El decreto 117 comenzará a regir completamente el 31 de marzo y establece la eliminación del arancel de 35%, a partir de abril para las computadoras terminadas, notebooks, all in one y PC de escritorio

La quita del arancel de 12% en promedio para la importación de productos informáticos en el país dispuesta por el Gobierno generó críticas de empresas y gremios del sector. Sólo los importadores recibieron con beneplácito la medida, mientras que los fabricantes fueguinos mostraron preocupación por la continuidad de las fuentes laborales.

El decreto 117 publicado ayer en el Boletín Oficial regirá completamente a partir del 31 de marzo y establece la eliminación del arancel de 35%, a partir de abril para las computadoras terminadas, notebooks, all in one y PC de escritorio, mientras que en el caso de partes de computadoras alcanza a complementos de informática (impresoras, plotters, digitalizadoras) y otros bienes tecnológicos (servidores, partes de LED).

“Las familias, las pymes y los emprendedores necesitan computadoras para estudiar, crecer y desarrollarse”, señaló el ministro de Producción, Francisco Cabrera.

El funcionario afirmó que no le “soltará la mano a ningún trabajador”; sin embargo, sumó incertidumbre a las compañías y sindicatos con una frase que generó escozor en el sector: “Se inició un proceso para que todos los trabajadores (despedidos) sean incorporados por empresas con proyectos de crecimiento sustentable”.

Elogio oficial, crítica sectorial

Por su parte, el secretario de Emprendedores y Pymes, Mariano Mayer, afirmó que la medida “tiene por objetivo la generación de empleo de calidad, mejorar la competitividad y profundizar el camino de la productividad”.

En este sentido, añadió que todas las pymes y los emprendedores necesitan notebooks y computadoras para trabajar. De cualquier manera, esta visión positiva de la medida contrasta fuertemente con lo expresado en los últimos meses por el sector sindical.

“El anuncio de apertura de importaciones y el hecho de que las computadoras van a costar un 35% menos, nos mató. Hace más de tres meses que la planta de Banghó no produce. Actualmente no hay un solo producto en Argentina que pueda competir con lo que llega de China”, afirmó ayer Emiliano Gallo, secretario General de la seccional de Vicente López de la UOM.

El titular de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), Federico Hellemeyer, opinó que no habrá baja en el precio de las computadoras, porque al anunciarse el año pasado “las empresas ajustaron sus estructuras e inversiones al nuevo escenario”.

“La medida es negativa, eso está claro”, afirmó Hellemeyer en referencia al cierre en diciembre pasado de la fábrica de Río Grande de la empresa Informática Fueguina, que dejó sin empleo a 160 personas.

En Córdoba

El presidente de la Cámara Informática Argentina del Interior, Claudio Conci, consideró que se verá un impacto en el el precio final de notebooks y PC. “No veremos una baja el 30%, porque hay todo un sistema que hay que ir reduciendo, pero un 20 o 25 por ciento va a verse inmediatamente”, consideró.

Compras en el exterior

Cabe recordar que el “arancel cero” a notebooks y tablets aplica a importadores, pero no a las compras en el exterior. Así, sigue vigente el monto de la franquicia de fijado por la AFIP para el ingreso de bienes del exterior: de US$300 para los pasajeros mayores de 16 años y de US$150 para los menores de esa edad.

En caso de ingresar un artículo con un importe mayor a esos montos, el pasajero deberá abonar un impuesto equivalente a 50% del excedente de la franquicia.