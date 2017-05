Ahora se sumaron la UIC y Fedecom. En tanto, el legislador Quinteros logró acordar con la empresa y con el Ersep que se debatan en audiencia las subas trimestrales, entre otros puntos

La Unión Industrial de Córdoba (UIC) se sumó ayer a las quejas por los incrementos en las tarifas eléctricas y, mediante un comunicado, llamó “a la reflexión a las autoridades del Gobierno de Córdoba por el impacto de los aumentos” aplicados por la Empresa Provincial de Ergía de Córdoba (EPEC), “que nos alerta una vez más sobre la inequidad del ‘Costo Córdoba’ respecto al ámbito nacional”.

En la misma línea se pronunció la Federación Comercial (Fedecom), que advirtió de que los aumentos aplicados por la EPEC, al margen de la suba de la energía autorizada por la Nación, exceden la inflación registrada.

En tanto, ayer, el legislador del Frente Cívico (FC) Juan Pablo Quinteros informó que se alcanzó un acuerdo extrajudicial con EPEC y el Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep) para que se convoque a audiencia pública para debatir la suba trimestral aplicada. Por ahora, la compañía no se pronunció.

Los fuertes aumentos en las tarifas generaron ayer un comunicado de la UIC, luego de que algunas cámaras industriales sectoriales se pronunciaron al respecto.

“Manifestamos nuestra profunda preocupación sobre la progresiva pérdida de competitividad que sufre la industria por las limitaciones en materia de impuestos y altos costos para llevar adelante la producción industrial local y exportar al mundo a precios competitivos”, señala el texto, que agrega que se necesita “con extrema urgencia una revisión sobre esta situación en particular, ya que las empresas industriales están siendo vulneradas en términos de riesgo y continuidad en sus operaciones”, indica.

En ese marco, la UIC destacó que se necesita “contar con una matriz energética eficiente y sostenible que resulte en una tarifa y cargos extras homogéneos y accesibles en toda la República Argentina, acompañando el crecimiento y la inversión productiva”.

En tanto, Fedecom expresó su “enorme preocupación por el impacto generado en el costo de las empresas por los aumentos de las tarifas eléctricas”. Cuestionó las subas “desmedidas” respecto al aumento de costos en general y deslizó que habría errores en la lectura de los consumos.

En tanto, el legislador Quinteros destacó que, luego de presentar un amparo judicial por considerar que EPEC y el Ersep violentaron las normas vigentes al no convocar a audiencia pública para debatir la última suba trimestral aplicada, logró un acuerdo extrajudicial.

Explicó a Comercio y Justicia que, mediante resolución, el Ersep convocará ahora a audiencia pública “con el objeto de tratar, como mínimo, tres puntos: análisis y revisión del porcentaje de aumento de tarifa aprobado para el trimestre; fijación de un tope dentro del cual resultará de aplicación el mecanismo de ajuste trimestral (se tomará como referencia la inflación estimada anual de la Ley de Presupuesto nacional) y, finalmente, el establecimiento de una periodicidad mínima anual en la celebración de audiencias públicas, independientemente de la utilización o no del mecanismo de ajuste reseñado en el punto anterior, siempre que resulte necesaria la actualización de tarifas”.