío de tres proyectos para la generación y uso eficiente de sistemas alternativos, y confirmó la colocación de paneles fotovoltáicos en el estadio Mario Alberto Kempes. El estudio técnico está listo y el pliego para la licitación, en marcha. Por Cecilia Pozzobon – cpozzobon@comercioyjusticia.info

Casi al cierre de un discurso en el que hubo mucho de repaso de las obras y acciones de gobierno que ya se están llevando a cabo, el gobernador Juan Schiaretti anunció el envío a la Legislatura de tres proyectos relacionados con las energías renovables.

“El primero, sobre Generación Distribuida, que va a permitir a los cordobeses, además de ser consumidores, convertirse en productores mediante contratos con algunas de las 205 distribuidoras de la Provincia, y de este modo, aliviar el costo de la energía. Vamos a adherir a la ley nacional agregando las particularidades de Córdoba”, dijo el gobernador en la apertura del 140° período de sesiones ordinarias de la Unicameral.

“El segundo está relacionado con la Eficiencia Energética para promover el uso responsable de este recurso”, continuó enumerando.

“Y por último, un anteproyecto sobre aprovechamiento de la energía solar térmica. Y quiero anunciarles también, que desde este año, Córdoba comienza a instrumentar un plan de reconversión de energía de sus oficinas, incorporando sistemas de energía alternativa para ahorrar y hacer más sustentable al Estado”, explicó para adelantar que el estadio Mario Alberto Kempes tendrá sus techos cubiertos por paneles solares.

En diálogo con Comercio y Justicia, una vez concluido el acto, el ministro de Obras Públicas y Financiamiento, Ricardo Sosa, confirmó que se están armando los pliegos de licitación para llevar a cabo la obra.

“Ya se hizo el estudio técnico y la obra es factible. Todavía no se sabe el monto del presupuesto, pero no se trata de un gran obra civil”, dijo.

Consultado respecto de los insumos necesarios, el ministro de Industria y Comercio, Roberto Avalle, explicó a este medio que no hay fabricantes nacionales de paneles solares ni de baterías de litio para la acumulación de energía. El ministro destacó que los fabricantes son chinos y agregó que “hay insumos en el país”.

Experiencia en marcha

El Gobierno de Córdoba ya tiene una iniciativa en marcha en cuanto al abastecimiento energético a partir de paneles solares. El Ministerio de Ciencia y tecnología, ubicado en barrio Juniors, cuenta en sus techos con 30 paneles fotovoltaicos con los que produce en promedio 10 kw por hora, lo que les permite abastecer las luminarias de todo el edificio y generar un excedente que, de manera experimental, se está midiendo (en cantidad y calidad) y transfiriendo a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC). “Hace cuatro meses que estamos con todas las mediciones de este ensayo piloto, hasta que esté lista la Ley de Energía Distribuida que nos permita vender el excedente a EPEC”, explicó a este medio Walter Robledo, titular de la cartera.

Modelo político y repaso de obras

En su discurso, el Gobernador hizo una encendida defensa del modelo de gestión en el plano institucional en cuanto a la relación con el Gobierno nacional, que calificó como correcta. “Nuestro modelo incluye el respetar un principio que debe ser básico en cualquier sistema democrático: garantizar la gobernabilidad”, explicó Schiaretti.

“Un ejemplo es la reforma política que hemos realizado los cordobeses. Hace años que la Legislatura tiene una sola cámara; hace años que los legisladores en Córdoba no tienen fueros. Hace años que no hay voto sábana. Hace años que la Legislatura cordobesa es la de menor incidencia en el presupuesto provincial del país”, dijo.

Por otra parte, aseguró que la Provincia está económicamente fuerte y “bien administrada”. “Con superávit fiscal, con récord histórico de ahorro corriente”, con “fuerte crecimiento” que permitió para este año reducir y eliminar impuestos y destinar 18.708 millones de pesos de recursos a la obra pública en los dos años de gestión transcurridos.

En ese sentido y previo a sufrir una descompensación que lo obligó a interrumpir momentáneamente su discurso, mencionó las obras viales, de canales, de cloacas, los gasoductos, la construcción de escuelas y las inversiones en seguridad, entre otras.

Repercusiones

Orlando Arduh (UCR)

“Una vez más asistimos a un discurso inaugural de apertura sesiones legislativas en el que el Gobernador de la Provincia autoelogia su propia gestión y comete el error de no hacer autocrítica alguna”.

Liliana Montero (Cba Podemos)

“Ha sido un discurso enmarcado en la impronta del actual gobierno, haciendo un repaso de la obra pública, y por lo tanto sin demasiadas sorpresas ya que todas son obras que se están ejecutando y ya fueron anunciadas”.

Eduardo Salas (PO)

“Schiaretti ratificó su alianza con Macri; en nombre de la gobernabilidad quieren seguir ajustando al pueblo trabajador. La pobreza castiga a capas enteras de los activos. En este marco, hay despidos como en el INTI y Fadea y quieren imponer un techo salarial que no cubre la inflación”.