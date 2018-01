Niegan corrida del dólar y el Central decide hoy sobre la tasa de referencia

Ayer, la divisa estadounidense mantuvo la tendencia ascendente iniciada días pasados. El Gobierno nacional descartó una posible corrida cambiaria

Luego de que a finales de diciembre el jefe de Gabinete, Marcos Peña; los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Finanzas, Luis Caputo; y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Federico Sturzenegger, brindaron una conferencia de prensa en la que anunciaron una corrección de la meta de inflación de 2018, la cotización del dólar registró una tendencia alcista. Así, ayer la moneda estadounidense subió 13 centavos respecto al viernes pasado, al avanzar 0,67 por ciento y cerrar la jornada de ayer en 18,84 pesos para la compra y 19,34 pesos para la venta en el mercado minorista.

En este escenario, el BCRA debe hoy informar su decisión sobre la tasa de política monetaria de referencia -el centro del corredor de pases a 7 días-, que hasta ahora se sostuvo en 28,75%.

Esta decisión es importante en tanto se enmarca, según trascendió, en una discusión gubernamental y entre los principales sectores productivos sobre la necesidad de que esa tasa comience a transitar un recorrido descendente para poder sostener la mejora que reflejó la economía nacional en los últimos meses, según los datos que proveyó oportunamente el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Diciembre y después

A finales de diciembre, el BCRA decidió sostener una tasa de referencia alta con la información disponible hasta ese momento y con el propósito de consolidar “la tendencia favorable de la inflación núcleo”, según se indicó en el último comunicado relativo a política monetaria del año pasado.

“La evolución de la inflación núcleo ha resultado favorable en los últimos meses, quebrando el nivel de persistencia observado hasta el tercer trimestre. El promedio móvil de tres meses registra el valor más bajo desde que se publican datos del Indec en 2016. Este valor es también el menor desde septiembre de 2012, fecha a partir de la cual se cuenta con datos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para realizar la comparación”, dijo entonces la entidad.

“Los indicadores de alta frecuencia monitoreados por BCRA muestran que de momento la inflación núcleo mantiene su dinámica favorable en diciembre, más allá del efecto que tengan sobre la misma los aumentos de precios regulados”, agregó el organismo a fines de ese mes.

“La autoridad monetaria considera que el sesgo actual de la política monetaria es adecuado para minimizar el impacto de los aumentos de precios regulados que se están produciendo de manera de continuar la baja inflacionaria”, concluyó.

En tanto, respecto de la decisión del Central que se conocerá hoy, el economista Jorge Vasconcelos, investigador jefe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), dijo que no cree que el movimiento de la tasa de política monetaria, “si la hay”, sea demasiado “agresiva”. “De hecho, al modificar las metas ya se ha producido una baja de la tasa, razón por la que estimo que la reducción, si se concreta, podría ser muy ajustada”, enfatizó el especialista.

En tanto, fuentes de la consultora Abeceb, dirigida por el ex secretario de Industria Dante Sica, dijeron que no ven motivos para una baja inmediata, luego de conocerse la importante inflación de diciembre y la devaluación del peso.

Mercados

Mientras se espera la decisión del BCRA y ante el rumor en los mercados de que la tasa se contraerá significativamente, la tendencia a la suba del dólar se consolidó ayer en los distintos segmentos.

En el mercado mayorista también se verificó un alza, en este caso de 15 centavos respecto al cierre de la semana pasada. Con un volumen de negocios de 550 millones de dólares, la divisa cerró a 18,93 pesos para la compra y 19,03 pesos por unidad para la venta, en una jornada con alto nivel de volatilidad.

En el mercado informal, el denominado dólar blue subió alrededor de 12 centavos respecto al viernes pasado, al negociarse a 19,58 pesos por unidad.

Por último, en el mercado de dinero la tasa de call money se mantenía en torno a 27,25 por ciento; y las Lebac en el mercado secundario se operaban a 9 días a 26,75% y a 254 días a 25,40%.

En tanto, en el mercado de futuros Rofex se operaron 540 millones de dólares, de los cuales más de 30 por ciento se destinó a contratos con vencimiento a fines de enero, con una tasa implícita de 22,52 por ciento, y el plazo más largo correspondió a agosto, con una tasa de 20,73%.

Perspectivas

En este escenario, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aseguró ayer que “no hay ninguna posibilidad de una corrida cambiaria” si dentro de 24 horas el BCRA decide bajar la tasa de interés de referencia.

“Tenemos un tipo de cambio libre, flexible. No hay una corrida. Tenemos récord de reservas en el Banco Central. Son esas reservas las que van a impedir cualquier cimbronazo”, dijo el funcionario en declaraciones televisivas.

Frigerio también afirmó que no hay una devaluación sino sólo “una volatilidad” del tipo de cambio acorde con que el precio del dólar lo fija el mercado financiero sobre la base de muchas variables.

Por otra parte, también ayer se conocieron las declaraciones del economista José Luis Espert, quien advirtió de que una “suba fuerte” del dólar en las próximas horas “echaría un poco de nafta al incendio de la suba de precios”, aunque aclaró que no hay motivos “para pánico”.

Según sus proyecciones, 2018 “pinta muy parecido” a 2017, con crecimiento económico y una inflación que va a ser “bastante similar” a la del año pasado.

FMI

Por otro lado, vale señalar que el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió de que el tipo de cambio real en Argentina está atrasado y recomendó subirlo 25% para bajar el déficit de las cuentas externas, según recordó ayer el portal de la agencia Noticias Argentinas.

El FMI consideró que el tipo de cambio real está sobrevalorado en un rango de 10 a 25 por ciento, “comparado al nivel implícito por fundamentos de mediano plazo” de la economía argentina.

El análisis del FMI fue elaborado en diciembre pasado, es decir sin medir el impacto de la reciente suba de entre principios de ese mes y los primeros de este año, que fue del orden de 10%.

Para alcanzar el valor que recomienda el FMI, el billete norteamericano debería valer alrededor de 22 pesos.