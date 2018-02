Ecogas rectificó al alza la suba de tarifa, que ahora roza 50% desde abril

A igual consumo, ésa será la suba final en la factura. Incluye el componente distribución, a cargo de la concesionaria, pero además el valor del gas, el transporte y los impuestos. El reajuste relativo a la propuesta original obedece al mayor aumento del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) respecto a la estimación original. Sólo el cargo fijo propuesto subirá 43,6%. El cargo por m3, 53%. Para pymes, hasta 66%

Por Alfredo Flury - aflury@comercioyjusticia.info

Distribuidora Gas del Centro (Ecogas) propondrá mañana un aumento de tarifas que en la factura final al usuario redundará en un alza que ronda 50 por ciento.

La propuesta formará parte de la presentación que concretará mañana la empresa en Yerba Buena, San Miguel de Tucumán, donde tendrá lugar la audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).

El debate que se concretará a las 9 y que también incluirá las propuestas de Gasnor, Distribuidora de Gas Cuyana y Transportadora Gas del Norte, apunta a discutir la aplicación de la “metodología de adecuación semestral de la tarifa, la aplicación del traslado a tarifas del precio de gas (…), la recategorización parcial de inversiones y alternativas metodológicas para una facturación más previsible de los consumos de los usuarios residenciales”.

La audiencia, cuya inscripción para participar venció ayer, podrá seguirse en Córdoba desde la sede del Enargas, calle La Rioja 481, a través de “participación virtual”, según consta en la convocatoria del ente regulador.

Los cuadros tarifarios propuestos por Ecogas, a los que tuvo acceso Comercio y Justicia, fueron recalculados al alza en las últimas horas -difieren de los informados días atrás-.

El reajuste confirmado por nota dirigida al Enargas obedece al sorpresivo y desmedido incremento del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), que sirve de base para calcular las subas en el caso del componente distribución.

Ocurre que Ecogas había calculado un IPIM enero 2017/ febrero de 2018 de 22,77%, indicador que iba a impactar en las tarifas de distribución. Sin embargo, por la falta de los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) de enero y, por cierto, aun de febrero, la concesionaria había proyectado los datos de diciembre, de 1,64 por ciento, tanto para el primero como para el segundo mes de este año y así hacer el cálculo final para aplicar a tarifas.

Pero la semana pasada, el Indec informó que el IPIM de enero fue de 4,57%, muy por encima de la proyecto que hizo Ecogas.

Así, la empresa aplicó ese nuevo valor y proyectó para febrero 3,1%, en lugar del 1,64% original.

Así, el IPIM acumulado entre enero del año pasado y febrero de éste da 28,1% y no el 22,7% que calculó Ecogas en su propuesta inicial.

En definitiva, el recálculo impactará en un reajuste del cuadro tarifario.

Por lo demás, también se aplicará un reajuste de 28% como “compensación económica” por los ingresos “no cobrados” por la Revisión Tarifaria Integral (RTI) que se aplicó de forma escalonada en tres tramos hace más de un año.

El aumento final, siempre en función de la propuesta -que luego deberá quedar firme-, puede observarse en función de las tarifas propuestas respecto de las vigentes, que Ecogas informa en su página web.

Concretamente, en el caso del cargo fijo, la suba propuesta llega a 43,6%.

Así, para un usuario residencial R1 -la categoría más baja-, el cargo fijo pasará de 115,56 a 165,9 pesos.

En tanto, para la categoría R3 4, la mayor por nivel de consumo dentro de la residencial, el cargo fijo pasaría de 497,1 a 713,6 pesos.

La suba se replica en iguales porcentajes para GNC y para comerciales, pymes y grandes consumos, esto es P1, P2 y P3, entre otros.

Respecto al cargo variable, que es el valor del metro cúbico de gas, el alza propuesta es muy disímil.

En cualquier caso, el aumento incluye el impacto no sólo del valor distribución propiamente dicho sino también del componente gas (en boca de pozo) y transporte.

A esas subas hay que sumarles los impuestos que inciden porcentualmente en las nuevas tarifas.

Los más golpeados serán los comercios y pymes ubicados como usuarios P1 y P2. Para esos clientes categorizados entre consumos hasta 1.000 m3, desde 1.000 a 9.000 y más de 9.000 m3, la suba del cargo por m3 superará 66 por ciento.

En tanto, en el caso de los usuarios residenciales, quienes sufrirán mayor impacto serán los de categorías menores.

Un usuario R1 pasará a pagar 5,601 el metro cúbico de gas, frente a los 3,659 pesos que pagaba hasta ahora, esto es, 53,09 por ciento más.

En tanto, un usuario R3 4, una vivienda con alto consumo anual, pasará a oblar 8,66 pesos por metro cúbico, 38,7 por ciento extra.

En cuanto al GNC, las subas rondarán 33 por ciento tanto para estaciones de servicio con servicio firme como interrumpible.

Finalmente, los P3, otra categoría comercial, abonará una suba de 34,6%.

En todos los casos, la propuesta de Ecogas es respecto a los cuadros tarifarios vigentes que -hay que recordar- datan desde el 1 de diciembre último cuando ya entonces se había aplicado un alza ciertamente voluminosa.

De hecho, según datos incluidos en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide la Provincia, a enero pasado el alza interanual acumulada del precio del gas alcanzaba 106,72%.

A ese aumento habrá que sumarle ahora el ajuste propuesto por Ecogas, que incluye todos los componentes que conforman la factura.

Actualmente, la incidencia del valor de la distribución es menor de 20% de la factura final. Más de 50% es el costo del gas propiamente dicho, cerca de 12% es transporte y el resto se completa con los impuestos de todas las jurisdicciones.

Por lo demás, queda por decidir si se avanza en la aplicación de un nuevo mecanismo de facturación para los usuarios residenciales.

En ese marco, se baraja la chance de que, para evitar la alta estacionalidad en la factura -que ocasiona pagos ciertamente elevados en los meses más fríos y de mayor consumo respecto de los meses de primavera o verano cuando los valores a oblar bajan sensiblemente-, se prorrateen los pagos.

En la práctica ese creiterio implicaría que los usuarios pagarían un monto constante a lo largo del año según los consumos que registraron en su historial próximo y que, en todo caso, llegado fin de año y ante una diferencia conforme el consumo concreto del período calendario vigente, se abone una diferencia, de corresponder.

No obstante, ese punto -que está reflejado en la convocatoria a la audiencia pública de mañana bajo el título de “alternativas metodológicas para una facturación más previsible de los consumos de los usuarios residenciales”-, no aparece claro en cuanto a su concreción.

De hecho, no está incluido en los documentos girados por Ecogas como material de consulta.