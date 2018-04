El B20 ratifica su apuesta por un multilateralismo con normas claras

En un contexto internacional complejo, el libre comercio y los desafíos que impone la tecnología en el ámbito productivo y del empleo son parte importante de la discusión de los empresarios. El rol de las pymes y la seguridad alimentaria también son prioridad en la agenda

En un complejo contexto internacional, marcado por los riesgos de una “guerra comercial” entre distintas potencias económicas, el Business 20 (B20) Argentina ratificó en Córdoba su posición a favor de un multilateralismo con un sistema de normas claras y eficientes.

En un escenario en el cual Estados Unidos (EEUU) anunció nuevos aranceles para la importación de productos chinos y, por su parte, China incrementó a 25% los tributos para la importación de más de 100 artículos estadounidenses (como la soja, el whisky y la carne vacuna), los beneficios y las desventajas del libre comercio vuelven a estar en la mesa de discusión global.

“El B20 tiene una postura clara. Primero, creer en el multilateralismo y no en el unilateralismo. Segundo, que tiene que haber un sistema de reglas y la OMC tiene que ser el ente regulador. Tiene que existir un sistema eficiente y normativo que permita solucionar los conflictos”, dijo en una conferencia de prensa Daniel Funes de Rioja, chair del B20 Argentina en su paso por la capital provincial. “Creemos que el mundo del G20 es el mundo del mercado libre”, agregó.

Por su parte, Pedro Villagra Delgado, sherpa del G20 Argentina, señaló: “En la circunstancia que estamos viviendo en este momento, de la puesta en cuestión de si el libre comercio está bien o está mal, el B20 es un espacio para discutir”.

Estas declaraciones fueron realizadas previamente a la apertura del segundo Foro de Líderes Empresariales 2018, instancia de difusión y debate de la agenda B20, que se realiza hasta hoy entre referentes de las economías regionales y las pymes argentinas, las autoridades de la entidad y, en esta ocasión, el Grupo de los 6 de Córdoba. La conferencia tuvo lugar ayer en el Sheraton Hotel de la ciudad.

Tecnología y empleo

Entre otras cuestiones, los representantes de los disintos sectores empresariales también hicieron referencia y discutieron en las distintas charlas sobre el trabajo y la productividad, en el marco del avance de las nuevas tecnologías.

En este sentido, Funes de Rioja se pronunció a favor de una articulación que integre la “educación y el empleo”, lo que posibilita la incorporación al mundo del trabajo de nuevas herramientas desarrolladas por la tecnología.

Por su parte, el secretario de Industria del Ministerio de la Producción de la Nación, Fernando Grasso (quien también estuvo presente en la conferencia de prensa previa a la inauguración del foro), se refirió a las acciones que el Gobierno nacional desarrolla “para acompañar y potenciar desde una política de Estado la facilitación de la innovación”, y aseguró que, en este campo, “Argentina tiene que tener una mirada optimista”.

“Yo no tengo dudas de que la tecnología ha permitido avanzar y simplificar tareas que antes no se podían realizar y eso es una fortaleza porque posibilita una mayor productividad”, indicó -por su parte- Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Acevedo: “Le tengo miedo a una grieta en el mundo con el libre comercio”

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) también estuvo presente en el Foro de Líderes Empresarios de Córdoba.

En la ocasión, en diálogo con la prensa, se refirió al contexto internacional y a la coyuntura nacional del sector industrial.

“Hoy, que China le esté cerrando el acceso al poroto de soja a Estados Unidos son medidas (sic) que pueden beneficiar pero, puntualmente, no creo tanto a la Argentina sino posiblemente a otros productores grandes como es Brasil. Pero eso es coyuntural. Yo le tengo más miedo a que se arme una grieta en el mundo con el tema del libre comercio y que haya una guerra entre países. Y ahí creo que no vamos a ser ganadores. Somos un país que estamos en el medio. Me parece que sería como la crisis del 30. Sería una locura”, dijo Acevedo. En tanto, a referirse a la situación de la industria nacional, indicó que “sobre el tema de los niveles del crecimiento de la industria, el año ha empezado con mucha heterogeneidad, siempre hemos hablado que las velocidades de crecimiento que son distintas”.

“Hay industrias que están creciendo al 15% ahora y otras que están en 3%. También hay otras más que todavía no han llegado a los niveles que tenían anteriormente”, detalló el titular de la UIA. Sobre este punto, destacó la importancia de la realización de las mesas sectoriales que se han acordado con el Gobierno nacional. “Es una de las medidas que más me entusiasman a mí. Es fundamental porque si en estas mesas interviene toda la cadena de producción y todas las regiones con los gobernadores de las provincias, se van a poder ver todos los aspectos: dónde estamos fallando en productividad, dónde hay impuestos, dónde podemos ir mejorando. Yo lo veo al Gobierno muy metido en ese tema, que va a trabajar sobre eso. Yo le tengo mucha confianza”, declaró.

El Business 20 (B20) es un proceso anual de intercambio que reúne a la comunidad empresarial de los países del G20 y naciones invitadas.

El objetivo principal es decidir recomendaciones de políticas públicas a escala global. El B20 es uno de los siete grupos de afinidad del G20.

Los ejes de trabajo son Empleo y educación, Economía digital e industria, Financiamiento del crecimiento y la infraestructura, Comercio e inversiones, Sistema alimentario sostenible, Energía y Desarrollo pyme.