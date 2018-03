El BCRA espera “registros elevados” de inflación para marzo y mantiene la tasa

Aun así, la entidad monetaria indica que la aceleración en el incremento de los precios durante los últimos meses es “transitoria” -causada por los aumentos en los servicios y por la rápida “depreciación” del peso que se registró entre diciembre y febrero-

A pesar de que la inflación se aceleró durante los últimos meses, el Gobierno nacional sostiene la meta “intermedia” de 15% para el incremento de los precios al finalizar 2018.

Con este objetivo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió ayer sostener la tasa de política monetaria -el centro de corredor de pases a 7 días- en 27,25%.

Esto, porque la máxima autoridad monetaria prevé que la inflación núcleo de marzo también se ubicará en “registros elevados”, a la vez que reconoce la presión que ha ejercido sobre los valores la “depreciación” del peso por el alza en la cotización del dólar.

“El 15 de marzo se publicó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec. La variación de precios en febrero fue de 2,4% para el nivel general y 2,1% para el componente núcleo. Con estos resultados, la inflación interanual alcanzó 25,4%, mientras que su componente núcleo registró 21,6%. En cuanto a su descomposición regional, la inflación de febrero se ubicó entre 2,0% en el Noroeste y en la Patagonia y 2,6% en el GBA y en Cuyo”, explicó el BCRA.

“En las últimas dos semanas también se conocieron los datos de inflación de febrero correspondientes al Sistema de Precios Mayoristas. Los registros se ubicaron entre 4,8% y 5,6% respecto al mes previo. Cerca de 30% de estas cifras refleja cambios administrativos en el precio pagado por las distribuidoras de gas residencial a los productores. Los incrementos interanuales de los precios mayoristas se ubicaron en un rango que va de 26,3% para el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) a 27,1% para el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP)”, agregó el organismo, y aseguró que “las estimaciones y los indicadores de alta frecuencia de fuentes estatales y privadas monitoreados por el BCRA indican que la inflación núcleo de marzo se mantendrá en registros elevados”.

No obstante, considera que la aceleración del alza de precios que se registró durante los últimos tiempos es transitoria; y que se debe principalmente a los fuertes aumentos en precios regulados y a la rápida depreciación del peso entre diciembre y febrero.

La autoridad monetaria, conducida por Federico Sturzenegger, considera que existen cuatro factores que permiten pensar una perspectiva “favorable” a futuro: una política monetaria más contractiva, las negociaciones salariales que están cerrando en 15%, la desaceleración del proceso de ajuste en los precios regulados, y el tipo de cambio elevado junto a las intervenciones que está relizando la entidad en el mercado de cambios.

“El BCRA advirtió en su último comunicado que veía una divergencia entre la presión sobre el valor del peso y su visión sobre la política monetaria. En consecuencia, continuó interviniendo para sostener el valor de la moneda, en la convicción de que una depreciación mayor a la ya ocurrida no estaría justificada ni por impactos económicos reales ni por el curso planeado de su política monetaria y que, de no evitarse, tendría el potencial de ralentizar el proceso de desinflación”, explicó.