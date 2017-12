Debuta Esyop en megaplán de obras para Villa El Libertador

Será la Unidad Ejecutora de fondos del Banco Mundial para desarrollar un programa integral de infraestructura en unas 30 manzanas de ese sector del sur de la ciudad. Es la zona en la que intervino la Justicia por denuncias de los vecinos de inacción oficial frente al impacto por la suba de las napas. El proyecto importaría más de $200 millones; aún no se precisó el plazo de obra

La Municipalidad de Córdoba delegó en el Ente de Servicios y Obras Públicas (Esyop) la ejecución de un plan integral de obras para un sector de Villa El Libertador que será financiado por el Banco Mundial (BM) con recursos no reintegrables.

El decreto firmado por el intendente Ramón Mestre apunta específicamente a esa delegación de facultades y no avanza en detalles del proyecto.

Como fuere, la idea es que el Esyop quede en cabeza de un plan de infraestructura para unas 30 manzanas afectadas en parte por la suba de las napas freáticas que generaron el colapso de pozos negros y otros problemas con consecuencias diversas, entre ellas para la salud de la población de la zona.

De hecho, vecinos del sector presentaron hace más de un año atrás un amparo ante la Justicia para obligar al Estado a intervenir y procurar una solución al tema.

Por entonces, Municipio y Provincia cruzaron posiciones respecto a la responsabilidad de cada administración.

La comuna inició un programa de remediación coyuntural hasta tanto se avanzara en una solución de fondo que, básicamente, exigía la construcción de cloacas para la zona.

El ducto troncal será encarado por la Provincia mientras que el resto de las obras, incluidas las redes finas, quedará en manos del municipio.

Con todo, la demora en las respuestas generó a mediados de este año que la Cámara Contencioso-administrativa de 1ª Nominación de Córdoba enviara un oficio al Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa) para que respondiera cuál es el estado del trámite que había encarado el municipio para que ese organismo financiara la construcción de las cloacas y demás obras indispensables para una solución de fondo al problema. Oportunamente, la comuna presentó documentación respecto del acuerdo con el Enhosa para avanzar con una obra que, en conjunto, fue cuantificada en unos 450 millones de pesos.

Sin embargo, la estrategia cambió y ahora se focalizó en una línea de créditos del BM.

En rigor, esa opción ya estaba como una alternativa aunque ahora quedó como el fondeo excluyente para las obras. Se trata de fondos no reintegrables que llegarán desde el organismo multilateral de crédito por medio del Gobierno nacional, concretamente ante la Secretaría de Vivienda y Hábitat dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda a cargo de Rogelio Frigerio.

Los recursos se direccionan a través del Programa de Mejoramiento de Barrios (Promeba) II, financiado por el BM.

El rol del ente

La decisión de focalizar el fondeo mediante el BM es clave para entender por qué será el Esyop y no la Municipalidad de Córdoba el que se encargue de la ejecución de las obras.

“El Banco nos pide que designemos una unidad ejecutora que en este caso será el ente”, reveló a Comercio y Justicia el secretario de Planeamiento e Infraestructura, Omar Gastaldi.

Por ahora lo que hay es un preacuerdo para avanzar por esa vía.

“Todavía no tenemos ni plazos de obra ni monto del financiamiento”, indicó Gastaldi.

De todas formas, el funcionario adelantó que la idea es intervenir en unas 30 manzanas de Villa El Libertador en las que se proyectan obras de saneamiento -redes finas de cloacas y desagües-, además de repavimentación, mejoramiento de veredas y alumbrado, entre otros trabajos. La inversión superaría 200 millones de pesos.

Por lo demás, la decisión del intendente Mestre de designar al Esyop como unidad ejecutora de las obras implicará el debut del ente en un nuevo rol, hasta ahora acotado a la ejecución del servicio de barrido y anexos en la ciudad. A diferencia de esa prestación que implicó un ahorro por la exención en el pago del IVA de diferentes erogaciones, en el caso de la ejecución de las obras en Villa El Libertador no habrá diferencial alguno.

En todo caso, se trata de un requisito de la entidad financiera de designar una unidad ejecutora que en este caso será el ente que, una vez a cargo, contratará los trabajos con diferentes llamados a licitación.

En cuanto a los controles, serán los habituales que tiene el organismo más los que sumen el BM y la Nación como órgano de financiamiento y garante, respectivamente.

En realidad, luego de su creación y debut, a mediados del año pasado, el ente también tuvo una participación en la convocatoria para el proyecto ejecutivo de las obras que se ubicarán en el subsuelo de plaza España, entre ellas de un museo, en el marco de la construcción del nudo vial en el lugar.