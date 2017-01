La Secretaría de Comercio lo extendió hasta el 6 de mayo, con un alza promedio en los precios de 3%. En Córdoba se encuentran entre 350 y 400 productos listados. Juan Carlos Martín, de Mariano Max, indicó que las ventas cayeron entre uno y dos puntos porcentuales durante 2016

En un contexto de ventas minoristas en baja y con un consumidor que durante todo 2016 se ha mostrado “cauto”, incluso a la hora de hacer las compras de primera necesidad, el Gobierno nacional decidió extender hasta el 6 de mayo próximo el programa Precios Cuidados, cuya última renovación vencía mañana.

De acuerdo con lo que informó ayer la Secretaría de Comercio, el plan contará con un total de 545 productos de la canasta básica, que estarán disponibles en 2.250 supermercados de todo el país.

Sin embargo y como siempre sucede, de estos 545 productos, en Córdoba sólo puede encontrarse cerca de 70% de ellos. Así lo indicó a Comercio y Justicia Juan Carlos Martín, gerente de los supermercados Mariano Max.

“Todavía no hemos recibido el nuevo listado, que seguramente lo estará enviando la Cámara de Supermercadistas de Córdoba mañana o pasado” (por hoy o mañana), explicó Martín, y agregó: “De todas formas, la canasta de Precios Cuidados en Córdoba debe tener entre 350 y 400 productos”.

Al ser consultado por ese programa, no se animó a calificarlo con la palabra “éxito”.

“Si fuera un éxito, los productos que lo integran se venderían casi con exclusividad e incluso serviría para que las marcas que no están incluidas bajaran algunos precios, cosas que no suceden. Sin embargo, el programa funciona y sirve a la gente. El consumidor se acostumbra y los considera en su análisis y opciones de compra”, observó.

Los artículos de la canasta de Precios Cuidados suelen ser los de precios más bajos y, si bien Martín dijo que desconocía la incidencia del programa en el volumen total de venta, reveló que el movimiento que genera es “interesante”.

“Si en la góndola están exhibidos dos o más productos y uno de ellos es del Precios Cuidados, la gente lo prefiere, salvo en algunos artículos en los que se dé una cuestión de fidelidad a la marca o gusto particular. Pero en artículos como yerba, café, leche, manteca y otros funciona muy bien”, dijo.

Consultado sobre el perfil del consumidor, Martín lo calificó como “especialista”. “La gente es especialista comprando, busca precios, mira, analiza, compara por la unidad, el kilo o el litro del producto. El que tiene necesidad usa las herramientas que tiene disponibles”, detalló.

Asimismo, aseguró que el consumidor suele ir a varios locales y a veces divide la compra. “Nosotros lo vemos en los súper, vienen con bolsas que son de otros negocios. Hoy la fidelidad es muy relativa”, añadió.

Evolución del consumo

Respecto de la comparación de las ventas de los supermercados entre 2016 y el año anterior, Martín explicó que el rubro se caracteriza por ser bastante “parejo”.

“Al no tener en nuestras superficies rubros como electrodomésticos, indumentaria, autos y otros, las ventas son bastantes parejas ya que se trata de productos de primera necesidad. De todas maneras, 2016 cerró entre uno y dos puntos por debajo de las ventas del año anterior”, indicó.

En efecto, el guarismo se ubica muy cercano al informado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), para la cual el rubro de Alimentos y bebidas registró un baja interanual de 2,6% en 2016.

Prórroga del programa

Con la renovación de ayer, la Secretaría de Comercio informó que se suman al listado nacional 72 productos, como protectores solares, repelente en crema y aerosol, pañales de todos los talles, sales sin sodio y nuevas presentaciones de harina de trigo en todo el país, mientras que continúan los alimentos y bebidas saludables.

En el listado también continúan los alimentos frescos como frutas y verduras, los cortes más populares de carne vacuna (picada, paleta, espinazo, tapa de asado y roast beef), pan fresco, lácteos (leche fluida y en polvo, quesos, yogures, untables, postres) y los productos saludables que se incluyeron en septiembre como presentaciones light, descremados, 0% sodio, sin sal, semillas, cereales, bebidas sin azúcar agregada y enlatados.

La dependencia oficial también precisó que el incremento promedio en los precios de los productos para los próximos cuatro meses será de 3%, cuando la variación registrada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el período septiembre-diciembre fue de 6,4%.

La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor tiene a su cargo “velar” para que los productos que forman parte del acuerdo estén disponibles en las góndolas.

En ese marco, el director nacional de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño, reiteró ayer que en esa dependencia “seguiremos fiscalizando en los supermercados para asegurarnos de que los productos estén disponibles”.

El listado completo de los productos de esta nueva etapa se podrá consultar desde hoy en la página web www.precioscuidados.gob.ar y, ante cualquier duda o reclamo, los consumidores pueden comunicarse a la línea gratuita 0800 666 1518.

Vale recordar que el programa Precios Cuidados fue lanzado en enero de 2014 y su objetivo inicial fue tener “precios de referencia” que permitan a los consumidores comparar con valores de productos existentes en la góndola.

Si bien en un principio las autoridades del Ministerio de Producción del actual Gobierno pusieron en duda la continuidad del programa, en enero del año pasado anunciaron su prórroga con una canasta de 317 productos disponibles en comercios y cadenas de supermercados de todo el país.

Esta nueva extensión en la vigencia es la cuarta que instrumenta la administración Macri y en el plazo de un año refleja un incremento superior a los 200 productos en la canasta de oferta.