Empleo privado: los servicios tienen mejores perspectivas que las economías regionales

Según el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) de la Fundación Mediterránea, que estimó que por el tipo de cambio y el crecimiento moderado, el mercado interno se verá más favorecido este año. La recuperación de Brasil y el precio del petróleo también pueden traccionar trabajo

Sobre la base de datos de los primeros diez meses del año, durante 2017 se registró una leve suba interanual en el empleo, de 0,5%, según indica un nuevo informe de coyuntura del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) de la Fundación Mediterránea. No obstante, este incremento se manifestó de manera dispar según las provincias, las regiones y los rubros, advierte el estudio privado, a la vez que señala que para este año el rubro Servicios tiene mejores perspectivas.

“(En 2017) hay un marcado contraste en la evolución de los puestos de trabajo formales generados por el sector privado, ya que a la par del incremento de 7,4% en el sector de la construcción, guarismos en torno a 3% para salud y electricidad, gas y agua, levemente por debajo de 1% para agro y comercio, se tiene la caída de 5,4% en minería e hidrocarburos, y de 2,7% en las manufacturas industriales”, dice el documento consultado.

“La disparidad sectorial tiene correlato en términos geográficos, por lo que no sorprende la diferencia de casi 10 puntos porcentuales entre la expansión y la contracción del empleo en distintas provincias. En Catamarca y La Rioja los puestos de trabajo aumentaron más de 5% interanual, pero en Tierra del Fuego el recorte fue superior al 4%”, dice el Ieral, y agrega que “entre las provincias grandes, Córdoba y Santa Fe fueron las de mejor desempeño, siendo todavía débil el crecimiento en la provincia de Buenos Aires”.

Actividad, dólar e inflación

Según advierte el informe, el comportamiento dispar de los puestos de trabajo en el país en el período enero-octubre del año pasado se correlaciona con el crecimiento moderado de la economía y el retraso cambiario con respecto a la inflación.

“Lo esperable es que el empleo mejore en aquellos sectores más dependientes del mercado interno, como los servicios como salud, restaurantes y enseñanza”, indica el informe -realizado por el economista Jorge Day-.

No obstante, señala que “el caso del comercio es llamativo puesto que aunque es mercado interno, también compite con el exterior (por ejemplo, compras en países vecinos). A pesar de que no aumentaron en volumen las ventas por las vías tradicionales (supermercados, shoppings y minoristas), aun así se empleó a más personas”. En tanto, los rubros vinculados con el dólar son los que mostraron comportamientos negativos, como la minería.

Un dato sobresaliente, según el economista del Ieral, es el sector agropecuario. “No sólo ha enfrentado un mayor costo argentino en dólares sino que no fueron buenas las cosechas en las regiones en que se incrementó su empleo”, dice el documento.

Pronósticos

Respecto de lo esperado para este año, el análisis indica que puede existir mayor dinamismo en el rubro de servicios.

“Aun con la devaluación de fin de 2017, el tipo de cambio seguiría contenido. En una economía con crecimiento moderado, es dable apostar a un mercado interno que se verá más favorecido que el externo”, dice el informe.

“Entre las posibles diferencias con el año pasado, cabe agregar que no se tratará de un año electoral (menor presión para obra pública) y que puede haber restricciones en fondos para créditos si no aumentan los depósitos (netos de inflación), con Lebacs que continúan atractivas. Pero las provincias recibirían más transferencias de fondos nacionales”, dice el documento.

“Se espera (que) los servicios tengan mayor dinamismo que las economías regionales, que siguen complicadas por falta de competitividad; que las provincias más grandes puedan aprovechar, a través de las industrias allí instaladas, la recuperación de Brasil, y que en las regiones vinculadas con la explotación de hidrocarburos la actividad experimente un rebote de la mano de los no convencionales y de la reciente suba del precio del petróleo”, señaló Day.