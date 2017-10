Cruces entre Córdoba y Nación por eliminación de las retenciones

La posición del gobernador Juan Schiaretti proclive a eliminar las retenciones a la soja y, paralelamente, gravar la renta financiera, generó ayer nuevos cruces con la Nación, en este caso a partir de la respuesta del secretario de Agricultura nacional, Ricardo Negri, quien inscribió a los dichos del mandatario como parte de la “campaña electoral”.

El ámbito propicio para que las partes expusieran el tema fueron las jornadas de apertura del Congreso Crea Tech, que se desarrolla en Córdoba.

“Argentina tiene que ponerle impuestos a la renta financiera porque en nuestro país hace 30 años se dice que no se puede poner impuesto a la renta financiera, porque no habrá mercados de capitales ni créditos. La realidad es que no hay mercados de capitales y los bancos deben ser de los países que menos créditos dan, mientras se les saca la plata a los productores e impiden el progreso de las zonas productivas”, dijo Schiaretti en la apertura del evento.

En esa línea, insistió en la necesidad de eliminar en un plazo de dos años las retenciones a la soja y recordó que el aporte de la provincia por este concepto es muy superior a lo que vuelve en obras y otro tipo de transferencias.

“En el caso de Córdoba, el año pasado el Estado nacional se llevó 23 mil millones de pesos en concepto de retenciones a la soja y volvieron solamente dos mil (millones). Lo grave es que esos 21 mil millones de pesos quedan como subsidios en Capital Federal y en el conurbano (bonaerense), que recibieron subsidios por sobre el resto de las provincias, por 75 mil millones de pesos”, dijo Schiaretti.

Ante esa postura, el secretario de Agricultura de la Nación salió al cruce y consideró que las apreciaciones de Schiaretti son propias de la “campaña”, al tiempo que recordó que ese planteo bien “podría también haberlo expresado durante el gobierno anterior”.

La respuesta a Negri llegó poco después por parte del ministro de Agricultura y Ganadería de la Provincia, Sergio Busso, quien señaló que Córdoba tiene “la autoridad moral” para realizar este reclamo porque “siempre defendió y defiende los recursos de los cordobeses”.

“Córdoba, y el propio gobernador Schiaretti, desde 2008 viene repitiendo esto. No sé Negri dónde estaría en esa época, pero nosotros reclamamos la eliminación de las retenciones y el respeto de los fondos que aportan los cordobeses”, expresó.

“No creo que a ningún productor cordobés le guste que sus recursos se dispongan desde el Gobierno Central, y se destinen para cubrir los subsidios que benefician a Capital Federal o al conurbano bonaerense. Negri no debe desconocer que de los 23.000 millones de pesos en concepto de retenciones a la soja que aporta Córdoba, sólo regresan 2.000 millones a nuestra provincia”.