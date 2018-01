“El costo del financiamiento vuelve a estar en 30% y se frenan inversiones”

Gerardo Seidel, presidente de la UIC se refirió así a la desaparición de las líneas de financiación productiva y de capital de trabajo que ofrecían los bancos. Ahora las opciones son en UVA. Allí hay que sumar la tasa inflacionaria y la que cobra el banco, que ronda entre 9% y 10%, a raíz de lo cual se llega fácilmente a la tercera decena

Cecilia Pozzobon - cpozzobon@comercioyjusticia.info

Gerardo Seidel es el vicepresidente de una de las empresas plásticas más reconocidas: Plásticos Dise, que produce y comercializa envases flexibles que permiten el envasamiento de productos de diversas industrias. Es, además, desde hace unos años, presidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC) y en calidad de tal realizó un balance de la actividad fabril de 2017 e hizo proyecciones para el presente ciclo.

En diálogo con Comercio y Justicia, se refirió al traspié que analizaron en la última reunión del año de la UIC en materia de créditos y al consecuente freno que genera en las inversiones: la desaparición de las líneas productivas y de capital de trabajo.

-¿Cómo analiza el año 2017 en términos de la actividad de los sectores que representan?

-En general, si tomamos el comportamiento de todos los sectores industriales, yo diría que el nivel de actividad fue bastante similar al de 2016, con algunos sectores destacados y con otros que continuan estancados. Es decir, destacamos todo lo que es industria de maquinaria agrícola y las partes de automóviles, que si bien no han tenido un año extraordinario, han tenido ventas y se están preparando para el arranque de los nuevos modelos de Renault y Fiat. La industria alimentaria está prácticamente en los mismos niveles del año anterior en lo que es fabricación y ventas. Y los que siguen muy caídos son calzado, textil y madera, que ya es de público conocimiento que en esos casos hay una conjunción de elementos como son la caída en el nivel de consumo y la suba en el volumen de importaciones, aunque no se le puede echar toda la culpa a las importaciones porque no han sido tan masivas como se suponía que podían ser.

-¿Cómo piensa que van a evolucionar este año?

-Se supone que este año debería haber un mejor nivel de actividad. En la encuesta interna que nosotros hicimos entre los socios de la UIC observamos que hay 50% de los empresarios optimistas con este año y otro 50% que cree que no se van a registrar cambios respecto de lo que fue 2017. Lo que sí hemos detectado con esa encuesta es un nivel muy intersante de inversión, sobre todo en el sector de las empresas pymes, tratando de automatizar procesos para bajar costos en cuestiones operativas.

-Las inversiones, además de las que ya se han anunciado y realizado en el autopartismo, ¿en qué otros sectores se han registrado?

-En la encuesta se veía que es algo casi generalizado porque se ve en varios sectores: en alimentarias, en plásticos, en maquinaria agrícola y otros. Todo eso alienta un poco, aunque este último tiempo hemos notado que se ha dado un proceso inverso, de desincentivo de las inversiones, al menos en el corto plazo o para los próximos seis meses, con la desaparición de las líneas de inversión productiva que tenían los bancos.

-¿Cómo es eso?

- Y… desde diciembre pasado los bancos han dado de baja las líneas productivas y ahora ofrecen sólo financiamiento actualizado según UVA que, si bien asegura un interés que sigue el ritmo de la inflación, hay que sumarle el interés del banco que, promedio, está en 9 ó 10%, con lo cual, en total, el costo del financiamiento vuelve a estar en torno a 30%. Eso ha frenado un poco los procesos y desarrollos de inversiones. Además, los bancos tenían un cierto porcentaje de créditos que podían destinarse a lo que es capital de trabajo, que es importante, y hoy por hoy no hay. Financiarse con los bancos hoy es carísimo.

-¿Y con el mercado de capitales?

-No todas las empresas están preparadas para el mercado de capitales.

-¿Cómo analizan el desempeño que han tenido las exportaciones?

-Seguimos siendo muy dependientes de todas las exportaciones de vehículos a Brasil, que está con un mercado deprimido. Las exportaciones manufactureras no representan ni 15% del total, ésa es la realidad. Y la apertura de nuevos mercados no es tarea fácil porque no somos competitivos por precios.

-¿Y las importaciones?

-No han sido tan graves. Hay sectores que reconocen que los ha afectado más la caída del consumo interno que el ingreso de productos extranjeros. Creo que con esta mejora del dólar y una inflación similar a la del año pasado, se puede ser un poco optimista.

-¿Similar a la del año pasado?

-Y sí, sabemos que en 15% no va a estar. Ojalá lleguemos a 20%.