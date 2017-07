Empleo formal: hay un lento crecimiento, según Ecolatina

Para la consultora, desde noviembre de 2015 a abril de 2017 creció 0,8% (desestacionalizado). Monotributistas y asalariados del sector público explican el incremento. La cantidad de trabajadores registrados del sector privado cayó en 53 mil puestos

El empleo registrado creció 0,8% desde noviembre de 2015 a abril de 2017, período cuando 95.000 trabajadores se sumaron al mercado formal. No obstante, “detrás de este aumento hay un cambio significativo en la composición”, aseguró la consultora Ecolatina.

De acuerdo con el informe, la mejora del empleo formal estuvo explicada por los monotributistas y asalariados del sector público, que sumaron casi 160.000 en el período, sin embargo, la cantidad de asalariados registrados del sector privado cayó en 53.000 puestos (0,8%).

Los empleados de casas particulares, monotributistas y monotributistas sociales constituyen un heterogéneo grupo de trabajadores que alcanzaron tasas de crecimiento de entre 4% y 10% durante la gestión actual.

En ese sentido, la cantidad de puestos bajo estas modalidades de empleo, más precarias que la de los asalariados, aumentó en 115.000 en el período analizado.

“Por su parte, y pese a lo esperado, el empleo público también mostró un importante crecimiento cuando se lo compara con los niveles de noviembre de 2015: aproximadamente 45 mil trabajadores se sumaron a la planta del empleo estatal (+1,5% acumulado desde el cambio de gobierno a abril de 2017), variación que se concentró en el nivel de gestión municipal y provincial”, afirmó Ecolatina.

Desde noviembre de 2015 hasta abril de 2017, ocho de las 14 ramas más importantes de la economía incrementaron la cantidad de trabajadores registrados del sector privado, mientras que las seis restantes mostraron reducciones.

Ramas como servicios sociales y de salud incrementaron 4,4% acumulado desde noviembre de 2015; el suministro de electricidad, gas y agua lo hizo 3,2%, y enseñanza se expandió 2,6%.

Con una incidencia menor, las actividades como intermediación financiera y el sector agropecuario, que aumentaron 1% y 0,6% respectivamente, también ayudaron en la creación de puestos de nuevos puestos de empleo registrado.

Por su parte, el comercio lo hizo 1,2% -una de las ramas que más asalariados emplea, con 18% del total del empleo formal- “también logró expandirse incluso en un contexto en el que el consumo masivo aún no se recupera”, subrayó la consultora.

Con base en su análisis, podría pensarse que así como el empleo formal está creciendo, el informal no estaría acompañando este movimiento, no obstante “parte de la expansión del empleo registrado está vinculado con la formalización de puestos de trabajo que se encontraban por fuera del marco legal laboral”.

Para Ecolatina, en la actualidad no sólo se necesita una mayor aceleración de la expansión de la actividad sino también una mayor formalización de la fuerza de trabajo.