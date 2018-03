Conectividad: Córdoba “marca la cancha” y advierte a operadores por tarifas

El programa incluye más de 5 mil kilómetros de fibra óptica y una inversión de US$77,5 millones. “Intervendremos en el mercado minorista si los privados no reducen precios al cliente”, alertó Manuel Calvo, respecto de lo que pagan los consumidores

El Gobierno cordobés anunció ayer un ambicioso plan de expansión de la red de fibra óptica, por el que apunta a convertirse en un actor clave en el mercado, no sólo para llevar conexión a la mayor parte del territorio sino también para incidir en los precios finales.

En ese marco, el secretario de Comunicaciones y Conectividad, Manuel Calvo, advirtió de que si bien la Provincia no apunta a convertirse en un operador minorista, si no se bajan los precios al usuario final, seintervendrá para incidir en esa variable.

La apuesta es fuerte y el mensaje también.

Se trata del plan Conectividad Córdoba, mediante el cual se invertirán 77,5 millones de dólares para contar con una red de fibra óptica de más de 5.000 km.

En rigor, parte de ese tendido pertenece a Arsat, con la cual ya se firmó días atrás un acuerdo de intercambio para poder hacer uso de esa red.

En ese marco, tanto el gobernador Juan Schiaretti como el propio Calvo fueron terminantes cuando advirtieron de los precios vigentes.

“En nuestro modelo de gestión, el Estado es el responsable de hacer la justicia social. O la revolución científico-tecnológica tiene la presencia del Estado para garantizar que haya igualdad de oportunidades y que cada cordobés tenga acceso a Internet y pueda educarse, así viva en los rincones más recónditos, o dejamos que lo haga el mercado y entonces habrá legiones de excluidos de la revolución científico-técnica”, disparó el Gobernador en el marco del acto de lanzamiento del plan, en el Centro Cívico.

Por su parte, Calvo dijo que si bien no se apunta a convertirse en un operador de “última milla”, esto es distribuidor del servicio, si las circunstancias así lo ameritan se participará en ese ámbito.

“La idea es incidir en base a nuestro aporte desde la red de fibra óptica para que los operadores puedan bajar costos y trasladarlos al usuario. Ahora, si los privados no reducen tarifas, vamos a intervenir”, dijo a Comercio y Justicia el funcionario, apoyado en el soporte que proveerán a toda la provincia.

En paralelo, se prometen zonas de wi fi de acceso libre y gratuito en lugares claves, espacios públicos no sólo de edificios provinciales sino también de sectores abiertos, por ejemplo el Buen Pastor, en capital.

La apuesta es brindar un servicio eficiente, superador del que en su momento prometió EPEC, que no tuvo demasiado éxito.

Como fuere, lo cierto es que la red de fibra óptica con que contará la Provincia será importante. A decir del Gobernador, la mayor del país a escala provincial.

Según se informó, la iniciativa permitirá, en un lapso de tres años, incorporar tecnologías y vincular el 100 por ciento de los cordobeses. En toda la provincia, se tenderán más de5.000 kilómetros de fibra óptica, que beneficiarán a 650.000 alumnos de más de 3.000 escuelas.

El programa comenzará con la conexión de los establecimiento educativos, hospitales y reparticiones vinculadas con la seguridad y al servicio de justicia.

“Córdoba es la única provincia que va a tener más de 5.000 kilómetros de fibra óptica. No hay razón para que la gente tenga que pagar un ojo de la cara para tener Internet. Por eso el Estado va a garantizar una conectividad de bajo costo. Para que sea patrimonio de todos”, dijo el Gobernador.

La baja de precios a la que se refirió parte de la posibilidad de alquilar los “pelos” del cableado a las operadoras minoristas a un valor tal que las obligue a bajar sus precios al público.

El plan anunciado prevé, en el lapso de tres años y hasta 2020, tender un total de 5.153 kilómetros de fibra óptica, de los cuales 3.292 serán provistos por la Provincia (allí también se contabilizan los casi 1.000 kilómetros que ya tiene EPEC), y el resto son de Arsat.

Los más de 2.000 kilómetros de tendido nuevo avanzan junto a la obra de gasoductos troncales.

En capital, donde ya se invirtieron 18 millones de dólares -para 140 kilómetros de fibra óptica-, se destinarán otros 3,5 millones de dólares que llevarán conectividad a 1,3 millón de cordobeses y a cuatro hospitales, 16 centros de asistencia primaria, 110 escuelas, y espacios de conexión.

En tanto, en el noreste de la provincia se tenderán 2.126 kilómetros de fibra óptica. Con una inversión de 31,6 millones de dólares, se beneficiará a 582.000 cordobeses de 129 comunas y municipios, y a 300 edificios públicos. Hasta el momento, en esta región se invirtieron 27,5 millones de dólares.

El noroeste provincial tendrá un tendido de fibra óptica de 1.121 kilómetros, que alcanzará 339 edificios públicos. Los 18,6 millones de dólares de inversión -que se suman a los 18 millones ya invertidos- beneficiarán a 617.000 vecinos de 140 comunas y municipios.

En la región sur se tenderán 1.766 kilómetros de fibra, que estarán distribuidos en 239 edificios públicos de 102 municipios y comunas. Los 23,7 millones de dólares de inversión beneficiarán a 514.000 cordobeses. En esta zona ya se erogaron 21 millones de dólares.

El sureste recibirá 1.055 kilómetros de fibra óptica para 130 edificios públicos. Serán 168.000 los cordobeses beneficiados de 55 municipios y comunas.

Por lo demás, el plan promete para la ciudad de Córdoba espacios de conexión ciudadana, con acceso a la red en salas de espera de hospitales, museos, centros culturales, el Paseo del Buen Pastor y los parques del Kempes, Las Tejas ydel Chateau.

El programa será instrumentado por ley, cuyo proyecto se enviará a la Unicameral.