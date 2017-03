Entre el viernes pasado y ayer, alrededor de 2.150.000 personas viajaron por el país. Se estima que desembolsaron un promedio de $680 por persona por día, según el relevamiento de la CAME.

Durante el fin de semana largo por el feriado de Carnaval, creció el movimiento turístico pero el gasto de los visitantes en los principales centros vacacionales fue menor respecto al mismo feriado del año pasado, al caer 1,3%, estimó ayer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La entidad señaló en un informe difundido en la jornada anterior que el gasto creció 35,8 por ciento durante los últimos cuatro días respecto a igual fecha de 2016; no obstante, al quitar el efecto inflacionario, el dispendio directo a precios constantes del año pasado, el desempeño fue negativo.

El relevamiento realizado por la CAME en 40 ciudades del país mostró que las ventas de los comercios ligados al turismo, medidas en cantidades, bajaron 2,5 por ciento frente al mismo fin de semana del año pasado. La entidad destacó que durante este período, el movimiento de turistas fue 4,9 por ciento superior al del año pasado.

Al respecto, entre el viernes 24 y ayer, alrededor de 2.150.000 personas viajaron por el país y desembolsaron un promedio diario de 680 pesos por persona, 29,6% por encima del mismo fin de semana del año pasado (525 pesos).

Así, el primer fin de semana largo del año “cumplió con las expectativas” dado que los turistas realizaron un gasto directo de 5.556 millones de pesos en las ciudades que forman parte del circuito turístico nacional, expresó la entidad.

“Para muchos operadores del sector el fin de semana fue muy bueno, mejor de lo esperado en muchos destinos”, situación que “ayudó a compensar una temporada de verano que fue floja y que perdió público de la mano de destinos más competitivos como fueron Chile, Brasil y Uruguay, principalmente”, sostuvo la entidad.

Por otro lado, la estadía media se mantuvo en 3,8 días -cifra similar a la de 2016-, no obstante hubo disparidades entre ciudades, dado que algunas reportaron una permanencia de 3 días, mientras que otras de 4,7 días.

Destinos

“El calor y los pronósticos de buen tiempo convirtieron la provincia de Buenos Aires en un destino muy buscado durante estos días, especialmente las ciudades de la costa atlántica. El fin de semana arrancó con una ocupación de 60 por ciento en Mar del Plata, que con el correr de las horas se fue incrementando por la cantidad de turistas que decidieron trasladarse en el momento o sin reservas, alcanzando 90 por ciento de la plaza”, explicó el informe de CAME, y agregó que “otras localidades de la costa, como San Clemente del Tuyú, Las Toninas, Santa Teresita, Costa del Este, La Lucila, San Bernardo y Mar de Ajó, tuvieron buen flujo de gente, especialmente de quienes fueron buscando mar y buenos precios”.

Por otro lado, “en Córdoba, el feriado de Carnaval fue muy concurrido y las localidades más convocantes tuvieron ocupación de 100 por ciento. Los vuelos a la ciudad capital quedaron desbordados y quienes quisieron viajar sobre la hora desde ciudad de Buenos Aires no consiguieron pasajes hasta el sábado por la tarde”, explicó el relevamiento.

“En Entre Ríos, la tierra del Carnaval, el fin de semana extralargo se convirtió desde un inicio en una de las fechas más fuertes para el sector turístico, y el optimismo previo fue acorde a los resultados. La ocupación estuvo prácticamente completa en Gualeguaychú, Federación, Colón y Villa Elisa, entre otras”, dijo también el comunicado de la entidad.

También tuvieron un buen desempeño relativo a movimiento de turistas las provincias de Misiones, Santa Fe, Tucumán, San Juan, La Rioja, Formosa, Corrientes, Río Negro y Jujuy.