A pesar de las cifras del Indec, que registraron una fuerte suba de precios en los primeros meses de 2017, los ministros Dujovne y Triaca ratificaron las perspectivas oficiales para este año, las cuales marcarán también los convenios colectivos que quedan por negociar

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, estimó que hacia fin de año la inflación será inferior a 20% interanual a fin de este año, ratificando de esta manera las metas del Gobierno nacional en la materia.

“La inflación va a ser de menos de 20%. Es un impuesto para los más pobres y el Gobierno la reconoce. La de abril fue de 2,6%, más que lo que daban las privadas, y no la escondemos bajo la alfombra”, sostuvo.

En declaraciones televisivas, el ministro justificó las políticas oficiales “para bajar el déficit fiscal y evitar generar inflación”.

“Si el Gobierno no hacía lo que hizo en 2016, la recesión no hubiera sido de dos sino de ocho por ciento. Había que subir las tarifas, sino no va a bajar el déficit fiscal, lo que lleva a emitir y a generar inflación”, enfatizó.

No obstante esta defensa de las políticas implementadas por la gestión de Macri, el funcionario reconoció: “La gente no la pasa bien. Lo sabemos. Pero habiendo salido del cepo y habiéndoles pagado a los holdouts, tuvimos un récords de transferencias sociales”.

“El primer semestre del año pasado se perdieron 100 mil empleos. Desde julio empezó a mejorar de a poco la situación y en marzo ya registramos creación de empleo. Es un proceso lento, para construir prosperidad de verdad necesitamos tener paciencia”, evaluó Dujovne.

Por último, hizo referencia a la cotización del dólar: “Nos tenemos que sacar la palabra ‘devaluación’ del vocabulario. Hoy el Banco Central maneja un tipo de cambio flotante”, señaló.

Paritarias

En línea con estas declaraciones, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, estimó ayer que las paritarias que faltan cerrar “seguirán en promedio de 20%” de aumento salarial, con la inclusión de “cláusula gatillo”, por si la inflación anual supera ese porcentaje.

Además, destacó que este año hay mucha comprensión de las organizaciones gremiales y de la dirigencia empresarial, ya que se están firmando acuerdos de una manera “bastante razonable”.

No obstante, reconoció que “no deja de haber sectores que tienen sus demandas y han tenido diferencias con la paritaria del año pasado. Pero estamos cerca de ese promedio (20%) y creemos que vamos a seguir por ahí”.

Con respecto a la inflación, el jefe de la cartera laboral consideró: “Este año ha bajado con respecto a 2016, que terminó en 37%. Creemos que va hacia un sendero hacia abajo”.

“Si miramos la inflación hacia lo que resta del año, creo que estará en el 18%”, vaticinó.