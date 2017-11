Créditos en UVA: advierten de que son una “bomba de tiempo”

Ello surge del análisis de coyuntura del sistema financiero que realizaron los economistas del

Consejo Profesional de Ciencias Económicas, quienes alertaron sobre los riesgos y las desventajas del sistema para quien solicita el financiamiento mientras la tasa de inflación sea de dos dígitos

Los economistas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) de Córdoba alertaron ayer sobre el riesgo que representan los préstamos actualizados por las Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) -coeficiente creado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) que ajusta las cuotas y el capital del crédito hipotecario con la inflación- e indicaron que son “una bomba de tiempo” hasta tanto la tasa de inflación no baje a un dígito.

“Hasta que la inflación no se modere y baje a un dígito, los préstamos en UVA son una bomba de tiempo, salvo que tengan un límite de actualización”, dijo el presidente de la entidad colegiada, José Simonella.

“En una economía como la argentina, con un proceso inflacionario acentuado en el que no hay un horizonte cierto de que vaya a ceder hacia los próximos años, es muy difícil pensar que el sistema vaya a funcionar para el tomador de crédito”, acotó Mary Acosta, integrante de la Comisión de Economía del Consejo.

Asimismo, recordó el atraso cambiario, que vuelve más riesgoso el sistema ya que una posible devaluación corregiría la deuda, situación que no sería igual respecto de los salarios.

“La ventaja es que las primeras cuotas son convenientes con relación al salario, por lo que el costo de oportunidad favorece”, agregó pero acotó: “Si se produjera un boom de oferta de inmuebles por estos créditos y los precios de las viviendas bajaran, se corre el riesgo en el largo plazo de deber al banco más de lo que se tomó como crédito para la compra de la vivienda”.

Al respecto, Simonella aclaró: “La advertencia es sobre la posibilidad, a largo plazo, de que suceda algo como lo que ocurrió en Estados Unidos con la crisis de las hipotecas sub prime”.

Todas las apreciaciones fueron parte del análisis que realizaron los economistas respecto del sistema de préstamos y depósitos en UVA.

Sobre los primeros, indicaron que vienen en crecimiento en los últimos meses. “La relación cuota/ingreso impulsa a tomarlos, pero el riesgo es mayor en comparación con el del resto de las líneas. Por ejemplo, su costo está por encima de la evolución del dólar”, aseguró Simonella.

Algunos números del análisis

Durante lo que va de 2017, los préstamos destinados a la producción siguieron perdiendo terreno frente a aquellos destinados al consumo. Según los economistas, los comerciales hoy representan 35,9% frente a 49,1% de los que van a consumo; 8,1% de hipotecarios (incluye a todos los que tienen como garantía una propiedad) y 6,9% de los prendarios; todas las categorías menos la primera crecieron respecto de 2016.

Las líneas hipotecarias actualizadas por UVA representaron 0,71% del total de stock de préstamos de 2016 y 11,4% en lo que va de 2017.

Los datos se desprenden del análisis que también plantea que, en los años de procesos inflacionarios más acentuados, la toma de préstamos cae y se recupera cuando los precios tienden a estabilizarse. En ese sentido, Simonella apuntó que también en períodos electorales sube la cantidad de créditos al consumo.

De los hipotecarios –que representan algo menos de 10% del total- dos tercios de los tomadores son personas físicas, lo que implica que se achicó la brecha que existía hace unos años. Acosta y Simonella coincidieron en remarcar que se trata de líneas que arrastraban un stock de alrededor de $30.000 millones.

Entre 2015 y este año la participación de personas físicas en hipotecarios creció tres puntos porcentuales, alcanzando hoy 62,5%. Según se informó, 85% se destina a compra, 12% a construcción y 2,89% a refacción.

El reporte señala que las líneas actualizadas por UVA despegaron en los últimos meses: los hipotecarios en 2016 sumaron 2.096 millones de pesos, en tanto que hasta septiembre pasado alcanzaban 25.360 millones de pesos.

La tasa de interés real de estos créditos ronda seis por ciento promedio para los hipotecarios y los prendarios, en tanto que para los personales varía.

Otro de los ítemes sobre el que advirtieron los profesionales fue el descalce de los créditos y depósitos en UVA. Mientras el total de stock de los primeros acumulaba a mediados de agosto pasado $39.277 millones , los segundos apenas llegaban a $11.774 millones.