El Gobierno pretende paritarias en línea con la inflación y menos cargos políticos

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, brindó una conferencia de prensa en la Casa Rosada. Gremios, jubilaciones y reforma laboral fueron otros temas que abordó el funcionario, al delinear los principales ejes de trabajo que plantea el Ejecutivo para 2018

Lograr paritarias en sintonía con las metas de inflación que anunció el Gobierno nacional a finales de 2017 y reducir 20% los cargos políticos en distintas dependencias del Estado nacional serán parte importante de las metas del Ejecutivo durante este año, según anunció ayer el jefe de Gabinete, Marcos Peña, durante una conferencia de prensa realizada en la Casa Rosada.

En ella el funcionario también se refirió a la situación de los gremios en el país, a la postergación del debate sobre la reforma laboral y a la modificación previsional sancionada en diciembre, entre otros puntos.

Respecto del incremento de los salarios de los trabajadores durante 2018, Peña subrayó en su discurso que “las paritarias son libres”, aunque dijo que, en las negociaciones, el Gobierno apostará por lograr compromisos para cumplir “la meta de 15 por ciento” de incrementos de precios fijada para este año.

“Vamos a trabajar en el marco de las paritarias libres para -sin perjudicar al trabajador en el salario real- comprometernos todos con esta búsqueda de la meta del 15 por ciento”, dijo.

Sobre el mismo tema, y al ser consultado sobre la posibilidad de que se vuelva a recurrir este año a la herramienta de la “cláusula gatillo” en las negociaciones salariales, Peña aclaró que “la paritaria estatal es a mediados de año” y que, en las paritarias del ámbito privado, “cada sector tiene su realidad”.

“Hay que ser respetuosos de esa realidad y, en todo caso, el Ministerio de Trabajo arbitrará cuando haya conflictos”, indicó el jefe de ministros.

“Consideramos muy importante que toda la sociedad se comprometa con esta meta del 15 por ciento. La lucha contra la inflación no es una cuestión solamente del Gobierno sino de todos los sectores”, postuló el jefe de Gabinete.

Por otro lado, Peña también anunció que “seguramente en las próximas semanas” el Poder Ejecutivo dispondrá una “nueva organización de la Ley de Ministerios” con el fin de reducir “de mínima un 20 por ciento” el total de “cargos políticos” en el Estado nacional.

En este sentido, indicó que, para el Gobierno, “ese esfuerzo que tiene que hacer todo el sector político en materia de austeridad” debe ser “no sólo a nivel nacional sino también en las provincias y los municipios”.

De esta forma, el jefe de ministros convocó a “ver en qué cosas se puede mejorar” en la inversión del “dinero público” y en “los costos de la política”.

Peña indicó que ese “compromiso” fue “reflejado en el Pacto Fiscal” firmado por la Nación con los gobernadores de 23 distritos y sostuvo que ese entendimiento aporta un “sendero de previsibilidad pero también de austeridad, que hay que ir logrando en forma permanente”.

Precios

Para contextualizar las declaraciones de Peña, vale recordar que a fines del año pasado el Gobierno reformuló las metas de inflación para los próximos tres años y las fijó en 15 por ciento promedio para 2018, 10 por ciento para 2019 y 5 por ciento para 2020.

“La inflación núcleo, que no contempla los servicios regulados, está en un claro sendero a la baja. Todavía falta mucho pero estamos muy convencidos del sendero que hemos emprendido”, dijo el jefe de Gabinete. “Es central, en este primer mandato de Gobierno de Cambiemos, llegar al dígito de inflación. El corrimiento de las metas por parte del Poder Ejecutivo tienen que ver con eso”, agregó.

Específicamente en lo que respecta al incremento en los valores de los cobustibles -que dos empresas ya aumentaron 6%-, Peña pidió a los consumidores que aprendan a “convivir con eso”. “Los costos son los costos”, indicó, y explicó el alza refiriéndose al valor internacional del petróleo. “Eso es un dato objetivo y no lo podemos negar”, aseveró.

Congreso de la Nación

Las reformas laboral, política y del Ministerio Público se debatirán en sesiones ordinarias

La decisión del Poder Ejecutivo de no convocar a sesiones extraordinarias en febrero motivó que proyectos como los de reforma laboral y de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, así como una nueva normativa política y electoral que se encuentran en carpeta, pasen a formar parte de los temas que podrían ser abordados en el período ordinario de sesiones del Congreso Nacional.

“El Presidente ha tomado la decisión de no convocar a sesiones extraordinarias en febrero y trabajar, a partir de su mensaje, el 1º de marzo, en un calendario legislativo regular para, de esta forma, poder dar todos los ámbitos de debate y desarrollo normal a la vía parlamentaria”, informó Peña ayer a la mañana.

Un tema central de debate en la primera parte de este año serán las modificaciones en materia de trabajo. La iniciativa oficial -cuyos principales puntos se fueron conociendo en los últimos meses del año pasado- se ecuentra en la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores.

Otra cuestión que también en ésta se encuentra es el proyecto de ley de reforma del mercado de capitales, conocido como de Financiamiento Productivo, que ya fue aprobada por Diputados.

Por otro lado, la ley de extinción de dominio, en cambio, cuenta con dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado pero aún no llegó al recinto porque tanto el peronismo como Cambiemos pretenden un compromiso de Diputados para que la norma no sea modificada.

Otros temas

Gremios

“No consideramos que ningún sindicalista ni ningún sindicato sea un escollo para

el desarrollo de la Argentina”.

Reforma previsional

Peña consideró “una buena noticia” que “más de un millón de jubilados en enero cobraron más” haberes.

Causas judiciales

“No creemos que haya ningún fundamento para hablar de que haya ningún tipo

de persecución”.

Reforma laboral

“Si la CGT quiere enviar nuevas modificaciones, estamos dispuestos a discutirlas”