Defensa del Consumidor recorrerá los valles serranos

Un grupo de inspectores de la Secretaría de Comercio brindará asesoramiento y recibirá, en caso de haberlas, denuncias de quienes eligieron Córdoba para veranear. Ello, en el marco del programa Turista Protegido

La Dirección de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de Córdoba comenzará mañana a recorrer los distintos puntos turísticos y valles serranos de la provincia, en el marco del programa Turista Protegido.

Con el objeto de darles difusión a los derechos de los consumidores, un grupo de inspectores de la Secretaría de Comercio brindará información y asesoramiento, distribuirá folletos y también recibirá denuncias de parte de los turistas.

“La idea es recorrer distintos destinos turísticos y terminar la primera semana en Jesús María, en la antesala del festival de Doma y Folklore”, indicó a Comercio y Justicia una fuente de la cartera.

De esta manera, el Gobierno procura brindar seguridad y protección a los turistas que hayan elegido Córdoba como destino vacacional, informando sobre sus derechos y procurando solucionar sus inconvenientes de manera eficaz, ante algún incumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor.

Además, se pondrán en marcha diversos controles respecto a la correcta exhibición de precios por parte de los proveedores de bienes y servicios, de modo que la contratación sea clara desde sus inicios para todos los actores de la cadena.

De este modo, para realizar reclamos o denuncias, los turistas podrán dirigirse a las oficinas móviles de Defensa del Consumidor o a la delegación más cercana del lugar donde hayan efectuado la compra o contratación. El trámite es gratuito y debe realizarse personalmente.

Por cualquier consulta, la línea telefónica es 0800- 444 – 5698. También se puede escribir a defensadelconsumidor@cba.gov.ar.

El ranking nacional

En tanto, se conocieron los detalles de las denuncias presentadas en la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor durante 2017.

Así se estableció que los reclamos por abusos o deficiencias de los servicios de televisión por cable, satelital, Internet, telefonía móvil y fija, seguros y tarjetas de crédito quedaron al tope entre las 62.802 quejas presentadas.

Los rubros con más reclamos fueron los servicios de comunicaciones, que incluyen tv por cable/ satelital, Internet, telefonía móvil y fija, 27%; servicios financieros y seguros, con las tarjetas de crédito en lo más alto, 18%; electrodomésticos y artefactos para el hogar, ocho por ciento; rodados, automotores y embarcaciones, siete por ciento; y equipos de telefonía y redes, cinco por ciento.

Tomando en cuenta todos los rubros de la estadística oficial, los principales motivos que generaron reclamos de los consumidores fueron servicios contratados que no se prestaron, 11%; problemas con el cumplimiento de garantías, nueve por ciento; dificultades con ofertas, promociones y bonificaciones, nueve por ciento; falta de procesamiento de la baja de servicios, ocho por ciento; falta de entrega del bien adquirido, siete por ciento; y falta de información de parte de los proveedores, cinco por ciento.

Los servicios de tv por cable/satelital presentaron problemas de conectividad deficiente, tareas o prestaciones pendientes de parte de las empresas proveedoras y el no reconocimiento de pagos ya efectuados.

En prestaciones de Internet, los consumidores reclamaron incumplimientos parciales del servicio (conectividad deficiente y tareas o prestaciones pendientes), el incumplimiento total del servicio y la falta de procesamiento de la baja solicitada.

En materia de telefonía móvil, las quejas fueron por facturación excesiva o de cargos no convenidos con la empresa, el incumplimiento parcial del servicio (conectividad deficiente, prestaciones pendientes, pagos no convenidos) y el incumplimiento de ofertas, promociones y bonificaciones.