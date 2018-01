Ecogas cotizará en bolsa ante “perspectivas de crecimiento del negocio”

Solicitará autorización para el ingreso de la compañía al Régimen de Oferta Pública de acciones. Estará condicionada al resultado de la colocación en el mercado por parte de los eventuales accionistas vendedores en una oferta secundaria que otorgaría “liquidez” a las acciones de la sociedad, explicó el titular de la firma

Por Alfredo Flury - aflury@comercioyjusticia.info

Distribuidora Gas del Centro SA, concesionaria del servicio para las provincias de Córdoba, La Rioja y Catamarca, iniciará gestiones para el ingreso de la sociedad al “Régimen de Oferta Pública” de acciones.

Esa determinación estará condicionada al “resultado de la colocación de las acciones en el mercado por parte de los eventuales accionistas vendedores en una oferta pública secundaria”.

Las decisiones serán debatidas el próximo día 26 desde las 10 de la mañana en la sede de la compañía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como parte de la asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas.

La estrategia es cotizar en bolsa.

En ese marco, el presidente de la distribuidora, Gonzalo Alejandro Péres Moore, consideró que “dadas las favorables perspectivas para el crecimiento del negocio energético y de distribución de gas en nuestro país y de la Sociedad en particular, resultaría aconsejable” esa alternativa.

Esa postura fue detallada a los directores de la firma en el marco de una reunión de directorio concretada el 22 de diciembre pasado en la sede de la empresa.

De hecho, según datos al tercer trimestre del año pasado, Distribuidora Gas del Centro cerró con utilidades netas por 353,8 millones de pesos, 412,7 por ciento más que los 69,02 millones de pesos que acumuló a igual período del año anterior.

“Habrá que ver a qué valor salen. Dependerá de la estrategia que adopten los accionistas, si ampliarán capital…”, especuló un referente del mercado en diálogo con Comercio y Justicia.

Por lo pronto, no hubo precisiones por parte de la empresa, en la previa a la asamblea de la semana próxima.

Respecto a la decisión tomada en la reunión de directorio, se aprobó llevar adelante las “gestiones, presentaciones y trámites necesarios para el ingreso al Régimen de Oferta Pública de acciones en el país ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), según régimen de la ley 26831, y listado en Bolsas y Mercados Argentinos SA y/o en otra Bolsa de Comercio o Mercado de Valores autorizados por la CNV y/u otras Bolsas o Mercados de Valores o autoridades del exterior que el Directorio determine oportunamente”.

Al mismo tiempo, se aprobó realizar “los trámites y gestiones para llevar adelante posible oferta secundaria”.

En esa instancia, se propuso convocar a la asamblea ordinaria y extraordinaria que se concretará finalmente la semana próxima.

En ese plenario, se debatirá no sólo el punto mencionado, sino también el cambio de los estatutos -incluye numerosos artículos- “a fin de adaptarlo al Régimen de Oferta Pública de acciones y tratar la creación de un Comité de Auditoría”.

Paralelamente y en función del primero punto, se delegará en el directorio las facultades necesarias para avanzar en la “solicitud de Oferta Pública y listado de las acciones; negociar con los eventuales accionistas vendedores el proceso de venta de las acciones; determinar la entidad que llevará el registro de las acciones escriturales de la Sociedad e implementará el canje de las acciones actualmente en circulación por acciones escriturales”, entre otras medidas.

En la misma línea el presidente del directorio propuso “llevar adelante las gestiones, presentaciones y trámites necesarios para posibilidad la oferta pública y listado de las acciones de la Sociedad; aprobar la realización de la totalidad de los trámites que fuere necesario o recomendable efectuar ante cualquier organismo para que se lleve adelante la eventual oferta secundaria de acciones, que se espera repercuta en beneficios para la Sociedad y sus accionistas y aprobar el borrador del prospecto informativo, el cual contiene información veraz y suficiente de todo aquello que deba ser de conocimiento del público inversor en general”.

En ese marco, se delega en un grupo de personas, las facultades para, entre otros puntos, “participar, de ser necesario, en la contratación de los agentes que estimen convenientes para la colocación de las acciones por parte de los accionistas vendedores”.

Accionistas Clase C, ahora B

En tanto, el mismo 22 de diciembre se concretó la asamblea general ordinaria y extraordinaria de los accionistas y especial de Clase C.

En esa ocasión, entre otros puntos, se avanzó en la conversión de 16.045.719 acciones ordinarias Clase C en acciones ordinarias Clase B.

De esta forma, Distribuidora Gas del Centro quedó conformada por un paquete accionario de 160.457.190 acciones con un valor de un peso por acción, de las cuales 81,8 millones son de Clase A y ahora 78,6 millones Clase B.

La sociedad, que tomó a su cargo la distribución de gas en Córdoba, La Rioja y Catamarca en 1992, pasó por varios accionistas controlantes, el último Magna Inversiones SA.

Según consta en la web de la distribuidora, “desde hace más de 20 años, estamos juntos a la comunidad de Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Luis, San Juan y Catamarca”. En rigor, se incluye también a Distribuidora Gas Cuyana que tiene su área de competencia sobre esas tras provincias.

Siempre según los datos de la firma, se duplicaron las conexiones y se llega a 1.283.095 clientes en 268 localidades, a través de una infraestructura de 30.939 kilómetros de redes y gasoductos.

Para el caso específico de Distribuidora Gas del Centro, la compañía presta servicio a más de 700 mil clientes en el área de Córdoba, La Rioja y Catamarca.

La firma deberá desde el año pasado y hasta 2021 inversiones por un total de 5.201 millones de pesos, en paralelo con el incremento de tarifas que aplica desde 2017 a los diferentes usuarios bajo su órbita y que sobre el cierre del año pasado tuvo un nuevo escalón de precios.

Ese programa, que tiene a la Provincia de Córdoba como eje de más de 90 por ciento de los inversiones, incluye 2.085 millones de pesos de aportes “obligatorios” y 3.116,6 millones de pesos de trabajos “no obligatorios o complementarios”, según lo prescribe la normativa.

Los datos aparecen reflejados en el anexo III de la resolución 4359/2017 del Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas) que, entre otros puntos, incluye el nuevo cuadro tarifario que aplica la compañía que, en rigor, desde diciembre pasado ya contempla uno con mayores incrementos para los distintos segmentos de usuarios.