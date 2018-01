Came destacó datos de producción y las pymes alertan sobre las tarifas

La producción de las pymes industriales creció 4,8% en diciembre frente a igual mes del año pasado, y cumplió seis meses consecutivos en alza, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La entidad destacó que con ese resultado, 2017 finalizó con un incremento de 0,3% en la actividad industrial de la pequeña y mediana empresa, luego de cinco años que la industria pyme no crecía.

“Durante diciembre, 59% de las empresas crecieron en la comparación anual y vemos cómo de a poco el crecimiento se va generalizando”, consideró Fabián Tarrío, presidente de CAME.

De acuerdo a los números de CAME, en diciembre, el 65% de las industrias tuvo rentabilidad positiva en el mes y el 66% tiene pensado realizar nuevas inversiones en 2018 o las está evaluando; mientras que por los problemas financieros y la incertidumbre, cuatro de cada 10 industriales señalan que la situación de su empresa sigue siendo “mala” o “regular”.

Los datos surgen de la Encuesta Mensual Industrial realizada por CAME entre 250 industrias pymes.

El Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) registró un valor de 87,2 puntos en diciembre, con un aumento de 1,5% frente a noviembre.

Contrapartida

Por su parte, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, afirmó que las empresas industriales podrían “reducir su personal para hacer frente al pago del servicio eléctrico”.

El IPA indicó que las pymes tuvieron “pérdidas millonarias por falta de producción que afrontaron durante el actual período estival como consecuencia de las deficiencias en el servicio de energía eléctrica en combinación con los ajustes tarifarios”.

Rosato adjudicó a la falta de inversiones por parte de las distribuidoras en las redes de baja y media tensión la provisión de un servicio que calificó como “deficiente” y agregó: “(El servicio eléctrico) llega de manera deficiente o directamente no llega”, y pidió a las distribuidoras de energía eléctricas congelar las tarifas hasta que realicen inversiones para la provisión del servicio sin cortes.